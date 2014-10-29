P2P资金为赚快钱跑步入股市





多种模式“入市”





据中国证券报记者初步统计，目前P2P网贷平台资金入市有多种模式。一种是融资人在平台上发放股票配资需求的信息，寻求借款人资金支持；另一种是网贷平台从事这一业务，推出专门为投资者配资的品种；还有的则是P2P平台通过中介机构如券商投顾介绍客户，从事融资业务。





在股市行情向好的情况下，部分从事股票配资的网贷平台成交量快速扩张。如武汉某网贷平台今年5月18日上线试运营，声称“为广大股民提供线上一站式服务及解决方案”，短短几个月成交量已经破亿。





据该网贷平台规定，其网配资金额最低1万元整，以万为整数倍扩大，可分别按月、季、年的期限签署合约，配资金额上不封顶。配资比例一般为1:5倍，即如果自有资金1万元，则配资公司给投资者5万元，投资者一共有6万元可以使用。当配资账户余额达到配资金额的112%时，即达到预警线，会提示投资者追加保证金，当亏损至110%时，则强行平仓。此外，还要求投资者不得购买ST、S、*ST、S*ST，不得打新股，不得从事新股上市当天、停牌后复盘当天及所有涨跌幅不受10%方面的证券买卖交易。





赚“快钱”





对网贷平台从事股票配资这一业务模式，网贷之家CEO徐红伟认为其没有可持续发展性，业务量不会太大。





虽然业内对此争议颇多，但也有部分P2P平台跃跃欲试。网贷之家工作人员透露，在10月21日举办的上海互联网金融家俱乐部首期沙龙活动上，就P2P平台从事股票配资业务争议颇多。有业内人士直言，“富贵险中求”。他们认为现在竞争越来越激烈，不少P2P平台处于盈亏生死线，如果平台具有相关专业能力，能够踩准股市节奏，那么借助P2P平台做股票配资业务，也不失为一种赚快钱的机会。还有第三方支付机构的负责人明确表示，如果他来做互联网金融，这个时间点做的第一个业务一定是股票配资。其理由是股票牛市的起点刚刚开始，做企业首先要挣钱，这种业务能赚到钱，活着才有理想。





不过，也有多位P2P平台的负责人表示不会从事该项业务，主要原因是股票市场本身波动较大，风险很高。此外，目前P2P网贷平台的相关监管细则还未出台，而股票配资业务处于灰色地带，很容易发生问题。从业务模式上看，为控制风险，提供配资的P2P平台会要求投资人将借贷资金放入指定账户，这往往是配资公司实际控制人或者关联人的股票账户，这笔资金会面临随时被挪用的风险，进而演变成非法集资。今年5月份“跑路”的平台股民贷，采取的就是股票配资模式。此外，因亏损而导致投资者被强行平仓也容易发生纠纷。

伴随股市回暖，目前至少已有10多家P2P平台从事股票配资业务。在普遍看好A股后续行情的情况下，某从事股票配资业务的P2P平台透露，2014年8月其成交量已经轻松破亿，并以惊人的增幅持续攀升，现成交总量已接近两亿元。同期有数个同类平台突破亿元大关。该平台还表示，股市行情的爆发让配资业务局势逆转，但同时也造成资金的高度紧张，很多配资公司已声明资金成本将会在随后大幅提高。