麦当劳美国和全球销售额双双下滑

北京10月22日上午消息 麦当劳(91.01, -0.58, -0.63%)最新财报很糟糕，其在美国的销售额已经连续四个季度出现下滑，而且现在全球的销量也在下降。而且有些投资者对其财报措辞表现出极大的不满。

麦当劳[微博]公司的首席执行官 Don Thompson向投资者承诺，将解决这一问题。他所谓的“麦当劳未来的体验”是一种新的餐馆理念，包括重返本地市场，简化菜单等。

投资者对此的怀疑态度是可以理解的，因为麦当劳公司在过去几个季度重复说同样的话，而且用词常常也没什么差别。下面是几段从该公司财报中摘取的几段话：

2014年第3财季报告：“我们明白挑战的严峻性，我们正带着要求我们提高业绩的急迫感应对挑战。”

2014年第2财季报告：“为了在未来18个月重新燃起增长的动力，我们专注于强化我们业务的基本功...虽然近期的财报依然不尽人意，但是巨大的增长机遇依然存在。”

2014年第1财季报告：“近期，我们正把精力集中在影响深远的餐馆体验要素上....。.我们在追求顾客积极性，这将强化我们与顾客的关系，并重新燃起我们业务增长的动力。”

2013年第4财季报告：“虽然2013年充满了挑战，但我们将以专注于影响深远的全球业务增长开启2014。我们正把消费者的见解与创新和一致的行动统一起来，以便优化我们的菜单、使顾客体验现代化和拓宽麦当劳品牌的接触渠道”