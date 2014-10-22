传欧央行可能收购公司债释放流动性 欧元重挫

10月22日讯—-欧元兑美元(1.2722, 0.0010, 0.08%)汇价周二(10月21日)大跌，此前几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施，以刺激停滞不前的欧元区经济。如果欧洲央行真的采取上述行动，这会扩大周一开始的购买民间资产计划。该计划旨在提升企业信贷，以期刺激经济成长。

欧元兑美元汇价周二(10月21日)大跌，此前几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施，以刺激停滞不前的欧元区经济。如果欧洲央行真的采取上述行动，这会扩大周一开始的购买民间资产计划。该计划旨在提升企业信贷，以期刺激经济成长。

花旗G10汇市策略主管Richard Cochinos表示，今日市场关注的大新闻是欧洲央行可能购买公司债，这令投资者再度聚焦欧元跌势。而该消息也对市场投资者起到了提醒作用，让他们了解政策本来就是灵活的，有可能考虑各种选项。

Cochinos还表示，主要包括对冲基金的杠杆账户资金流动已开始由从对欧元空头的获利了结转为用欧元挹注新兴市场交易。

在消息发布后，欧元回吐稍早升势，并在纽约市场延续跌势。欧元兑美元徘徊在略高于日内低位1.2715的水平，下跌0.58%。欧元兑日元(136.14, 0.0200, 0.01%)则下跌0.65%，报135.98。

美元兑日元(107.01, -0.0700, -0.07%)收复部分失地，尾盘微跌0.05%，报106.88。

如果欧洲央行落实该计划，可能会普遍打压欧元区公债收益率。不过，在消息发布后，德债收益率上升，反映投资人重陷评估通胀预期及对低风险资产的兴致降低。

东京三菱银行的策略师Lee Hardman表示，欧洲央行购债预期增强了市场对欧洲央行总裁德拉基(Draghi)履行承诺资产扩大资产负债表的信心，而欧洲央行也仍有压力采取进一步行动。

自今年5月以来，欧洲和美国货币政策前景的背离是支撑美元上涨的主要理据。多数大型银行都预计未来一两年美元将至少再上涨10%，甚至有可能同欧元接近平价水准。但最近数周以来在市场对全球经济成长强度出现更普遍疑虑，且美联储有可能推迟升息，这令美元升势停滞。

周二稍早，汇市交易由中国经济数据主导。中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，高于调查预估中值7.2%；不过，9月规模以上工业增加值同比增长8%，较8月高出1.1个百分点，且优于路透调查预估中值7.5%。

澳元一度受该数据提振，但纽约尾盘澳元回吐升幅，报0.8779，当日变动不大，盘中一度高见0.8832美元。

全美不动产协会(NAR)周二公布，美国9月成屋销售较前月增长2.4%，年率为517万户，为去年9月来最高，预估为510万户。8月成屋销售年率确定为505万户。该数据对美元有小幅提振。