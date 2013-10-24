初学者快速入门或简明指南

简介

亲爱的读者，您好！本文中，我们会试着为您解释并向您呈现可以如何轻松快速地掌握创建“EA 交易”、使用指标等等原则的要领。本文面向初学者，所以不会包含任何难懂或晦涩的示例。因此，对于那些已经清楚如何编写“EA 交易”程序的人来说，本文可能没有那么多的启示感悟，信息量也不是很充分。





“EA 交易”及其结构

“EA 交易”是一种以 MQL 语言缩写、指定交易执行或搁置情况的程序。

基本上，“EA 交易”的结构可以由超大数量的块构成，但为了方便理解，我想展示的是一个利用 MetaEditor 默认生成的非常简单的示例。

整体的“EA 交易”可以从视觉上划分为 4 个部分，每个部分都负责待执行的某特定部分的工作。





图 1. 主要的“EA 交易”块

参数块中包含允许终端以恰当方式处理“EA 交易”的信息。最常见的参数为“EA 交易”版本、生产厂家名称以及一个简要描述。



OnInit() 块会在“EA 交易”被载入终端时获得控制权。其中可能包含与此“EA 交易”初始化相关的各种数据 - 声明变量与数组、获取指标句柄等。也就是说，此块并不包含任何与交易直接关联的函数。



OnDeinit() 块充当的是 OnInit() 块的反方向。会在“EA 交易”完成其操作（“EA 交易”/终端关闭或某“EA 交易”未能成功初始化）时被调用。此块的主要功能之一，即是重新分配“EA 交易”占用且不再需要的内存空间。换而言之，它描述出了删除变量、数组和指标句柄等等的过程。



OnTick() 块每当由服务器接收与交易品种（货币对）相关的新信息时，就会被调用。它会指明交易执行的情况以及交易本身的函数。



图 2. MetaEditor 中默认生成的新文档示例



我们利用上例对其进行解释。我们已有一段“空” EA 的代码，一种需要随后填写的“EA 交易”模板。

这里我们可能看到的内容如下：

前五行（第 1 行到第 5 行）为注释，其中包含“EA 交易”的名称（文件名）、生产厂家的名称及其网站。您可以于此写下您想要的任何内容。此文本不会于任何地方显示，甚至可以跳过。其所包含的信息只针对开发人员；





接下来的三行（第 6 至 8 行）为 参数块 。启动终端中的“EA 交易”时，就会看到此信息；





。启动终端中的“EA 交易”时，就会看到此信息； 然后是 OnInit() 函数 （第 12 至 19 行）。此为 OnInit() 块。此函数不会获取任何参数，但会返回（也可能不返回）初始化代码；





（第 12 至 19 行）。此为 OnInit() 块。此函数不会获取任何参数，但会返回（也可能不返回）初始化代码； 接下来是 OnDeinit(const int reason) 函数 （第 22 至 26 行）。此为 OnDeinit() 块。它拥有一个指定“EA 交易”关闭原因的参数。

如果“EA 交易”未能成功初始化，则此函数会接收一个相关代码作为参数；





（第 22 至 26 行）。此为 OnDeinit() 块。它拥有一个指定“EA 交易”关闭原因的参数。 如果“EA 交易”未能成功初始化，则此函数会接收一个相关代码作为参数； 最后一个函数为 OnTick() （第 30 至 34 行）。此为之前谈到过的 OnTick() 块。此块可以说是“EA 交易”的“大脑”，因为其中包含了负责交易的所有函数。

我前面说过，这种结构可以复杂得多，而且可能由大量的块构成，而不像这个易于掌握的示例这么简单。如果您觉得这个已经满足不了您的需求，则可以添加自己的块。



指标及其处理方式

指标是在 MQL 中缩写的小型程序，会在价格图表或其下方的一个独立窗口中显示，允许我们对市场执行技术分析。

所有的指标都可以划分为两种类型：顺势指标与摆荡指标。

顺势指标一般均于价格图表中绘制，用于识别趋势方向；而摆荡指标则通常见于价格图表下方，用于识别进场点。

大多数指标都至少有一个缓冲区（指标缓冲区），其中包含某给定时间点其读数数据。与“EA 交易”相似，指标拥有其借以计算的交易品种和时间表。

可将指标缓冲区视为一个队列，该队列的最后一个元素是一个运行值。



图 3. 移动平均线指标示例



指标缓冲区是一种数组，其中的第一个元素（索引为 0）携带最右侧烛形的相关数据，接下来的元素（索引为 1）则携带右数第二个烛形的相关数据，如此等等。而这种元素布置则被称为时间序列。

