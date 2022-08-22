从头开始开发智能交易系统（第 17 部分）：访问 web 上的数据（III）

概述

在上一篇文章从头开始开发智能交易系统（第 16 部分）：访问 web 上的数据（II）中，我们讨论了从 web 抓取数据的问题和后果。 我们还研究了如何在智能系统中使用它，并讨论了三种可能的解决方案，每种方案都有其优缺点。

在第一种解决方案中，其意味着直接经由智能系统抓取数据，我们研究了一个可能的问题，与服务器响应缓慢有关。 我们还提到了这可能对交易系统造成的后果。

在第二种解决方案中，我们实现了基于客户机-服务器模型的信道，其中 EA 充当客户机，脚本充当服务器，对象充当信道。 该模型一直表现优越，直到在您决定更改时间帧那一刻，而它确实在这方面变得不方便。 尽管事实如此，它仍然是最好的系统，因为采用客户机-服务器模型可以确保 EA 不会因等待远程服务器响应而阻塞 — 它简单地读取对象中包含的数据，而不管这些信息来自何处。

第三种也是最后一个解决方案中，我们采用服务改进了客户机-服务器系统。 因此，我们开始使用 MetaTrader 5 平台资源，但很少研究：终端的全局变量。 该方案解决了时间帧变更的问题，而这却是采用脚本的模型的最大缺点。 不过，我们遇到一个新问题：终端的全局变量系统只允许使用双精度型数据。 许多人不知道如何避免这种情况，因此他们通过 MetaTrader 5 提供的通道传递各种信息，例如一段文本。

在本文中，我们将讨论如何绕过此限制。 但不要期待奇迹，因为要让系统按您所希望的方式运行需要大量工作。

这次我们将着手开发一个替代系统。





1. 计划

正如我们所知，我们只能在 MetaTrader 5 提供的通道系统中使用 双精度型变量。 此类型由 8 个字节组成。 您可能会认为这不是非常有用的信息。 但我们来想象计算以下时刻：

计算机系统按字节操作，尽管许多人已经忘记了这个概念。 了解这个系统非常重要。 每个字节由 8 位组成。 1 位是计算系统中的最小数字。 该语言中最小且最简单的类型是布尔型，它由一位组成。 这是最简单的基础。

因此，任何信息，无论多么复杂，都将包含在 1 字节内。 同样，无论有多复杂的信息，它总能纳于一个字节之内，该字节由 8 位组成。 当我们连接 2 个字节时，我们得到系统中的第一个复合集。 第一个复合集称为字（WORD）；第二个复合集称为双字（DWORD），其内含 2 个字；第三个复合集称为 QWORD，其内含 2 个双字（4 个字）。 这是汇编语言中所采用的命名法，它是所有现代语言的母语，因此大多数系统延用相同的类型。 仅有的区别在于这些类型的命名方式。

我希望直至此刻，您已能领会这些道理。 为了让初学者更容易理解，请查看下图：





上面的图像展示了当前可用的主要类型，它们涵盖 1 到 64 位。 您也许会想，“为什么我需要这个解释？”。 了解这些信息对于理解我们在本文中将要做的事情非常重要，因为我们将操纵这些类型，以便能够传递具有不同内部属性的信息。

取决于所采用的语言，这些类型中的每一种都可以获得不同的名称。对于 MQL5，它们显示在下表中：

名称 字节数量 基于汇编语言的名称（上图） bool（布尔） 仅用 1 位；一个字节可以有 8 个布尔值。 仅用 1 位；一个字节可以有 8 个布尔值。 char（字符） 1

Byte（字节） short（短整数） 2 Word（整数字） int（整数） 4 DWord（双字） long（长整数） 8 QWord（四字）

此表涵盖有符号整数，有关 MQL5 中的更多详细信息，请参见整数型，其中定义了其它名称。 接下来，实类型（real）与整数型有一些相似之处，但有自己的内部格式和样式。 格式化和建模的示例可以在双精度型数字处看到，但基本上它将与下表匹配：

