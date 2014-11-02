爸爸培养孩子“财商”10年来，把压岁钱打理成10万

记者问 石涛你家孩子的零花钱、压岁钱，作为家长，你是怎么处理的?





巴蜀中学高一年级的学生吴昊哲，他的爸爸可以算是孩子财商教育的“高手”，看看他的故事，或许你能从中有所启发。





昨天，中国教育学会财商教育中心成立暨2014年中小学财商教育年会在重庆巴蜀中学举行，主要议题就是如何提高学生财商。财商教育，除了学校可以做，作为学生的父母其实是最重要的引路人。





有保底收益 和儿子协议每年一签





每年过年过节过生日，吴昊哲的零花钱、压岁钱算下来有1万多。爸爸妈妈认为，这些钱是儿子自己的，建议他先把钱存起来，也办了银行卡，小吴也没有异议。6岁左右，爸爸吴强就建议儿子把钱给他们，由他们先来帮忙理财，买点理财产品或做点其他事情。“为了提高儿子的积极性，我们也向他提出了保底收益：保证每年有6%的收益，如果没有达到，就由我们自己补贴。”吴爸爸说，先帮他打理出来，让儿子从小有理财的观念。





关于6%的收益，在前面几年是确实是补贴了，近几年，随着投资渠道增多，就基本上没有补贴了。小吴和爸爸每年一月份都会签一个协议，签协议前，爸爸为向他说明前一年的投资情况，在确定购买理财产品前，爸爸妈妈也会告知小吴。小吴现在已经15岁了，近10年，账户上有10万左右，今年还没算账，应该远远不止这个数字。协议里主要内容是甲方保证乙方用于投资，乙方可以选择自己取用或继续存放。





孩子日常花费从账户里取





吴爸爸说，儿子用钱，有两种绝不限制，而且一定要支持：第一是做慈善，第二是和朋友偶尔出去耍，一定要大方，要主动请同学吃饭、看电影等。





2008年地震，有一位抗震小英雄，因为回来喊其他的师生手臂严重受伤，这个孩子比小吴小一个年级。吴昊哲发起了帮助这个同学的号召，小吴所在班的同学每个月一人捐10元钱，一年每个同学捐120元钱，直到毕业。从小学二三年级，吴昊哲资助了永川农村的一个同学，这个同学的家长是残疾人，每学期1000元，一年2000元，今年，这个同学已经初中毕业。爸爸妈妈平时是不给小吴零花钱的，小吴日常有一些花费，看电影、买东西等就是支取账户里的钱。





儿子可以自己“挣”想要的东西





吴昊哲说，自己的手机、电脑、手表等都是通过自己的能力或表现挣得的。他有一个iPad，是参加全国的一个财商故事比赛，得了特等奖，这是组委会的奖励。小学升初中那会儿，小吴说想要一个手机。爸爸妈妈提出，如果保送进入巴蜀中学就给他买一个iPhone。吴爸爸说，“他想要这个东西，我们就定这个东西。如果没有保送上，就没有手机。”后来，小吴保送上巴蜀中学初中了，他也获得了iPhone，但发现自己没有必要用这个智能机，主要是没有时间用，也没多少意思，当时，妈妈也想买一个，于是，小吴就送给妈妈了，自己买了一个旧手机。后来，因为初中保送进入了高中，小吴“挣了”电脑。





初三上学期，小吴提出想买一个三星手机，就不买苹果了。那一段时间，小吴成绩有点起伏，爸爸妈妈提出，如果最近一次考试达到班上前5名就行，后来确实小吴也达到了。





不乱花钱，总体比较节约





在吴爸爸看来，虽然儿子有一笔自己的财产，但是，他自己并不乱花钱。小吴也知道，爸爸妈妈这么做，是为了培养他的理财观念、节约用钱的意识，“我口袋里一般也不放现金，最多就十几二十块钱，渴了买水喝。





”让孩子学会理财 不同年级侧重点不一样今年，中国教育学会发起“





中国青少年学生财富素养成长计划”，主要针对小学三年级以上，初中一、二年级以及高中一、二年级的学生。该《计划》分为知识教育和实践体验两个阶段。其中，知识教育阶段共计144个课时，包含4个知识模板和一个游戏模板;实践体验阶段则是组织学生们参加公益拍卖捐赠、走进企业参观等活动。





巴蜀中学学生处副主任李嘉婧介绍，针对不同年级学生的特点，教材内容的侧重点也不同。低年级主要采用上课和讲座的形式开展;高年级主要以“第二课堂”的形式展开，比如，班级捐赠物品拍卖活动、征文和演讲比赛、“现金流游戏”活动等。





试着一起来玩玩“现金流游戏”吧





昨天，巴蜀中学初一年级的部分学生体验了“现金流游戏”，这个游戏也是“成长计划”里的一个课程。其实，家里几个人或者几家人在一起聚会的时候，可以玩一玩。每组6名选手，一位审计师，一位银行家，选手按自己喜欢的颜色选择代表自己的老鼠、奶酪和代用筹码。选择自己的“梦想”，并将各自的奶酪放在外圈“快车道”上“梦想”格之上。游戏分为内圈和外圈，内圈为老鼠赛跑圈。当非工资收入(如房地产、公司收入之和)大于总支出，即可跳出老鼠赛跑圈，获得游戏的胜利。“太郁闷了，怎么我遇到生小孩了?”作为模拟小学老师职业的辜敏行很郁闷，很无奈地支出180元。





教练许靖说，这个活动，不仅是让学生真实模拟不同职业的人生，培养财商，同时，也在培养人的品质。比如，小辜觉得遇到生小孩很郁闷，如果自己就是那个小孩，是不是希望爸爸妈妈更爱自己?这么一来，小辜也体会到了父母养育的辛苦，其中的纠结就自然解开。