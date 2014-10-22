近期，国务院总理李克强出访俄罗斯、泰国等国，又当起了高铁的推销员，高铁已成为中国高层领导人出访的高频词汇，“高铁外交”频频被提及。与此同时，资本市场掀起高铁热，以高铁为代表的高端制造业也受到基金的追捧，相关基金产品近期也在密集发售。

总理的高铁外交，带动了A股市场相关高铁股票的上涨。作为资本市场重要的参与者，基金近期也密集推出高端制造基金产品。工银瑞信]高端制造行业基金10月17日刚结束发行，鹏华先进制造业基金、银华高端制造业基金已于10月13日和16日先后上柜。此外，还有华宝兴业高端制造股票型基金上报待批。

今年上半年，已有长盛高端装备制造基金和富国高端制造行业基金，分别于3月25日和6月20日成立，发售规模分别为5.1亿份和3.91亿份。这两只基金也是在李克强总理上任进行高铁外交后推出的。而在此之前，以制造业命名专注制造业的基金仅有交银先进制造和广发制造业精选两只基金，两只基金均于2011年成立。

前海开源中国成长基金经理徐立平认为，伴随着中国经济的转型，未来会有越来越多的中国企业走出国门，高铁体现更多的是大国意志和国家战略。中国的高铁具有国家比较优势，会有世界级的企业诞生。

鹏华先进制造基金拟任基金经理袁航也表示，制造业是中国国民经济的重要组成部分，近年来中国的制造业企业出现明显分化，传统的制造企业增长放缓，许多以创新和技术进步为发展驱动力的先进制造企业则进入蓬勃发展的状态，先进制造企业具备良好的发展环境和广阔的市场空间。

事实上，今年以前成立的两只制造业基金，已经取得明显好于大盘的收益。数据显示，交银先进制造，广发制造业精选分别成立于2011年6月22日和9月20日，截至10月20日，这两只基金的累计单位净值分别为1.363元、1.473元，同期沪深300(2425.939, -7.45, -0.31%)指数分别下跌16.35%、8.38%。