名称 字节数量 基于汇编语言的名称（上图） Float（浮点） 4 DWord（双字） Doble（双精度） 8 QWord（四字）

值得注意的是，浮点和整数模型使用相同的数据根基，但长度不同。 现在我们到了我们真正感兴趣的地方。 如果您理解了逻辑，您最终可以得出以下结论，如下图所示：

QWORD 是 8 个字节，故此 “double（双精度）”允许放置 8 个信息字节。 例如，您可以将 8 个可打印字符传递到终端全局变量中，您将获得服务和 EA 之间的连接结果，如下所示。

数据都可以，我认为这个想法本身是可以理解的。 最大的细节是，如果消息包含超过 8 个可打印字符，则必须将其分割成更多部分。 但是，如果要非常快速地传递信息，譬如说，在一个周期内，那么您必须使用尽可能多的全局终端变量来在一个周期中传输消息。 然后需要将它们粘合在一起以恢复原始消息。 但是，如果它能以分组形式传递，我们必须为服务器创建一个表单，如此服务才能知道客户端（在本例中为 EA），将读取消息，并等待下一个消息块。

这类问题有多种解决方案。 如果您想了解或实现这些解决方案，您不需要从头开始创建所有内容 — 您可以利用网络通信协议（如 TCP/IP 或 UDP）相同的方式建模，并用全局终端变量将该思路适配到信息传输系统。 一旦您了解了协议是如何工作的，这个任务就不再复杂，而是转化为您所采用的语言技能和知识的问题。 这是一个非常广泛的主题，值得针对每种情况和问题进行单独研究。





2. 实现



既然现在我们理解了我们将要采取的思路，我们就可以进行初步实现，来测试系统如何在服务和 EA 之间传输信息。 但我们只传递可打印字符。

2.1. 基本模型



我们将使用来自上一篇文章中的系统，需要修改的文件，将从头文件开始。 其新内容在以下代码中完整展示： #property copyright "Daniel Jose" #define def_GlobalNameChannel "InnerChannel" union uDataServer { double value; char Info[ sizeof ( double )]; };

头文件是基本。 它包含全局终端值的声明。 它还具有一个新的结构，一个 union。 union 与 structure 的不同之处在于，structure 数据组合不涉及物理存储空间交错，而 union 总是共享物理存储空间，即较短数据占取较长数据内部的一截。 在前一种情况下，我们使用一个双精度值作为基础，其中包含 8 个字节。 但请注意，我使用了一个系统来捕获长度 sizeof，因此，如果将来双精度变更长的话（这是不可能的），此代码将自动适应它。

我们得到的结果如下：

请注意，这与上面的图片类似，但这是 union 做到的。

下一个要修改的代码是对应于客户端的 EA。 完整代码如下所示：

#property copyright "Daniel Jose" #property description "Testing internal channel

via terminal global variable" #property version "1.04" #include <Inner Channel.mqh> int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); } void OnTick () { } void OnTimer () { uDataServer loc; if ( GlobalVariableCheck (def_GlobalNameChannel)) { GlobalVariableGet (def_GlobalNameChannel, loc.value); Print ( CharArrayToString (loc.Info, 0 , sizeof (uDataServer) )); } }

请注意，这里我们调用函数 CharArrayToString 将 uchar 数组转换为字符串。 不过，要注意，我们仍然得到一个双精度值，因为它是唯一可以从终端的全局变量里接收的值。 与之对比，MQL5 中的 sting 遵循 C/C++ 的原则，因此我们不能使用任何扩展字符码，但我们只能自创。 但那是另一回事。 在此，我们不会详细介绍如何做到这一点：您可能希望使用建模数据压缩来突破 8 字节的限制。

但我们仍然需要一个充当服务器的程序。 在我们的例子中，服务器就是一个服务。 下面是测试系统的代码：

#property service #property copyright "Daniel Jose" #property version "1.03" #include <Inner Channel.mqh> void OnStart () { uDataServer loc; char car = 33 ; while (! IsStopped ()) { if (! GlobalVariableCheck (def_GlobalNameChannel)) GlobalVariableTemp (def_GlobalNameChannel); for ( char c0 = 0 ; c0 < sizeof (uDataServer); c0++) { loc.Info[c0] = car; car = (car >= 127 ? 33 : car + 1 ); } GlobalVariableSet (def_GlobalNameChannel, loc.value); Sleep ( 1000 ); } }

