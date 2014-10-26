追求稳定收益不妨选择高分红股票





近年来在监管层的鼓励和引导下，越来越多上市公司开始注重以现金分红的方式回报投资者。这也在Ａ股催生了一个高分红股群体。





此间投资专家分析认为，高分红股票大多拥有稳健的财务状况且盈利增长稳定。在震荡市背景下，有持续分红能力、估值相对合理的股票可以更好地抵御风险。而在上市公司年度分配集中期内，此类股票还有望表现出超额收益。





专家提示，选择高分红股票需关注三项指标，一是有稳定的分红政策并连续分红，二是股息率较高，三是估值较低，拥有较好的安全边际。





以中证高分红指数为例，其成份股需满足四个条件：过去两年连续现金分红且每年现金股息率（税后）均大于０；ＰＥ为正且在沪深主板市场中排名在后５０％；日均总市值不低于３０亿元；上市时间超过一个季度（除非该股票的日均总市值排在沪市的前１８位）。





２０１３年，中证高分红指数８０只成份股总分红额高达５５３５亿元，分红比例达到４.８５％，高于同期银行一年、三年定存利率，也超越了货币基金的平均收益。





事实上，近年来Ａ股高分红股票已经被不少追求稳定收益的投资者纳入视野。专注于高分红股群体的投资产品也开始悄然扩容。多家机构表示，对于风格相对稳健的投资者而言，选择高分红股票，或者介入“团购”高分红股的投资产品，是当下获取稳定收益的较好途径。

１０月２６日消息过去几个月Ａ股持续震荡上行，风险悄然积聚的同时，选股的难度也在逐步加大。投资专家提示，追求稳定收益的投资者不妨选择高分红股票。