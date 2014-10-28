美联储QE政策离场在即 货币政策前景微妙





QE刺激效应犹存 美联储货币会议政策临近，各金融机构纷纷对此做出预测。法国农业信贷的经济学家预计美国联邦公开市场委员会（FOMC）届时将结束剩余的每月150亿美元的购债计划。





高盛集团则列出了美联储如期结束QE四个理由。第一，9月决议声明中提及了10月结束QE的计划，而这一政策框架的改变门槛很高；第二，多位美联储官员都提到了10月结束QE的说法；第三，美联储对于政策前景的判断大致不变；第四，美联储多半会重新将联邦基金目标利率作为首要政策调控工具。





相比之下，高盛集团更加关注美联储会议声明中对美国经济前景的看法和政策走向措辞。该集团指出，尽管短期通胀风险下行的压力已有预判，但近期经济及市场动向可能在短期内对美联储的经济展望影响有限，FOMC多半会在声明中通报近期外部经济风险，但若对美国经济前景做出偏负面评论将是意外。同时，高盛预计，美联储其它可能的措辞变动将包括小幅上调对就业市场的前景预估；而“相当长一段时间维持利率在接近零的水平”的措辞最多只做出微调。





巴克莱驻纽约高级美国经济学家加彭表示，退出QE后，美联储仍有能力展现QE的刺激效应。他指出，自2008年11月实行首轮购债计划以来，美联储资产负债表规模已达4.48万亿美元的历史最高水平，而随着美联储终结QE3，这4.48万亿美元将成为美联储支撑美国经济发展的坚实基础。





货币政策前景微妙 在美联储几乎确定退出QE3的背景下，美联储下一步货币政策正式进入投资者的视野中心。比如，本月中旬旧金山联储主席威廉姆斯对媒体表示，如果经济持续恶化，意味着第四轮量化宽松政策已进入倒计时。这一表态立即被外界解读为美联储可能在本次议息会议上推出QE4。





当然，虽然QE4并非空穴来风，但考虑到美国经济基本面已无需强力刺激并且QE政策因为已在经济复苏后期威胁了美国的金融稳定，其本身就是一枚定时炸弹，美联储出手的可能性微乎其微。





不过，由于欧洲地区货币政策近来趋向宽松，道明银行美国研究和策略副主管穆尔瑞纳认为，美联储有必要进行相应的“步幅”调整，这可能意味着美联储本次货币政策声明的措辞很可能更加倾向“鸽派”立场。





此外，部分观察人士猜测，美联储的“平衡术”会体现在本次货币政策决议中，即继续保持每次削减100亿美元的幅度，用延期终结QE3的方式，一方面向投资者释放倾向“鸽派”的政策立场；另一方面也便于继续观察市场动向。





对此，驻纽约市场分析师卡拉贝尔表示，美联储目前的工作重心是，相比经济活动，怎样的利率水平才算适宜；因此，该机构不会保留两个话题在市场本已难尽人意的情况下，继续扰乱投资者的判断。





而美国前财政部长萨默斯也表示，不认为QE3在本周之后会继续存在，“没有QE我们照样能活得很好，当前10年期债券利率相较于开启QE前更低”。

美联储于本周召开为期两天的货币政策会议，并将于北京时间周四凌晨公布议息结果。市场普遍认为，美联储会在本次货币政策会议上彻底结束第三轮量化宽松（QE3）为绵延多年的QE政策画上句号。市场还期待从美联储声明中寻找有关何时开始加息的线索。