这是一种简单，但非常有效和实用的方法。

在平台上启动程序，我们将获得以下结果





这也许看起来很愚蠢、毫无重点，但只要有一点创造力，任何人都可以让这个系统变得堪当大任，令它做到他人甚至难以想象的事情。

为了演绎这一点，我们来修改系统，并展示一个非常简单的东西，只是为了引起好奇心和兴趣。 想想对于这样的通信系统，可以发现哪些非常奇特的功能。





2.2. 交换纸条



交换纸条是客户端和服务器之间的信息交换，在此期间，服务器知道客户端想要接收什么信息，因此服务器可以开始生成或查找该信息。

这个概念很容易理解。 但其实现可能是一个相当大的挑战，尤其是在数据建模方面，当通道用于传输数据时，我们只有 8 个字节可用。

2.2.1. 客户端-服务器通信测试



查看服务代码，如下所示： #property service #property copyright "Daniel Jose" #property version "1.03" #include <Inner Channel.mqh> void OnStart () { uDataServer loc, loc1, loc2; char car = 33 ; while (! IsStopped ()) { if (! GlobalVariableCheck (def_GlobalValueInChannel)) { GlobalVariableTemp (def_GlobalValueInChannel); GlobalVariableTemp (def_GlobalMaskInfo); GlobalVariableTemp (def_GlobalPositionInfos); } for ( char c0 = 0 ; c0 < sizeof (uDataServer); c0++) { loc.Info[c0] = car; car = (car >= 127 ? 33 : car + 1 ); } GlobalVariableSet (def_GlobalValueInChannel, loc.value); GlobalVariableGet (def_GlobalMaskInfo, loc1.value); GlobalVariableGet (def_GlobalPositionInfos, loc2.value); Print ( CharArrayToString (loc1.Info, 0 , sizeof (uDataServer)), " " ,loc2.Position[ 0 ], " " , loc2.Position[ 1 ]); Sleep ( 1000 ); } }

注意在新的服务代码（充当服务器）中一些特别有趣的部分。 现在我们有三个变量，替代原来的一个。 它们要做的就是创建一个足够大的通道，以便支持客户端（或在某些情况下是 EA）和服务器（我们的服务）之间的通信。 请注意以下几行：

Print ( CharArrayToString (loc1.Info, 0 , sizeof (uDataServer)), " " ,loc2.Position[ 0 ], " " , loc2.Position[ 1 ]);

这些是客户端发布的数据。 注意，我们使用 2 个变量传递 3 条不同的信息。 但这怎么可能呢？ 为了理解这一点，我们需要查看头文件代码，如下所示。

#property copyright "Daniel Jose" #define def_GlobalValueInChannel "Inner Channel" #define def_GlobalMaskInfo "Mask Info" #define def_GlobalPositionInfos "Positions Infos" union uDataServer { double value; uint Position[ 2 ]; char Info[ sizeof ( double )]; };

您也许会认为这个 union 中的每个变量都是彼此独立的。 我建议您看看本文的开头，因为尽管我们有不同名称的变量，但在这里它们被视为一个变量，宽度为 8 字节。 为了更清楚，请查看下面的图片，它准确地反映了正在发生的情况：

此规划图展示出 uDataServer 内部逻辑。

如果您觉得它太复杂，您应该尝试使用 union 来了解它们的实际工作方式，因为它们在编程中非常有用。

但我们还是回到系统上来。 接下来要做的是为客户机 EA 创建代码。 它如下面所见。

#property copyright "Daniel Jose" #property description "Testing internal channel

