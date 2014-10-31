万圣节还能为美国盈利吗 ？

当贪婪成性的华尔街投机分子搅得金融市场一片动荡的时候，好莱坞造梦工厂正一如既往地娱乐大众，“为民解忧”。

金融风暴肆虐，美国电影市场却表现出良好的免疫力。种种迹象表明，迄今为止，金融危机非但没有影响民众观影热情，好莱坞电影工业反而因祸得福。

万圣节前夕的周末，记者在洛杉矶近郊的爱德华影院看到，众多中学生正成群结队地来到影院，这里正在上映讲述高中生校园生活的喜剧片《歌舞青春3》。与此同时，许多成年人慕名而来观看限制级恐怖片《电锯惊魂5》，这是“电锯惊魂”系列电影连续第五年在万圣节档期上映。

据票房统计机构最新统计，上周末北美电影总票房收入达到一亿三千六百万美元，比去年同期大幅增长百分之三十五，其中《歌舞青春3》和《电锯惊魂5》两部影片就进帐七千二百多万美元。

今年夏季，在美国总体经济不景气、油价飙升的不利形势下，全美电影票房却未出现滑坡，以总票房超过四十一亿美元的成绩与去年同期持平。

进入秋季，正值华尔街金融危机爆发，加上秋季档历来是票房低谷期，好莱坞发行商也不愿在秋季投放大制作影片，所以业界并不看好秋季票房。但尼尔 森调查机构的数据却表明，今年秋季美国电影票房逐步升温，自九月中旬以来，已经连续五个周末电影总票房超过去年同期，截至上周末，今年秋季档的电影总票房 比去年同期增长了约百分之十。

从历史上看，好莱坞电影经常扮演危机年代的安慰者角色。根据亚当斯媒体调查数据显示，在华尔街证券市场崩盘的一九二九年，美国遭遇史无前例的经 济大萧条，民众被迫节衣缩食，出乎意料之外，为了逃避愁云密布的现实世界，美国人纷纷钻进电影院寻求心理慰籍，结果当年全美电影总票房竟比前一年暴增百分 之五十八点二！当“九一一”恐怖袭击事件后，在恐怖阴霾下，电影院再次成为美国民众的“心灵避难所”，“九一一”后的电影总票房同比上升了百分之八点六。

“在金融动荡的非常时期，人们更喜欢逃避现实的电影。”华纳兄弟国内发行部总裁丹·福尔曼如是说。九月以来的周末票房榜佐证了福尔曼的说法。秋 季档最吃香的电影类型非喜剧片莫属。九月第二个周末，科恩兄弟执导的喜剧片《阅后即焚》(Burn After Reading)登上票房冠军位置；随后的爱情喜剧《我好友的前女友》(My Best Friends Girl)亦有不俗票房；十月初上映的动物喜剧片《贝弗利吉娃娃》更是连续两周登顶票房排行榜；上周首映的喜剧片《歌舞青春3》则一举进帐四千二百万美 元，成为秋季档迄今最卖座的电影。

天下没有不落幕的电影，当影片片尾曲响起、爆米花见底的时候，好莱坞编织的梦幻也随之消逝。无论观众如何陶醉，终究要离开影院回到残酷的现实中，继续为明天的生计奔波。