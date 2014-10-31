我国境外投资12年增长近40倍 连续两年全球第三

12年内增长近40倍 连续两年全球第三 如今，越来越多国家都出现中国投资的身影。商务部部长助理张向晨日前介绍，我国境外投资短短12年时间增长了近40倍，中国对外直接投资流量已连续两年居世界第三。另有数据显示，今年前9个月我国对外投资金额与引资金额差距缩小，业内人士判断，按照目前趋势，两三年内，中国对外投资将超过引资规模。

对外投资开始加速跑

一直致力于引进外资的中国，如今开始加速走出去投资。现在，无论在美国、德国等发达国家，还是在发展中国家，都出现了中国投资。

据商务部统计，近年来，特别是实施“走出去”战略以来，中国企业对外直接投资保持快速增长态势。2002年中国对外直接投资为27亿美 元，2013年这一数字已增至1078亿美元。中国对外直接投资存量超过6600亿美元，列世界第11位；境外中资企业数超过2.5万家。

2014年前9月，中企对外非金融类直接投资为749.6亿美元，同比增长21.6%。“中国未来5年对外投资增速会保持在10%以上。如果按这个增速来算的话，今年我国对外直接投资的金额将达到1200亿美元左右。”张向晨表示。

超过引资数量指日可待

而今年前9个月，我国实际使用外资金额873.6亿美元，下降1.4%。业内人士分析，增幅的一升一降，预示我国对外投资金额超越吸收外资金额指日可待。

中国企业积极“走出去”，既有内因，亦有外需。对外经贸大学中国世贸组织研究院副院长屠新泉表示，中国经过30年的发展，在资本积累阶段已经有了很大进步，企业参与国际竞争的能力增强，与此同时，中国的各种资源要素都发生了变化，这都决定了中国已经到了资本输出阶段。

张向晨表示，商务部工作的一个重点是要通过“走出去”来促进中国经济结构的调整。中国一些具备优势的装备制造业行业，比如电力设备、电信设备、船舶、高铁，从全球的范围来看，在很多的国家都有广阔的市场。

对很多国家而言，中国的基础设施建设能力具有比较优势，引进中国投资既能改善当地基础设施条件，又能增加就业。美国顾问机构荣鼎集团发表的一份研究报告指出，2013年中国对美国投资倍增至140亿美元，这些投资项目共雇佣了7万名全职员工。

国家在政策上也为企业走出去提供便利化服务。商务部最新政策引入负面清单管理理念，最大限度地减少政府核准范围，对清单外的对外投资开办企业一律实行备案制。

为全球经济注入正能量

正当世界经济低迷、复苏乏力之时，中国投资以强劲的势头跨洋过海，为全球经济注入了正能力。国务院发展研究中心对外经济研究部胡江云指出，国际 金融危机爆发后，全球经济出现衰退。为应对国际金融危机，世界各国都实施扩张性的经济政策，增加投资规模，迫切希望吸收更多外国直接投资，促进经济复苏与 增长。

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明在接受本报记者采访时分析说，中国企业走出去，投资制造业和资源类项目时，可以带动当地 就业和上下游产业的发展。同时，中国投资带去的资金、原材料、营销渠道等，还弥补了一些发展中国家产业的短板，使它们拥有了国际市场占位，平衡了外汇收 支。

巴西银行联合会前首席经济学家罗伯特·特勒斯特表示，中国对外投资帮助对象国提高了本国生产力并创造了就业。类似巴西这种急需海外投资的国家非常欢迎中国资金。调查显示，2/3受访巴西企业家将中国视为“伙伴和未来”。

“在一些发达国家，中国投资通过并购令一些濒死企业起死复生，安置了职工，为企业注入新活力，促进了当地经济发展。”白明说。

据统计，2008—2012年，年末中国境外企业雇佣外方员工分别达到45.5万人、43.8万人、78.4万人、88.8万人、70.9万 人，占就业人数的比重分别达到44.3%、45.2%、71.1%、72.8%、47.5%。根据中国商务部的统计数据，2011年年末，中国境外企业向 投资所在国缴纳的各种税金总额超过220亿美元；2012年年末，各种税金总额达221.6亿美元。