via terminal global variable" #property version "1.04" #include <Inner Channel.mqh> enum eWhat {DOW_JONES, SP500}; input eWhat user01 = DOW_JONES; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); } void OnTick () { } void OnTimer () { uDataServer loc; SetFind(); if ( GlobalVariableCheck (def_GlobalValueInChannel)) { GlobalVariableGet (def_GlobalMaskInfo, loc.value); Print ( CharArrayToString (loc.Info, 0 , sizeof (uDataServer)), " " , GlobalVariableGet (def_GlobalValueInChannel)); } } inline void SetFind( void ) { static int b = - 1 ; uDataServer loc1, loc2; if (( GlobalVariableCheck (def_GlobalValueInChannel)) && (b != user01)) { b = user01; switch (user01) { case DOW_JONES : StringToCharArray ( "INDU:IND" , loc1.Info, 0 , sizeof (uDataServer)); loc2.Position[ 0 ] = 172783 ; loc2.Position[ 1 ] = 173474 ; break ; case SP500 : StringToCharArray ( "SPX:IND" , loc1.Info, 0 , sizeof (uDataServer)); loc2.Position[ 0 ] = 175484 ; loc2.Position[ 1 ] = 176156 ; break ; } GlobalVariableSet (def_GlobalMaskInfo, loc1.value); GlobalVariableSet (def_GlobalPositionInfos, loc2.value); } };

注意，在这个 EA 中，我们发送和接收信息，也就是说，我们可以控制服务应该如何工作。 在一个变量中，我们传递一个小字符串，指示服务应该查找什么；而在另一个变量里，我们传递 2 个地址点。

作为响应，服务将返回信息。 但为了理解第一点，请查看下面视频中的结果：





3.1.2.2 - 创建实用版本



现在我们已经看明白了系统的工作原理，我们可以让一些东西真正起作用。 这次我们将从 web 服务器收集信息。 这需要大量的修改，来确保对正在发生的事情有完美的理解。 有时我们也许会想象我们正在接收更新的数据，尽管事实上我们在分析中所用的都是垃圾。 在编程阶段，您必须非常小心，不要让自己暴露在这种风险中。 您可以做的是添加尽可能多的测试，并尝试让系统运行时尽可能报告检测到的任何异常活动。

记住: 信息只有在您信任它时才会对您有用。

首先，我们来编辑头文件，令其看起来像这样：

#property copyright "Daniel Jose" #define def_GlobalValueInChannel "Inner Channel" #define def_GlobalMaskInfo "Mask Info" #define def_GlobalPositionInfos "Positions Infos" #define def_MSG_FailedConnection "BAD" #define def_MSG_FailedReturn "FAILED" #define def_MSG_FailedMask "ERROR" #define def_MSG_FinishServer "FINISH" union uDataServer { double value; uint Position[ 2 ]; char Info[ sizeof ( double )]; };

高亮显示的部分表示我们将用于报告某些奇怪活动的代码。 您应该使用最多 8 个字符，但您还需要创建一个不太可能由市场创建的序列，这不是一件容易的事情。 即使一切看起来都很好，市场仍有可能生成一个数值，对应于您所用的服务器错误消息序列。 无论如何，您也可以为此目的使用终端的全局变量，这将增加可能的组合数量，从而允许您创建更多的东西。 但我打算尽可能少的采用全局终端变量。 不过，在实际情况下，我会考虑它，并可能采用一个变量来指示和报告错误或异常活动。

下一部分是 EA 的完整代码。

#property copyright "Daniel Jose" #property description "Testing internal channel

via terminal global variable" #property version "1.04" #include <Inner Channel.mqh> enum eWhat {DOW_JONES, SP500}; input eWhat user01 = DOW_JONES; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); } void OnTick () { } void OnTimer () { ClientServer(); } inline void ClientServer( void ) { uDataServer loc1, loc2; string sz0; SetFind(); if ( GlobalVariableCheck (def_GlobalValueInChannel)) { GlobalVariableGet (def_GlobalMaskInfo, loc1.value); loc2.value = GlobalVariableGet (def_GlobalValueInChannel); sz0 = CharArrayToString (loc2.Info, 0 , sizeof (uDataServer)); if (sz0 == def_MSG_FailedConnection) Print ( "Failed in connection." ); else if (sz0 == def_MSG_FailedReturn) Print ( "Error in Server Web." ); else if (sz0 == def_MSG_FailedMask) Print ( "Bad Mask or position." ); else if (sz0 == def_MSG_FinishServer) Print ( "Service Stop." ); else Print ( CharArrayToString (loc1.Info, 0 , sizeof (uDataServer)), " " , loc2.value); } } inline void SetFind( void ) { static int b = - 1 ; uDataServer loc1, loc2; if (( GlobalVariableCheck (def_GlobalValueInChannel)) && (b != user01)) { b = user01; switch (user01) { case DOW_JONES : StringToCharArray ( "INDU:IND" , loc1.Info, 0 , sizeof (uDataServer)); loc2.Position[ 0 ] = 172783 ; loc2.Position[ 1 ] = 173474 ; break ; case SP500 : StringToCharArray ( "SPX:IND" , loc1.Info, 0 , sizeof (uDataServer)); loc2.Position[ 0 ] = 175487 ; loc2.Position[ 1 ] = 176159 ; break ; } GlobalVariableSet (def_GlobalMaskInfo, loc1.value); GlobalVariableSet (def_GlobalPositionInfos, loc2.value); } };

