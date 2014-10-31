QE落幕，预测各国风险

对各国的政策制定者和个人投资者来说，眼前的航道将出现一段激流，有机遇，更有风险。若能驶稳船只、冲出峡谷，或将欣赏到潮平岸阔；倘若不慎，则有可能船毁人亡。

投资大师巴菲特有句名言：“只有退潮的时候，才能知道谁在裸泳。” 美国联邦储备委员会（Federal Reserve，简称美联储）当地时间周三宣布，将结束第三轮量化宽松（QE3）。至此，史上最大规模的货币试验告终，而美联储加息的预期，也将世界各国 推向不同的风险当中。

2008年的全球金融危机后，美联储先后三次推出量化宽松政策，向市场注入巨额的流动性。流动性激增，加上近乎零的基准利率，导致大量资金涌入新兴 经济体，推高了资产价格。如今，随着美国经济向好，失业率下降，美联储也宣布结束QE。QE的落幕在多数专家的预料之内，本身并没有太大悬念。但对于加息 速度的预期、风险大小的估计、市场走向的判断，则存在各种不同解读。

今天的世界经济，已经前所未有地复杂。美国、欧洲、中国和其他新兴经济体在经济周期中处在各不相同的位置，股市、楼市、黄金、债券和石油的涨跌亦各自受到多种政治和经济因素的影响。QE大潮已退，谁将成为裸泳者呢？

美国

经济学者和金融从业者普遍认为，这次美联储的声明比预期的强硬，明显偏向鹰派。德意志银行判断，美联储在2015年年中加息看来已是势在必行。另 外，普遍认为QE结束后美元将会走强，而黄金将持续熊市。《纽约时报》就指出，在经过有史以来最长的疲软期后，美元将再次成为全球投资者的首选货币。

在这次的声明中，美联储也承诺将在“相当长的时间内”把短期利率维持在零附近。《华尔街日报》分析认为，对于加息，美联储正处于进退维谷的境况。美 联储身负双重使命：在实现充分就业的同时还要保持物价稳定。它眼下面临的问题是在就业市场改善的同时物价并未随之上涨。分析指出，美联储希望通胀率能够上 升，这样就能降低经济一旦受到冲击可能落入日本式通货紧缩陷阱这一风险。因此，倘若未来出现失业率和通胀率均持续下降的情况，美联储虽不得不加息，但幅度 将会很小。

对于美国的银行业，《金融时报》撰文指出，告别QE对美国的银行来说并不是十足的灾难，但它们的日子可能很快会变得不那么好过。分析指出，虽然在理 论上，量化宽松结束、利率上升应当提振银行的净息差，但QE结束后的利率上升，将对资产负债表造成更广泛的后果。其中之一就是债券价格下跌，这将打击交易 账簿规模较大的银行，如高盛、花旗集团、摩根大通、美国银行和摩根士丹利。

欧洲

在美国结束QE的同时，欧洲却准备进行量化宽松。数据显示，欧元区通胀率9月降至0.3%的五年低点；希腊、意大利、斯洛伐克、斯洛文尼亚及西班牙 已经陷入通缩。凤凰网引述学者的分析认为，欧洲央行“应该已经启动”主权债券购买，或者说全面量化宽松，分析指出，欧洲银行业压力测试已经完成，若尽快宣 布QE将非常利好欧元区。

首创证券研究所副所长王剑辉在接受中国金融信息网采访时表示，迄今只有美国GDP超过了金融危机前水平，欧元区和日本的GDP则仍徘徊在危机前水 平。美国的一枝独秀与欧元区和日本的乏善可陈形成鲜明对比。南华期货研究所宏观分析师王晟也表示，由于发达经济体经济复苏步伐明显不一致，货币政策取向上 出现了严重分化，必将对未来全球流动性格局产生有别于以往的复杂影响

对于欧元的汇率，《联合早报》财经记者郭书真认为，美国已经要完成的征途（量化宽松），欧洲才走了一半。考虑到欧洲和美国宏观条件的分歧，欧元汇率或许会在相当长的一段时间内，继续停留在低水平甚至进一步下跌，未来一年去欧洲投资消费将是不错的选择。

新加坡

美联储预期中的加息也和本地经济紧密相关，民众最为关心的是房地产走势。

《联合早报》的社论指出，新加坡的房贷利率与新元银行间同业拆息率挂钩，而后者又与美国的基准利率息息相关。政府虽然推出八轮房产降温措施，但未来 利率的提高仍将使一些借贷者陷入困境。社论指出，本地企业与个人多年来处于超低利率的环境，对风险的警觉性逐渐降低。随着金融市场对加息的预期，国人必须 提高警惕，避免过度借贷。

