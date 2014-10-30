亚洲掀起黄金标准价格争夺战

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在上海自贸区，外资可以进行以人民币计价的黄金现货交易，购买的黄金将保管在上海。

但从交易量来看，上海黄金交易所的开局很难称得上顺利。10月27日的交易量为为401.3公斤，仅为中国投资者等的以往市场交易量的2%以 下。南非标准银行(Standard Bank)东京分行行长池水雄一指出，“(参与者)现阶段以金融机构为主，缺乏愿意冒风险的投资者”。

新加坡交易所(SGX)也在10月13日推出了包括现货交收在内的黄金期货交易。新加坡政府吸引到瑞士冶炼公司的工厂，使得在新加坡生产金锭成为可能。此外，还将建立黄金保管场所。作为亚洲的金融中心，新加坡一直缺少黄金，现在就要增加黄金的种类。

作为面向法人的金锭交易市场，新加坡的黄金交易为每手(手为最低交易单位)25公斤，门槛很高。10月27日的交易量为2手换，算为重量仅有50公斤。

虽然不能进行简单比较，但东京商品交易所的黄金期货同日的交易量达到2万2050手(1手为1公斤)。目前“并未对东京市场构成威胁”，住友商事全球研究公司社长高井裕之如此表示。

目前，全球黄金交易主要集中在纽约和伦敦，并形成了被全球各地参考的标准价格。日本贵金属公司德力总店董事新井昌广表示，因为存在时差“现在是 营业时间结束后，伦敦市场才最终产生‘伦敦黄金定盘价’”。很多观点指出，因为亚洲的黄金需求不断增加，应该形成亚洲交易时段的标准价格。

5月传出有人操纵伦敦黄金定价机制的丑闻。正是在那时以后，上海黄金交易所和新加坡交易所的构想浮出水面。

东京商品交易所处于被追赶的地位。在纽约市场，黄金交易基本可24小时进行。对于投资者来说，在以日元计价的东京市场进行交易的意义已经下降。交易额呈现减少态势。东京商品交易所为了吸引从事外汇保证金交易等的个人投资者，将引进每天结算的黄金“当日交易”。

此外，关于以现货为基础的黄金ETF(交易所交易基金)交易，东京商品交易所首席执行专务浜田隆道表示，“将与日本交易所集团展开合作，不断扩大规模”。包括其他交易所的上市商品在内，提升东京市场的吸引力。

与此同时，芝加哥商品交易所(CME)集团也宣布将进军亚洲市场。年内将以香港为立足点，引进此前在纽约市场打造的期货交易系统。

最近由于黄金行情表现低迷等原因，亚洲的新黄金市场发展脚步放缓。但是，上海和新加坡市场均有政府作为坚强后盾。围绕亚洲标准价格的竞争已经拉开序幕。