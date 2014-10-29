亚洲股市上扬 耐久财订单疲弱打压美元





美国股市周二上涨逾1%，标准普尔500指数.SPX目前只比上月触及的纪录高位下跌不到2%。各界预期美联储周三将宣布结束持续两年的购债刺激计划，亦即第三阶段量化宽松，因美国经济持续复苏。但美联储官员仍强调，由于通胀偏弱，加上劳动市场复苏的品质不佳，因此并不急于藉由将利率从近零水平调升，进一步紧缩政策。“我认为市场受到美联储将维持温和立场预期的强大支撑，这令我有些担心失望情绪的风险，”大和证券资深策略师Hirokazu Kabeya表示。





迄今为止美国企业获利情况乐观，也减轻了关于全球经济成长低迷可能损害企业获利的担忧。据汤森路透，标准普尔500中的成分股企业中，已有245家公布了第三季获利，其中73.5%优于分析师的预期。在过去四个季度中，67%的企业业绩优于预期。





然而，Facebook(FB.O: 行情)周二盘后让投资者感到震惊。全球最大互联网社交网络Facebook警告2015年支出将会大幅上升，且预计今年第四季营收增长将放缓。公司股价盘后大跌8.2%。周二公布的美国经济数据好坏不一。但消费者信心升至七年高位，让股市多头有足够理由维持对经济复苏的乐观看法。

10月29日 - 亚洲股市周三升至一个月高位，受美股涨势扶助。投资者对美国企业财报的看法乐观，且预期美国联邦储备委员会(美联储，FED)将重申要等更久才升息，这些因素助涨美股。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.7%，韩国综合股价指数.KS11涨1.2%，日本日经指数.N225升1.4%。