Mario Cocurullo

SuperMario

Mario Cocurullo
0 inceleme
290 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 -19%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14 440
Kârla kapanan işlemler:
10 506 (72.75%)
Zararla kapanan işlemler:
3 934 (27.24%)
En iyi işlem:
6 138.45 AUD
En kötü işlem:
-23 990.73 AUD
Brüt kâr:
539 933.92 AUD (1 447 376 pips)
Brüt zarar:
-571 166.67 AUD (1 913 016 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
85 (629.23 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
12 505.03 AUD (44)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
86.69%
Maks. mevduat yükü:
93.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
7 024 (48.64%)
Satış işlemleri:
7 416 (51.36%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-2.16 AUD
Ortalama kâr:
51.39 AUD
Ortalama zarar:
-145.19 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-2 046.86 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-125 711.14 AUD (26)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
8.49%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
157 325.64 AUD
Maksimum:
225 936.00 AUD (73.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.16% (225 936.00 AUD)
Varlığa göre:
68.72% (59 292.48 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 3609
EURUSD 3070
AUDCAD 1546
AUDUSD 1204
AUDNZD 1067
USDCAD 789
NZDCAD 646
USDCHF 539
USDJPY 303
NZDUSD 276
EURGBP 233
GBPJPY 213
GBPCHF 163
EURCHF 126
GBPNZD 108
EURCAD 106
AUDJPY 94
NZDJPY 67
CHFJPY 66
GBPAUD 63
AUDCHF 56
XAUUSD 27
EURJPY 24
GBPCAD 21
EURAUD 13
CADJPY 10
USDSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -18K
EURUSD -39K
AUDCAD 19K
AUDUSD -23K
AUDNZD 14K
USDCAD -18K
NZDCAD 8.8K
USDCHF -8.8K
USDJPY 2.3K
NZDUSD 1.7K
EURGBP 2.5K
GBPJPY 9.3K
GBPCHF 8.8K
EURCHF 73
GBPNZD 4.4K
EURCAD 671
AUDJPY 4
NZDJPY 5K
CHFJPY 3.3K
GBPAUD 2.2K
AUDCHF 203
XAUUSD -28
EURJPY 339
GBPCAD -459
EURAUD -90
CADJPY 9
USDSEK 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -133K
EURUSD -181K
AUDCAD 67K
AUDUSD -175K
AUDNZD 58K
USDCAD -12K
NZDCAD 13K
USDCHF -130K
USDJPY 11K
NZDUSD -9.8K
EURGBP 7.1K
GBPJPY 9.1K
GBPCHF 5.5K
EURCHF -4.7K
GBPNZD 7K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.8K
NZDJPY -169
CHFJPY 2.6K
GBPAUD 18
AUDCHF 3.7K
XAUUSD -2.3K
EURJPY 513
GBPCAD -1.5K
EURAUD -268
CADJPY 823
USDSEK 202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 138.45 AUD
En kötü işlem: -23 991 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +629.23 AUD
Maksimum ardışık zarar: -2 046.86 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-AUDReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 9
EuromarketFX-Live
0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.33 × 3
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
13.29 × 7
RoboForex-Fix
18.33 × 6