看一看下方示例：

假设我们的货币对为欧元兑美元，时间表为 1 小时。

首先，我们需要向“EA 交易”添加指标并获取其句柄。

句柄是一种指向指标的独特指针，可以让我们处理程序中任何地方的指标。



int iMA_handle; iMA_handle= iMA ( "EURUSD" , PERIOD_H1 , 10 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE );

在 MetaEditor 中键入 "iMA" 后，此行上方就会出现一个工具提示，显示逗号分隔指标调用参数。

我们仔细观察一下。第一行描述的是一个将用于存储指标句柄的变量。第二行会调用指标（此处为），指定其参数，并将句柄保存到变量中以备将来使用。



图 4. “移动平均线”指标参数的工具提示示例



下方我们可以看到从左到右排列的各个参数：

交易品种名称（工具提示中以粗体字符显示）是一种文本参数，货币对（交易品种）； 时间表； 指标时期（此处为平均时期）； 图表平移向前/向后 N 个柱。正数表示图表向前平移 N 个柱，而负数则表示图表向后平移 N 个柱； 平均方法； 适用价格或某不同指标的句柄。

有一系列独特的变量以及其针对每一种指标的类型。如果您碰到一个未知指标，其相关信息通常都可以在内置的上下文“帮助”中找到。比如说，一旦您键入 iMA 并按下 F1之后，就会打开一个“帮助”窗口，提供该特定指标的相关信息，以及其所有属性的详尽描述。



图 5. 通过按下 F1 调用该指标描述“帮助”窗口示例



代码编写完成并于终端中启动“EA 交易”后，我们就会发现（一旦价格图表的右上角出现“EA 交易”）图表中的指标不见了。这并非错误 - 完全在意料当中。想令其出现，我们需要再添加一行：



ChartIndicatorAdd ( ChartID (), 0 ,iMA_handle);

现在，我们看看结果如何。鼠标指针悬停于 ChartIndicatorAdd 命令上方，按 F1 阅读该命令用途相关的“帮助”信息。它表示此命令：

将一个带有指定句柄的指标添加到某个指定的图表窗口中。

等于零的第二个参数为子窗口编号。子窗口通常包含摆荡指标，位于价格图表下方。记住没有？这种东西可能会有很多。欲于子窗口中显示指数，您只需要按照比现有编号大 1 （即现有最后一个编号的下一个数字）的标准指定子窗口编号。

代码行已如下变更：



ChartIndicatorAdd ( ChartID (), 1 ,iMA_handle);

我们的指标会于价格图表下方的子窗口中显示。

现在，到了尝试从指标获取一些数据的时候了。为此目的，我们声明一个动态数组，为方便起见按时间序列排列数组索引，并将指标值复制到该数组当中。

double iMA_buf[]; ArraySetAsSeries (iMA_buf, true ); CopyBuffer (iMA_handle, 0 , 0 , 3 ,iMA_buf);

上述示例表明，我们已经将双型动态数组 iMA_buf[] 声明为“移动平均线”指标（基于价格及价格片段）。

下一行则按照较小索引号元素存储较旧值、而较大索引号元素则存储较新值的原则设置数组的索引。如此使用是为了方便以避免混淆，因为所有指标中的指标缓冲区都按时间序列索引。

