印度官员称四季度黄金需求或增长15至20% 进口200吨





在目前国际金价连续上涨两周后，印度国内的金价比一年前仍然便宜了7.9%。全印度珠宝和首饰贸易联合会称，今年第四季度印度的黄金进口可能会增长75%，巴克莱认为这将对金价提供支撑。





Phillip Futures Pte的投资分析师Howie Lee说：“印度买家们对黄金的胃口在增加，印度和黄金之间的联系是不太可能被打破的。这一传统维持了几个世纪，这是采访的象征，也是一种投资，贵金属很受追捧。”





CPM集团称，印度全年的黄金购买中，大约五分之一是在排灯节购买的，超过其它任何节日。





另据估计，印度全球有2万吨黄金存于居民家中和寺庙中。





全印度珠宝和首饰贸易联合会的主管Bachhraj Bamalwa说：“金价跌的正是时候。”他认为在接下去的三个月中，印度国内的需求会增长15%至20%，进口将达175至200吨，比一年前的114吨会有明显的增长。





不过由于9月印度黄金进口大幅增加使其贸易赤字同样大幅上涨，对印度政府再度收紧黄金进口限制的担忧开始出现。印度财政部长在周一就称，考虑在排灯节之后再度加紧对黄金进口的限制。

本周三印度将迎来排灯节，这是一年中印度黄金(1251.40, 6.70, 0.54%)需求最大的节日。