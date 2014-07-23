MetaQuotes软件公司-巴西交易锦标赛Campeonato de Traders 1ª Edição的赞助商

巴西最大的交易商 XP Investimentos 举办其第一届交易锦标赛- Campeonato de Traders 1ª Edição。该事件的安排得到MetaQuotes软件公司 的帮助，XP Investimentos 现已开始向他们80 000个客户提供了MetaTrader 5 交易平台。

比赛对所有人开放。参赛者需要 注册，开立XP Investimentos的交易账户 和向其存入5 000巴西雷里尔。根据比赛规则，参赛者将要在4周内在巴西商品期货交易所进行mini-indexes的交易。从初始入金赢利最高的交易人赢得比赛。





7月14日到8月5日，您可以注册为Campeonato de Traders的参赛者。锦标赛将于8月11日开始举办 持续到9月5日。

优胜者将会荣获以下奖品：





您可以 在这里找到比赛规则。

下载MetaTrader 5，注册锦标赛，争夺前往拉斯维加斯的旅行吧！