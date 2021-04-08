- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14 440
Kârla kapanan işlemler:
10 506 (72.75%)
Zararla kapanan işlemler:
3 934 (27.24%)
En iyi işlem:
6 138.45 AUD
En kötü işlem:
-23 990.73 AUD
Brüt kâr:
539 933.92 AUD (1 447 376 pips)
Brüt zarar:
-571 166.67 AUD (1 913 016 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
85 (629.23 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
12 505.03 AUD (44)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
86.69%
Maks. mevduat yükü:
93.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
7 024 (48.64%)
Satış işlemleri:
7 416 (51.36%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-2.16 AUD
Ortalama kâr:
51.39 AUD
Ortalama zarar:
-145.19 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-2 046.86 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-125 711.14 AUD (26)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
8.49%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
157 325.64 AUD
Maksimum:
225 936.00 AUD (73.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.16% (225 936.00 AUD)
Varlığa göre:
68.72% (59 292.48 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3609
|EURUSD
|3070
|AUDCAD
|1546
|AUDUSD
|1204
|AUDNZD
|1067
|USDCAD
|789
|NZDCAD
|646
|USDCHF
|539
|USDJPY
|303
|NZDUSD
|276
|EURGBP
|233
|GBPJPY
|213
|GBPCHF
|163
|EURCHF
|126
|GBPNZD
|108
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|94
|NZDJPY
|67
|CHFJPY
|66
|GBPAUD
|63
|AUDCHF
|56
|XAUUSD
|27
|EURJPY
|24
|GBPCAD
|21
|EURAUD
|13
|CADJPY
|10
|USDSEK
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-18K
|EURUSD
|-39K
|AUDCAD
|19K
|AUDUSD
|-23K
|AUDNZD
|14K
|USDCAD
|-18K
|NZDCAD
|8.8K
|USDCHF
|-8.8K
|USDJPY
|2.3K
|NZDUSD
|1.7K
|EURGBP
|2.5K
|GBPJPY
|9.3K
|GBPCHF
|8.8K
|EURCHF
|73
|GBPNZD
|4.4K
|EURCAD
|671
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|5K
|CHFJPY
|3.3K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDCHF
|203
|XAUUSD
|-28
|EURJPY
|339
|GBPCAD
|-459
|EURAUD
|-90
|CADJPY
|9
|USDSEK
|26
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-133K
|EURUSD
|-181K
|AUDCAD
|67K
|AUDUSD
|-175K
|AUDNZD
|58K
|USDCAD
|-12K
|NZDCAD
|13K
|USDCHF
|-130K
|USDJPY
|11K
|NZDUSD
|-9.8K
|EURGBP
|7.1K
|GBPJPY
|9.1K
|GBPCHF
|5.5K
|EURCHF
|-4.7K
|GBPNZD
|7K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-3.8K
|NZDJPY
|-169
|CHFJPY
|2.6K
|GBPAUD
|18
|AUDCHF
|3.7K
|XAUUSD
|-2.3K
|EURJPY
|513
|GBPCAD
|-1.5K
|EURAUD
|-268
|CADJPY
|823
|USDSEK
|202
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 138.45 AUD
En kötü işlem: -23 991 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +629.23 AUD
Maksimum ardışık zarar: -2 046.86 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-AUDReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EURUSD 15M No Martingale
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-19%
0
0
USD
USD
180K
AUD
AUD
290
91%
14 440
72%
87%
0.94
-2.16
AUD
AUD
69%
1:200