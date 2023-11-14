用于 MT5 的 RTR 动量趋势专家顾问快速手册

这是快速手册 适用于 MT5 的 RTR 动量趋势专家顾问。



这 设置文件 和完整的 pdf 手册附在本文末尾。



内容：

1.如何将任何 EA 附加到图表

2. 设置文件

3.警告=不要将任何时间范围设置为“当前”

4. EA 设置输入

5.如何设置投资组合的风险设置

6. 利润阈值、方向、自定义评论、价差过滤器。

7. Magic Number专家ID，必须在新图表上设置。

8. 星期几和小时过滤器。

9.多元化，减少回撤，EA的预期用途。





将 EA 附加到图表

MT5 终端>文件>新图表> USDJPY

MT5终端>查看>导航>找到EA

或者：将 EA 拖放到图表中或选择 EA 右键单击 >“附加到图表”。

在“通用”选项卡下，单击“允许算法交易”。

获得所有所需的代码后，返回市场观察 > 右键单击任何股票代码 > 全部隐藏。

这样，市场观察就不会在后台运行，占用 CPU 资源，查看您不感兴趣的股票报价。

（此外，当您处于“市场观察”时 > 右键单击任何股票代码 > 栏 > 价差。以点为单位显示所有买卖价差。）

您必须将 EA 附加到图表周期，该周期与 EA 设置中的最低周期相匹配。因此，如果最低周期 = M15，您必须将 EA 附加到 M15 图表。





.set 文件（专家集文件），如何加载 2

.set 文件保存了设置、预设。

.set 文件仅适用于其设计的 EA。我提供了一个压缩文件夹。设置文件，位于本文末尾。如果您想保存自己的 .set 文件，请单击“保存”。我喜欢将其命名为“lowest_timeframe_Symbol_3TF”-->“m15_NDX_3TF”，意思是 EA 附加到图表周期 M15、纳斯达克 NDX CFD、3 时间框架设置。

只需双击 EA（教师帽图标 ）位于图表的右上角。

EA 设置将打开 > 输入选项卡

滚动到这些设置的底部，单击“加载”。













使用 RTR 动量趋势 Expert Advisor 发出警告

警告不要设置任何图表周期=“当前” ("current" english)

切换图表时，如果刚刚执行了信号，算法将根据您切换到的时间范围进行新交易。如果 EA 打算位于 15 分钟图表上，则设置最低周期（“在本例中为“15 分钟”），而不是“当前”。





EA 设置：

如果 2 TimeFrames Only = true，则中间周期将被忽略。您只需针对最高和最低周期进行优化。

最低周期也是您必须将 EA 附加到的图表。因此，在上面的示例中，最低周期为 5 分钟。将此 EA 附加到 M5 图表。警告切勿将任何时间段设置为“当前”。

• 固定手数，如果“每笔交易的风险%”或“固定美元金额”为真（>0.0），则将被跳过 • 如果您不想使用风险%（账户余额的百分比），则必须将其设置为0.00 • 如果您不想使用每笔交易的固定美元金额，请将其设置为 0。





如何设置 - 风险百分比%，

“每笔交易的风险百分比”是此 EA 的建议设置，它等于账户余额的百分比。我还提供了其他选项，“固定手数”和“风险金额”，即如果您想在一笔交易中冒 200 美元的风险。

每次将 EA 附加到图表时就是一个策略。因此，如果我有 7 个带有附加 EA 的图表，那么我就有 7 种策略。

如何设置每个 EA 的“风险%”百分比设置：

















初始 1.0% 的风险设置是我愿意在此 EA 上使用的最大风险。我不会对股票使用风险设置，因为存在缺口上涨和缺口下跌。

盈利阈值是止损的倍数

最优化的设置是利润阈值在 10 到 18 之间

方向

在 MT5 上 ToolBox 的 Experts 选项卡中，您将收到一条打印消息，表明：

当专家尝试买入时，“仅限卖出交易，代码=USDJPY，周期=M30，magic=123456”。 （反之亦然）。取决于你设置的方向。

自定义评论 你可以将其留空

扩散过滤器 （是整数，不是小数）如果您不需要扩展过滤器，可以将 0 保留为 0。

-如何在 MT5 市场观察中找到您的点差。 MT5>视图>市场报价，右键单击任何股票>栏>点差，

这里的价差 GBPUSD = 6，因此，设置最大价差过滤器 = 3 × 6 = 18。









神奇数字（专家 ID）

每次我将 EA 连接到新图表时，我都必须为其指定一个新的唯一幻数。任何至少 6 位数字的整数（整数）。 123456789。（无字母或字符）。





此 EA 中使用幻数来监控平仓头寸，因此每个图表都需要自己独特的幻数，否则我们可能会同时制定平仓交易策略，而我们不希望出现这种情况。





星期几过滤器和一天中的小时

您可以使用定量分析器 4（免费版）对 MT5 策略测试器回测报告进行更深入的分析。





您会发现开仓交易无利可图的日子。此过滤器仅阻止在一周中的特定日期进行交易。

在这里你可以看到英镑兑美元连续5年（2018年-2023年）周一到周三都是亏损的，只有周四和周五是盈利的。

前一天过滤器：

应用日过滤器后，周一至周三 = false，周四和周五 = true：





多样化、减少回撤、EA 的预期用途。 该 EA 应该用作多策略工具。也就是说 - 该 EA 同时用于不同的交易品种。 我们的想法是，通过多元化，我们可以减少最大回撤（DD%），而不会损失太多收益。 我在随附的完整 pdf 手册中解释了更多内容。这是一个例子。

RTR动量趋势快速手册到此结束。

设置文件附在下面。







