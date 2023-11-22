外汇跟单EA 使用说明- ForexCopyLocal v2.1





MT4版本：https://www.mql5.com/zh/market/product/88205

MT5 版本：https://www.mql5.com/zh/market/product/88204





跟单 EA - ForexCopyLocal v2.1

EA 功能概述：

1. 该 EA 将交易信号从多达 10 个喊单账户 复制到多达 100 个跟单账户 。

2. 喊单与跟单必须在一台计算机上。

3. 可以复制 : 从 MT4 到 MT4 ， 从 MT4 到 MT5 ， 从 MT5 到 MT4 、 从 MT5 到 MT5 。

4. 只用一个执行文件。选择一个角色（喊单或跟单），然后单击“开始”， EA 运行工作。

EA 在“停止”状态时不工作：不发送信号或不复制信号。

5. 执行速度 0.05 秒左右。





【如何开始】

对于喊单账户：

1. 将 EA 加载到 MT4/5 图表（任何交易品种、任何周期）

（需要启用 MT4/5 允许 EA 交易）

2. 选择功能角色： 喊单

3. 设置交易品种后缀（如果喊单账户和跟单账户的后缀相同，可以留空）

4. 设置自定义符号匹配规则（可选）

5. 点击“开始”

对于跟单账户：

1. 将 EA 加载到 MT4/5 图表（任何交易品种、任何周期）

MT4/5 需要启用 EA 交易， 免费版 还需要勾选 ” 允许 webrequest 用于所列的 URL ” 并设置网站地址 http://mt.cbb.cc ）

2. 选择功能角色： 跟单

3. 选择复制模式： 完整模式 或 简单模式

4. 选择手数计算方式、订单过滤规则（可选）、风控规则（可选）

5 、设置可以复制的交易品种，以及交易品种后缀（如果主从后缀相同则可以留空）

6. 点击“开始”





【喊单】面板

1. 货币对后缀 : 如交易品种后面带有后缀符号，如 : EURUSDm, 则设置为 : m ; 2. 自定义货币匹配规则： 选中后生效。 特殊的 交易品种 ，可能 很多 不同的 符号 ， 用等号相连 ，如 XAUUSD=GOLD , 同一品种可以设连续的 几个 等号 ，如 A=B=C=D . 所有的帐号使用同一个匹配规则。更改后，它只对当前帐户实时生效。您需要单击 “保存”，然后在另一个帐户上单击“读取”以同步此设置。 3. 设置自定义货币匹配数量： 可以设置 9-100 个跟单匹配规则。 4. 跟单帐号列表： 显示正在运行的跟单帐号。 5. 设置跟单数量： 可以设置 12-100 个跟单帐号。 【跟单】面板 1. 完整模式： 复制喊单账户的所有操作，如市订单、挂单、修改订单、取消订单、关闭订单等。 2. 简洁模式 只复制市场订单：买入、卖出、平仓。事实上，这也可以达到完全跟单的效果。 这个模式可以避免频繁访问经纪商的服务器，从而限制账户交易的使用。 止盈止损是 可选的。取消选中不会影响复制效果。因为如果喊单的订单因止损 / 止盈出场时，跟单也同时跟随关闭（设置了最短持仓时间除外）。 3. 手数： 2 种模式，固定手数或信号手数的倍数。 4. 信号过滤： 您可以设置匹配订单注释、订单幻数、过滤超时或过滤价格偏差过大的信号。 5. 风险控制： 最短持仓时间、每日最大建仓数量、最大点差限制、最大资金回撤 最大资金提取的计算方法为： 100* （最大余额 - 当前净值） / 最大余额。 6. 交易品种后缀： 如欧美 EURUSDm, 后缀为 m. 7. 可用货币对： 跟单帐号中，参与跟单交易的货币对。 EA 首次启动时，默认为 MT4/5 市场报价窗口中的所有品种。点击“查看”按钮打开“交易品种”面板，可进行更改设置。 8. 刷新自定义匹配规则 : 当喊单帐号面板设置的自定义货币对匹配规则有修改，需点击这里同步此规则。 9. 喊单帐号列表： 运行当中的喊单帐号列表。取消勾选，将忽略此喊单帐号（不复制）。

【可跟单的交易品种】面板 点击跟单面板 “可用货币对”右侧的“查看”按钮，打开“可跟单交易品种”面板：

1. 表格默认载入所有可以跟单交易的品种。 2. 状态 ” YES ” 表示可以跟单交易，点击交易品种可以 ” YES ” 与 ” NO ” 进行切换。保存后即生效。 3. 当 MT4/5 市场报价窗口的交易品种数量发生改变，可跟单品种 不会同步更新 。 您需要重新设置： 载入所有交易品种 --> 设为 YES 或 NO --> 保存修改 。









