MetaQuotes软件公司-巴西交易锦标赛Campeonato de Traders 1ª Edição的赞助商

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巴西最大的交易商 XP Investimentos 举办其第一届交易锦标赛- Campeonato de Traders 1ª Edição。该事件的安排得到MetaQuotes软件公司 的帮助，XP Investimentos 现已开始向他们80 000个客户提供了MetaTrader 5 交易平台。
比赛对所有人开放。参赛者需要 注册，开立XP Investimentos的交易账户 和向其存入5 000巴西雷里尔。根据比赛规则，参赛者将要在4周内在巴西商品期货交易所进行mini-indexes的交易。从初始入金赢利最高的交易人赢得比赛。
7月14日到8月5日，您可以注册为Campeonato de Traders的参赛者。锦标赛将于8月11日开始举办 持续到9月5日。
优胜者将会荣获以下奖品：
- 第一名 - 拉斯维加斯之旅，来自MetaQuotes软件公司的价值$3 000的MQL5.com 账户积分，mini-indexes交易的1年免费的交易商服务，8小时的从Rogeri到Figurelli的MetaTrader 5在线指导，7 000巴西雷里尔-作为XP Educação培训课程的资金证明，以及 Leandro & Stormer的1年免费在线课程
- 第二名 - 里约热内卢之旅， 来自MetaQuotes软件公司的价值$2 000的MQL5.com 账户积
分， mini-indexes交易的6个月免费的交易商服务，6小时的从Rogeri到Figurelli的MetaTrader 5在线指导，5
000巴西雷里尔-作为XP Educação培训课程的资金证明，以及Leandro & Stormer的6个月免费在线课程
- 第三名 - 里约热内卢之旅，来自MetaQuotes软件公司的价值$1 000的MQL5.com 账户 积分，mini-indexes交易的3个月免费的交易商服务，4小时的从Rogeri到Figurelli的MetaTrader 5在线指导，3 000巴西雷里尔-作为XP Educação培训课程的资金证明，以及Leandro & Stormer的3个月免费在线课程。
您可以 在这里找到比赛规则。下载MetaTrader 5，注册锦标赛，争夺前往拉斯维加斯的旅行吧！