全球制造业表现良好 避险货币承压

外汇市场

美元指数(85.7300, -0.1400, -0.16%)昨日继续上涨，但涨幅相比前两日有所下降。非美货币走势不一，但总体偏弱，其中欧系货币的走势以震荡为主，英镑则小幅下跌。商品货币全线走弱，但下跌幅度较为有限。

日元昨日成为市场中最为弱势的货币，美元兑日元(107.96, -0.3400, -0.31%)昨日大幅上行，涨幅接近100点。

昨日中国，日本，欧元区以及美国的制造业采购经理人指数普遍都出现了一定程度的好转。其中日本10月制造业采购经理人指数初值上升至52.8，高于预期的51.7；中国10月汇丰制造业采购经理人指数初值也小幅上升至50.4，高于预期的50.2；欧洲方面，德国10月制造业采购经理人指数初值由49.9上升至51.8；欧元区10月制造业采购经理人指数初值由50.3上升至50.7。

数据的走强显示出全球的制造业都在十月份出现了较好的复苏。复苏的态势打消了此前市场对全球经济增长速度放缓的担忧，风险偏好情绪重新在市场出现，具有避险属性的日元和黄金受到打压出现下行。

今日市场数据较少，但下午时间段英国方面公布第三季度GDP数据的情况，该数据对英镑的走势将造成较大的影响，目前预期第三季度GDP年率有所走低。此外，晚间美国方面公布9月新屋销售的情况也需要关注。

欧元兑美元(1.2661, 0.0016, 0.13%)

欧元在经过前两日的下行之后，昨日欧元在1.2625的日线实体下行阻力附近受到支撑，出现企稳的迹象，昨日走势以震荡的走势为主。从日线图形上看，欧元价格运行在布林线中轨下方，布林线走势平缓，表明欧元在日线级别为震荡的走势，MACD下跌动能柱变化不大，而KDJ指标指向上行，说明欧元今日将有上行的回调，操作时等待回调之后继续做空。

策略上欧元1.2690做空，止损1.2720，目标1.2625。

美元兑瑞郎(0.9525, -0.0017, -0.18%)

虽然美元指数在昨日小幅上涨，但美瑞依然为震荡的走势。从日线图形上看，美瑞的价格在周三上穿布林线中轨之后，昨日继续企稳在中轨上方，布林线走平且开口有收缩的迹象，日线上可以看成是较大区间的震荡走势，同时MACD上涨动能柱增强，表明美瑞后期继续向上的机会较大。因此以低位做多的思路为主。

策略上美瑞0.9510做多，止损0.9470，目标0.9580。

黄金

黄金昨日继续受到市场情绪的影响出现下跌的走势。从日线图形上看，黄金周二冲高回落，形成高位的倒锤形态，提示了黄金的上涨可能出现乏力，周三的阴线出现后进一步确定了短期下跌的力度。昨日黄金跌破1238，但日线仍然企稳在1230上方，今日黄金维持1230到1238区间震荡的机会较大，若黄金继续向下跌破1230，那么进一步回撤的目标将指向1222到1224一线。

策略上黄金1230做多，止损1228，目标1238。