最后一行用于将指标值复制到 iMA_buf[] 数组中。这些数据已经可以使用了。

订单、交易与持仓

我们从订单开始。

订单是被交易服务器接受的交易请求。如果请求无效，则会被拒绝。

为避免填写交易请求中遇到的困难，稍后我会向您展示如何利用标准库让这一切更简单地实现。

订单分两种类型：市价单（供即时执行）与挂单。

市价单是指按当前市价卖出或买入特定数量指定金融工具的指令。

挂单则指根据特定情况执行交易的指令。挂单有一个特定的到期时间，届时即被删除。

交易是指订单（执行某交易的指令）执行的结果。每次交易均基于一个特定的单一订单，而单一订单则可能导致多次交易。比如说，一个欲买入 10 手的订单，可通过一系列连续性交易的部分执行而实现。交易始终保存于交易历史中且不能修改。此终端会于 "History" （历史）选项卡中显示交易。

持仓是指活动订单的成果。每个交易品种只能建一个长仓或短仓。

为了更清楚地表达，我们来看一个例子：我们建一个 1 手的长仓，也就是说，我们（例如）以当前市价下一个手数为 1 的订单。如请求有效，则会被发往服务器进行处理。只要处理完成，此终端的 "Trade" （交易）选项卡中就会出现带订单参数的持仓。假设我们之后决定建另一个同为 1 手的长仓。待此订单处理完成后，我们并不会在 "Trade" 选项卡中看到两个订单，而是一个 2 手的持仓。即，持仓是一系列订单的执行成果。

现在我们继续练习。如欲制作一个请求，需要填充下述结构字段：



struct MqlTradeRequest { ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action; ulong magic; ulong order; string symbol; double volume; double price; double stoplimit; double sl; double tp; ulong deviation; ENUM_ORDER_TYPE type; ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling; ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; datetime expiration; string comment; };

因为订单多种多样，每种订单类型又都有其各自的强制参数集。我可不会长篇大论地讲解这些字段。网站上已就此提供了大量的相关信息。如果某特定订单类型的强制参数连一个都未指定（或未正确指定），则请求会失败。

上述结构在此处的布局，只是为了方便论证填写时产生的困难。





“止损”与“获利”

“止损”与“获利”都是作为“后备措施”下达的特殊订单。即，如有错误或是“EA 交易”建了一个呈现损失的仓位，则“止损”订单可将损失限定于某个特定的预定义价位处。

“获利”与其类似，只是这次是限制利润。不再为平仓担心可能会变得很有必要。一旦达到某特定的价位，它将会平仓。也就是说，如果市场对我们不利或是我们想要获利，这些订单就是我们的“保险方案”。

这种类型的订单不能自行独立下达 - 只能修改现有的持仓。





采用标准库

好，我们终于走到了标准库。此库随本终端一同提供，并由此得名 - 标准库。它由方便“EA 交易”编程及部分承担复杂过程（比如交易请求生成）的各种函数构成。



交易库（亦见交易类）位于下述路径：Include\Trade\ 且可利用 #include 指令添加。

例如：

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh>

上述类会被视作基础类，因为只利用这两个类（库），即可实现大多数“EA 交易”的编程。我称其为库：

第一个设计用于下达和修改订单。

第二个则用于根据现有持仓获取相关信息。

#include <Trade\OrderInfo.mqh>

CTrade m_Trade; m_Trade.Sell(lot,symbol_name,price,sl,tp,comment);

有些时候，还有一种库很有用：它包含操作订单的相关函数，比如说，我们的策略要求采用挂单。还记得要求妥善运用知识、含各种参数的交易请求结构吗？现在，我会向大家展示一个利用此库完成交易请求的示例：

这里共有 6 个参数，其中只有一个为必填（订单数量 - 此为第一参数）。

现在我就分别指定：

lot 是待下订单的数量；

是待下订单的数量； symbol_name 是该订单所应用的交易品种（货币对）（如未指定，则采用“EA 交易”的当前交易品种）；

是该订单所应用的交易品种（货币对）（如未指定，则采用“EA 交易”的当前交易品种）； price 为开盘价（因为此函数用于打开某活动的订单，所以其价格可能未被指定，这种情况下，则会自动从价格图表直接获取）；

为开盘价（因为此函数用于打开某活动的订单，所以其价格可能未被指定，这种情况下，则会自动从价格图表直接获取）； sl 是此订单的平仓价格 - 假如价格对我们不利（如果策略并没有使用止损的意思，则可忽略）；

