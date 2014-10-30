美国量化宽松政策落幕 全球经济版图面临重组

10月30日电 综合报道，当地时间29日，美国联邦储备委员会宣布结束其债券购买计划，还承诺将在相当长的时间内把短期利率维持在零附近。由此，曾被冠以“无限期”之名 的美联储第三轮量化宽松政策在启动两年多后宣告结束。分析认为，量化宽松政策达到了预期目的，美国经济回暖，美元将强劲回归，但新兴市场却因此面临严峻的 形势。无论如何，一个新的时代开始了，全球经济版图必将重组。

量化宽松政策是否达到预期目的？

英国《金融时报》称，尽管美国量化宽松政策对市场的影响令人费解，但它对经济产生了预期的影响。2012年9月，失业率的逐步改善停滞在 8.1%，但自此以来已降至5.9%。在宣布推出永久量化宽松时，美联储曾表示“如果劳动力市场前景没有显著改善”，将一直执行该政策。现在看来，无论量 化宽松政策是否足够，它已达到目标。

另外，受益最大的不是美联储在购买的资产，而是股票。在永久量化宽松时期，标准普尔500指数(S&P 500)累计上涨42.75%。

《华尔街日报》称，美联储指出，一系列劳动力市场指标显示，美国劳动力市场的过剩状况正逐渐消退。这一表态删除了上一次声明中有关劳动力市场过剩状况较为“严重”的评估。投资者一直密切关注该措辞的变化情况，以便寻找美联储对美国经济信心增强的信号。

美联储的举措显示了其对美国经济的信心。美国经济第三季度的增速似乎达到了3%左右。这远好于日本和欧洲的经济增速，同时，在中国经济增长似乎正在减速之际，这对全球经济而言也是一个积极信号。

退出QE对美国经济有何影响？

《纽约时报》指出，在经过有史以来最长的疲软期后，美元再次成为全球投资者的首选货币。从纽约、伦敦到世界各地的交易室，分析人士纷纷根据美国经济的复苏情况，提高他们对美元的预估。

这种乐观情绪部分源于美联储将很快终止债券购买计划的声明。这一改变将提高利率，提振美元。

在维持了十多年的低利率水平和宽松货币政策后，强劲美元的概念让人想起了经济史上一些看起来似乎非常久远的年头，比如20世纪90年代克林顿总统实现平衡预算的时期，或者是20世纪80年代早期至中期罗纳德•里根最受欢迎的时候。

在那些年里，美国经济健康发展，强劲的货币使得美国人愿意出游，投资者能以较少资金抢购海外资产，增强了一种世界强国的感觉。

退出QE对全球经济有何影响？

BBC指出，对美联储将退出量化宽松刺激的预期触发市场恐慌。英国、德国和法国主要股市跌幅一度超过2%。此前，亚洲和美国股市出现抛售情况。希腊和意大利的举债利息上涨和投资者逃避风险，把黄金价格推至更高。

《金融时报》称，分析师迈克尔•鲍尔表示，“即使没有大宗商品的低迷，美国收紧货币政策对新兴市场而言也是一个危险的时刻”， “令人想起巴菲特的妙语——只有退潮的时候，才能知道谁在裸泳。”

美国解除货币刺激的做法推高了美元汇率，而多数大宗商品是以美元计价的。美元升值使得以美元计价的大宗商品对买家更加昂贵，进而给卖家带来降价的压力。价格下降拖累了大宗商品出口国，如巴西、俄罗斯和智利的经济增长。

大宗商品价格不断下跌，已经导致各方下调新兴市场的经济增长预测。对于亚太地区的新兴经济体，国际金融协会预测第四季度的增长将放缓至 6.8%，低于第三季度7%的增幅。在很多分析师的眼里，未来取决于美联储如何走下一步。如果它快速转向更为鹰派的货币政策，最终上调美元利率，其结果对 新兴市场可能是严峻的。

不过，即便有种种负面信号，令人抱有希望的迹象也是有的。不断下跌的大宗商品价格导致许多新兴国家通胀压力消退，使央行拥有保持宽松货币政策的 回旋余地。同时，尽管美联储已经终止资产购买计划，但日本央行仍忙于购买政府债券。如果欧元区经济增长继续令人失望，欧洲央行也可能效仿。流动性充裕的时 代远远没有结束。

下一步棋，美联储何时加息？

《华尔街日报》称，美国就业市场在不断好转，而通胀率却远低于美联储满意的水平，这种局面可能令美联储进退维谷。美联储的决策委员会表示“将在相当长的时间内”把短期利率目标维持在零附近。

投资者希望知道的是这段时间究竟会有多长。外界此前一直认为美联储将在明年年中上调利率。但是这一预期已经发生了变化。

随着就业市场不断改善，直到大约一个月前，美联储还看似仍可能提早开始收紧政策。但是由于通胀前景受到三方面因素(海外经济疲软、美元走强以及大宗商品价格下滑)的共同影响，外界的看法已经改变，认为美联储将等待更长一段时间才会开始加息。

随着汽油价格下跌以及进口成本承压，未来数月通胀率可能会持续下降。美联储当然希望通胀率能够上升，这样就能降低经济一旦受到冲击可能落入日本式通货紧缩陷阱这一风险。

美联储的决策者们可能面临的实际困境是，当失业率在未来数月跌破5.5%，而通胀率持续下滑时该如何行事。届时决策者们将很难再维持利率不变，不过即便加息，幅度可能也会很小。