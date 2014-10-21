伦敦贵金属定价机制正在进行更为全面的改革。

除了伦敦黄金定盘价之外，铜、锌、锡、镍、铝等基本金属都已经全部通过电子平台实现了较为透明的定价和交易机制，伦敦白银定价机制也已经于今年8月份完成改革。目前，伦敦黄金定价机制也已经提上日程，并有望于今年年底完成改革。





伦敦金银市场协会(LBMA)近日发布报告称，有10家机构向新的黄金定盘价提供了8种方案，一些机构选择联合提交方案。在和市场及监管方进行讨论后，11月黄金定盘价新方案将出台，预计年底或者明年初开始实行。谈到黄金定价机制，伦敦的贵金属市场在国际范围内依然有很大影响力，目前伦敦的白银定价机制已经改变了，而黄金定价机制依然没有改变，市场关于改革黄金定价机制的呼声也越来越大。





世界黄金协会（WGC）CEO施安霂（AramShishmanian）此前在接受《第一财经日报》记者专访时表示，黄金定价机制的改革是非常必要的。谈到黄金定价机制的改革，如果仅仅是基准定价的改革是不够的，我们需要整个机构变得更加透明。黄金是一种世界货币，维持大家对黄金的信任是黄金发展最重要的基本面。任何对于黄金的不信任或者是不确定性，它的影响都将是致命的。





施安霂还表示，我们希望在未来的价格改革体系当中引进更加透明的交易报告，希望可以看到真实的交易，使这个过程更加透明。我们希望引入监管，监管机构至少有机会调查他们认为不合适的东西，世界黄金协会正在着手准备一份研究报告，关于未来的改革机制究竟是什么样的。





今年7月份，LBMA公开指出，芝加哥交易所集团(CMEGroupInc)和汤森路透（ThomsonReutersCorp）将实施新的白银定价机制，取代具有117年历史的伦敦白银定价基准，新的基准价机制已经于今年8月份开始执行。





业内人士认为，参照白银定价机制的改革，新的黄金定盘价应基于市场交易及成交价，数据高度透明并以具有足够深度和流动性的市场作为计算基础，而且代表一个可交付的现货价格。





此前，有批评人士指出，现行黄金定价机制局限于数家银行手中，这些银行同时也是全球黄金交易市场的主要参与者，这为价格操纵提供了很大的空间，这些银行手中的信息极有可能给其带来贵金属交易上的不正当不合法的优势。





其他贵金属，例如铂金和钯金的定价机制也在发生改变。虽然此前备受关注的伦敦金属交易所（LME）未获得白银定价的工作，但伦敦铂金与钯金定价公司近日发布声明称，LME将在12月1日接管铂金与钯金的定价工作。当年铂金和钯金的定价与黄金类似，仍是由数家银行进行报价。





值得关注的是，世界各大交易所对于黄金话语权的争夺更加明显。今年9月18日，上海黄金交易所（下称“上金所”）上线了黄金国际板业务，以吸引国外的投资者参与我国黄金交易，且作为人民币国际化的重要步伐，上金所黄金国际板以人民币计价交易。





在上金所推出黄金国际板交易之际，芝加哥商业交易所(CME)也宣布年底将在香港推出可实物交割的黄金期货合约，这是CME首次推出以公斤为计量单位的黄金期货合约，并在芝加哥商业交易所GLOBEX平台实现24小时交易。而今年10月13日，新加坡交易所也推出了新的交易所交易型新加坡千克金条合约，以提升新加坡作为地区性贵金属交易中心的地位。