是此订单的平仓价格 - 假如价格对我们不利（如果策略并没有使用止损的意思，则可忽略）； tp 是此订单的平仓价格 - 假如价格向我们期望的方向发展，即，获利（如果策略并没有使用获利的意思，则可忽略）；

是此订单的平仓价格 - 假如价格向我们期望的方向发展，即，获利（如果策略并没有使用获利的意思，则可忽略）； comment 即订单注释，比如说，指明下此订单的原因。

平仓的方法有许多种：

完全平仓

CPositionInfo m_Position; m_Position.Select(symbol_name); m_Trade.PositionClose(symbol_name); 通过下达一个相同数量的反向订单平仓 CTrade m_Trade; m_Trade.Buy(lot,symbol_name,price,sl,tp,comment); 采用一种更加复杂的方法，借此搜遍所有持仓，挑选出符合待进一步平仓的参数（交易品种、类型、魔术数字、仓位识别等）要求的一种。

因其对于初学者而言很难，所以我就不给示例了。





把所有内容串起来

现在，到了把新习得的知识串成一个“EA 交易”的时候了。

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> int iMA_handle; double iMA_buf[]; double Close_buf[]; string my_symbol; ENUM_TIMEFRAMES my_timeframe; CTrade m_Trade; CPositionInfo m_Position; int OnInit () { my_symbol= Symbol (); my_timeframe= PERIOD_CURRENT ; iMA_handle= iMA (my_symbol,my_timeframe, 40 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (iMA_handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get the indicator handle" ); return (- 1 ); } ChartIndicatorAdd ( ChartID (), 0 ,iMA_handle); ArraySetAsSeries (iMA_buf, true ); ArraySetAsSeries (Close_buf, true ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (iMA_handle); ArrayFree (iMA_buf); ArrayFree (Close_buf); } void OnTick () { int err1= 0 ; int err2= 0 ; err1= CopyBuffer (iMA_handle, 0 , 1 , 2 ,iMA_buf); err2= CopyClose (my_symbol,my_timeframe, 1 , 2 ,Close_buf); if (err1< 0 || err2< 0 ) { Print ( "Failed to copy data from the indicator buffer or price chart buffer" ); return ; } if (iMA_buf[ 1 ]>Close_buf[ 1 ] && iMA_buf[ 0 ]<Close_buf[ 0 ]) { if (m_Position.Select(my_symbol)) { if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_SELL ) m_Trade.PositionClose(my_symbol); if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) return ; } m_Trade.Buy( 0.1 ,my_symbol); } if (iMA_buf[ 1 ]<Close_buf[ 1 ] && iMA_buf[ 0 ]>Close_buf[ 0 ]) { if (m_Position.Select(my_symbol)) { if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) m_Trade.PositionClose(my_symbol); if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_SELL ) return ; } m_Trade.Sell( 0.1 ,my_symbol); } }

我们如下利用相关参数对“EA 交易”进行测试：

交易品种 - 欧元兑美元 ；

； 时间表 - H1 ；

； 交易模式“仅开盘价”。

因为我们从第一柱（零柱为当前、活动柱）开始使用指标值与收盘价，所以此图表不会重绘。也就是说，我们可以使用“仅开盘价”交易模式。它不会影响到测试质量，却会令运行加快。

而这里则是采用历史数据的快速测试结果。



图 6. 我们的“EA 交易”测试结果



赔损当然不能被忽略。但是，本文主旨并不是要编写一个拥有超大利润潜力和极低赔损的“超级‘EA 交易’”，而是要说明一个掌握基础知识的人可以如何轻松地制作一个“EA 交易”。

我们已经完成了由不到一百行代码所构成的“EA 交易”。



总结

本文讲到了编制“EA 交易”程序时要考虑到的主要原则。通过学习，我们已经知道了如何使用 MetaEditor 5 中的内置上下文“帮助”来获取各个函数的相关信息，了解了订单和持仓的总体概念，而且掌握了标准库的使用。