高亮显示的行非常重要，应该仔细思考，因为我们确实想知道发生了什么。 正如您所看到的，我们可以告诉用户一些比头文件中创建的序列更详细的信息，从而令编程、以及维护解决方案更轻松。 代码的其余部分没有太大变化。 查看下面的服务代码。

#property service #property copyright "Daniel Jose" #property version "1.03" #include <Inner Channel.mqh> void OnStart () { uDataServer loc1, loc2; while (! IsStopped ()) { if (! GlobalVariableCheck (def_GlobalValueInChannel)) { GlobalVariableTemp (def_GlobalValueInChannel); GlobalVariableTemp (def_GlobalMaskInfo); GlobalVariableTemp (def_GlobalPositionInfos); } GlobalVariableGet (def_GlobalMaskInfo, loc1.value); GlobalVariableGet (def_GlobalPositionInfos, loc2.value); if (! _StopFlag ) { GlobalVariableSet (def_GlobalValueInChannel, GetDataURL( "https://tradingeconomics.com/stocks" , 100 , "<!doctype html>" , 2 , CharArrayToString (loc1.Info, 0 , sizeof (uDataServer)), loc2.Position[ 0 ], loc2.Position[ 1 ], 0x0D ) ); Sleep ( 1000 ); } } GlobalVariableSet (def_GlobalValueInChannel, Codification(def_MSG_FinishServer)); } double GetDataURL( const string url, const int timeout, const string szTest, int iTest, const string szFind, int iPos, int iInfo, char cLimit) { string headers, szInfo = "" ; char post[], charResultPage[]; int counter; if ( WebRequest ( "GET" , url, NULL , NULL , timeout, post, 0 , charResultPage, headers) == - 1 ) return Codification(def_MSG_FailedConnection); for ( int c0 = 0 , c1 = StringLen (szTest); (c0 < c1) && (! _StopFlag ); c0++) if (szTest[c0] != charResultPage[iTest + c0]) return Codification(def_MSG_FailedReturn); for ( int c0 = 0 , c1 = StringLen (szFind); (c0 < c1) && (! _StopFlag ); c0++) if (szFind[c0] != charResultPage[iPos + c0]) return Codification(def_MSG_FailedMask); if ( _StopFlag ) return Codification(def_MSG_FinishServer); for (counter = 0 ; charResultPage[counter + iInfo] == 0x20 ; counter++); for (;charResultPage[counter + iInfo] != cLimit; counter++) szInfo += CharToString (charResultPage[counter + iInfo]); return StringToDouble (szInfo); } inline double Codification( const string arg) { uDataServer loc; StringToCharArray (arg, loc.Info, 0 , sizeof (uDataServer)); return loc.value; }

高亮显示的行也很重要 — 服务将发出警告：它不再运行。

那么，当您执行此系统时，将得到以下结果：





结束语

我希望我已经解释清楚了在 MetaTrader 5 平台上研究、搜索和使用 web 数据的相关思路。 我明白这在一开始可能不是很清晰，特别是对于那些在编程方面尚无深厚、广泛基础知识的人，但随着时间的推移，通过纪律和学习，您最终会掌握大部分的材料。 在此，我尝试分享至少一点我所知道的。