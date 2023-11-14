适用于 MT5 的 RTR 动力趋势纳斯达克美股 + 机器人 - 回溯测试和设置文件





经纪商数据：Darwinex UK。

终端：MT5

测试日期范围：2018年1月1日至2023年10月15日（5年9个月）

杠杆：1:25

押金：10,000 美元

每笔交易的风险 账户余额的 1%

最大利润系数

优化建模：开盘价格。





所有单项测试均 “每个蜱虫均基于真实蜱虫”建模。它们将比开盘价建模结果更糟糕。 此纳斯达克股票+版本交易股票代码。 股票向上跳空和向下跳空，这意味着“开盘价模型”对于单一回测来说不够好。例如，如果隔夜出现向下缺口，并且向下缺口超出了我们的买入头寸止损，则开盘价格模型将假设止损得到保证，这就是始终使用“基于真实报价的每个报价”进行单次测试的更多理由。开盘价格模型对于没有向上/向下跳空的股票（如外汇）来说非常准确。 NDX（USTECH 100 CFD）





ADBE (Adobe CFD)









NVDA（英伟达差价合约）

















TSLA（特斯拉汽车 CFD）

















成本（好市多差价合约）













MSFT（微软差价合约）













策略组合：

附上完整的 pdf 投资组合报告。













投资组合蒙特卡罗模拟可发现更严重的回撤。

投资组合 .set 文件 每笔交易设置的风险百分比

希望您已经阅读了本手册，本手册详细介绍了如何设置风险％输入。

因此，在这个投资组合中，我们交易 7 个交易品种，因此我们有 7 种策略。我们将 RTR Momentum Trend Expert Advisor 放置在 7 个单独的图表上；每个都必须有一个独特的幻数。