对于加息可能带来的风险，新加坡副总理兼财政部长尚达曼曾在世界银行年会上表示，新加坡的经济增长符合预期，并有足够韧性应对加息所造成的市场波 动。尚达曼指出，新加坡市场具韧性且交易量大，资金流向不会导致价格大幅波动。此外，新加坡在投资者眼中不是“脆弱的经济体”，所以较少出现蜂拥退市的情 况。

另外，星展集团执行总裁高博德也表示，利率提升不会造成灾难性的波动。高博德说，如果高利率有美国更强劲增长的支持，新的资金就会流入本区域。虽然首几个月或许会经历市场波动，但中期的前景是正面的。

中国

因为中国经济非同一般的复杂性，学者和专家对未来前景也有各自的判断。

首先是货币政策方面。据新华网报道，中粮期货研究院副总监柳瑾认为，QE退出后对中国货币政策形成一定压力，将促使央行的货币政策更加实质上倾向宽 松，甚至如同某些大机构的预测未来会有降息降准发生。首创证券研究所副所长王剑辉则表示，如同过去一年多来政策基本中性一样，美联储小幅收紧之后中国央行 货币政策也不会随之发生重大调整，央行暂时会更多地着眼于国内流动性需求。

其次是出口贸易方面。学者杨国英在《新京报》上撰文指出，如果美元进一步进入升值区间，人民币相对贬值，会使中国出口商品在全球市场上更具竞争力， 对振兴中国的外贸出口将会有一定的刺激作用。但民生证券首席宏观研究员管清友认为，美国此轮复苏伴随着贸易再平衡，并不会直接带动中国的出口，相反，由于 人民币盯住美元，人民币实际有效汇率将随着美元指数一起加速攀升，这将对出口造成更大的压力。

第三是房地产趋势。学者余丰慧表示，QE退出将造成流动性紧缺，很快会传导到资金资本蓄积量最大的房地产市场。一旦流动性突然收紧，房地产泡沫将被 刺破，随即流动性膨胀支撑的金融风险将爆发。而财经评论员梁海明则在新浪网撰文称，美联储退出QE政策乃至加息，对中国房价长期走势不会造成太大影响。梁 海明的判断是，中国房地产市场涉及到相关近七十个行业的发展，也关系到大批民众的就业问题，假如中国楼市有出现崩盘的风险，中央政府必然及时推出救市政 策，挽楼市于既倒。

第 四是黄金价格趋势。早在去年美联储减少购债之时，学者余丰慧就指出“QE开始退出对疯狂购买黄金的中国大妈冲击最大。”余丰慧称，美元将逐步走强，以美元 计价的黄金将会进入一个中长期的下降通道。以“中国大妈”为代表的黄金投资者的投资风险将增大。不过，凤凰网的评论指出，对于黄金的走势，其他因素同样需 要考量，包括欧洲央行就经济放缓采取的行动，俄罗斯遭到经济制裁的影响，乌克兰的局势变化，以及伊国组织影响力的扩大等等。

其他新兴经济体

六年来，新兴市场一直处在宽松货币政策所营造的世界里。一股又一股流动性洪流从发达经济体涌向发展中经济体，为基础设施和企业投资提供资金，还让消 费者陶醉于信贷助燃的消费梦想。《金融时报》指出，美联储终止资产购买计划之际，适逢新兴市场进入一个充满挑战的时期，受到各种相互关联的不利趋势的困 扰。QE的结束，既是一个分水岭，也代表着纵身跳入一个未知世界。

学者杨国英警告，廉价资本时代的谢幕，会对高负债以及对外资高依存度的新兴经济体造成冲击。新兴市场经济有可能发生新的金融危机，特别是资产泡沫比较严重、外汇储备规模较小以及资本流动管制力度较弱的新兴经济体。

《金融时报》的评论指出，大宗商品的价格普遍下降，在一定程度上正是因为市场预期量化宽松政策将要告终，价格下降将拖累大宗商品出口国，如巴西、俄 罗斯和智利的经济增长。与此同时，经过六年的流动性流入后，许多发展中国家的资产价格和债务水平仍处于较高水平，“对新兴市场而言，这是一个危险的时 刻。”

世界经济进入新时期

无论如何，在发达经济体经济形势分化，新兴经济体增长放缓、面临结构调整的时刻，美联储宣布退出QE，无疑将为一个新时代拉开帷幕。世界经济面临重组，甚至有动荡再起、危机重现的可能。

对各国的政策制定者和个人投资者来说，眼前的航道将出现一段激流，有机遇，更有风险。若能驶稳船只、冲出峡谷，或将欣赏到潮平岸阔；倘若不慎，则有可能船毁人亡。