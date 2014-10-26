黄金周评：二连阳格局终结 美联储决议定生死

国际黄金10月20日当周开盘报1237.75美元/盎司，收盘报1230.7美元/盎司，下跌7.3美元，跌幅0.59%；最高触及1254.86美元/盎司，最低下探1226.17美元/盎司。

金价自一个月高位1250美元/盎司回落，美元指数进一步走强的状况也推动以美元计价的金价承压。此前美国劳工部发布的数据显示，该国9月消费者物价指数小升，同时，出于对欧洲银行业的体质的忧虑和欧洲央行[微博]即将开始购债的预期，美元指数攀升，黄金压力再现。

日图上看，国际金价在上行方面受到55日均线的阻挡，K线组合形成射击之星；但下方同样受到13、21、34日均线金叉的支撑。瑞士MIG银行于当地时间周五(10月24日)在日内报告中表示，黄金依旧表现疲软。黄金跌破上升通道及小时图形1232支撑，表明近期反弹结束。1小时级别图上，支撑位于1222和1217。阻力则位于1245(10月23日高点)和1258。

长线看来，尽管金价成功回抽1181强力支撑(2013年6月28日地点)，但主要下跌趋势以及白银(17.19, 0.03, 0.17%)近期创出4年低点或促使金价最终走低。阻力位于1243(9月16日高点)和1278(9月4日高点)。其他支撑位于1157(2010年7月28日低点)和1045(2010年2月5日低点)。

瑞银贵金属策略师Edel Tully指出，尽管金价仍有从目前水平进一步上升的空间，但在整体宏观情况下，金价的涨势会令投资者卖出，这将可能最终限制金价的升幅，

美联储下周决议定黄金方向

国际金价本轮自1183以来的反弹，正是由LMCI低迷，核心零售意外下滑，以及通胀疲软，打压美联储升息预期所引发。

美联储有可能在下周会议上安抚投资者，如果全球经济动荡威胁到美国经济，联储不会袖手旁观。经济学家将关注美联储10月29日会议政策声明是否有所变化。

德国商业银行表示：在通胀水平未见明显上升的情况下，美元持续走强或将被美联储内部的鸽派人士作为推迟加息的有力依据。该行目前预计，美联储将于2015年6月份开始首次加息，这和市场之前对于美联储的升息预期不谋而合。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)分析师Michael Feroli说道：“如果目前的形势（美元走强、通胀低迷）持续至10月底的下次会议，就有可能在美联储声明中被提及。” 他表示，美联储可能再次提到持续低通胀构成的风险，或者把加息与通胀预期的回升挂钩，以此强化结束购债后还将等待“相当长一段时间”再加息的承诺。

有分析人士指出，美联储在正式退出QE3之际，有可能会安抚市场，这意味着类似于“相当长一段时间”，“视经济数据而定”等温和措辞，可能会沿用。

分析师Brian Stutland认为，尽管目前金价还没有回落到1200美元/盎司下方，但没法在1250美元/盎司上方维持住则表明，技术面上应当卖盘。Stutland 表示，10月初市场有很多担忧情绪，本可以把金价大幅推高，但是没有。他认为美国CPI数据等对金价不利，在未来几周金价可重新测试1200美元/盎司的水平。Stutland说：“尽管我是做多黄金的，但会清一些仓。”

看跌下周黄金成主流

据Kitco周五(10月24日)公布的最新调查显示， 超40%受访市场人士看跌下周金价。接受调查的36位市场人士中，有21位作出回应。其中9人（42.86%）看空，6人（28.57%）看空，6人（28.57%）看平。市场人士包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师。

看空人士称，黄金本周未能突破1255.60美元/盎司，他们预计金价将下行测试近期交投区间底部。Telvent DTN高级分析师Darin Newsom表示，基于短期技术图表，黄金下周将进一步走低，“在测试了1252.80-1263.00区间的阻力后，12月期金合约目前在测试1210.90-1228.00区间的支撑。”

RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible也表示，金价将进一步走低，但原因不同。他认为，“黄金从美元间或的疲软和极低的利率中得到一些提振，但当我们看到欧洲经济转变时，美联储（FED）加息的讨论极有可能导致金价再度跌至1200水平下方。” 看多人士称，他们预计黄金将得到支撑持稳并重新测试近期高点。

Morrison on the Markets编辑Ken Morrison持以上观点，“我预计黄金将在当前盘整，但下周将收高。考虑到本周黄金回撤时的成交量低于上涨时的成交量，空头比多头更为谨慎。黄金的初步支撑位于1220，我预计黄金下周将再度升向1250阻力水平。”

10月26日讯--在经历此前两周的上涨行情后，国际现货黄金(1231.20, 2.10,0.17%)在刚刚过去的一周再度遭遇市场抛压，美元和美股走强打压黄金避险需求，金价自阶段性顶部1250美元/盎司附近回落至1230美元/盎司附近。