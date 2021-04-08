- 成長
トレード:
14 940
利益トレード:
10 916 (73.06%)
損失トレード:
4 024 (26.93%)
ベストトレード:
6 138.45 AUD
最悪のトレード:
-23 990.73 AUD
総利益:
554 330.84 AUD (1 482 062 pips)
総損失:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
最大連続の勝ち:
85 (629.23 AUD)
最大連続利益:
12 505.03 AUD (44)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
86.69%
最大入金額:
93.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
7 251 (48.53%)
短いトレード:
7 689 (51.47%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-1.84 AUD
平均利益:
50.78 AUD
平均損失:
-144.60 AUD
最大連続の負け:
41 (-2 046.86 AUD)
最大連続損失:
-125 711.14 AUD (26)
月間成長:
-0.05%
年間予想:
-0.29%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
157 325.64 AUD
最大の:
225 936.00 AUD (73.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.16% (225 936.00 AUD)
エクイティによる:
68.72% (59 292.48 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3648
|EURUSD
|3081
|AUDCAD
|1764
|AUDUSD
|1204
|AUDNZD
|1197
|USDCAD
|789
|NZDCAD
|727
|USDCHF
|540
|USDJPY
|323
|NZDUSD
|276
|EURGBP
|233
|GBPJPY
|213
|GBPCHF
|163
|EURCHF
|126
|GBPNZD
|108
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|94
|NZDJPY
|67
|CHFJPY
|66
|GBPAUD
|63
|AUDCHF
|56
|XAUUSD
|27
|EURJPY
|24
|GBPCAD
|21
|EURAUD
|13
|CADJPY
|10
|USDSEK
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-18K
|EURUSD
|-39K
|AUDCAD
|21K
|AUDUSD
|-23K
|AUDNZD
|16K
|USDCAD
|-18K
|NZDCAD
|9.4K
|USDCHF
|-8.8K
|USDJPY
|2K
|NZDUSD
|1.7K
|EURGBP
|2.5K
|GBPJPY
|9.3K
|GBPCHF
|8.8K
|EURCHF
|73
|GBPNZD
|4.4K
|EURCAD
|671
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|5K
|CHFJPY
|3.3K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDCHF
|203
|XAUUSD
|-28
|EURJPY
|339
|GBPCAD
|-459
|EURAUD
|-90
|CADJPY
|9
|USDSEK
|26
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-134K
|EURUSD
|-181K
|AUDCAD
|73K
|AUDUSD
|-175K
|AUDNZD
|50K
|USDCAD
|-12K
|NZDCAD
|14K
|USDCHF
|-130K
|USDJPY
|8.5K
|NZDUSD
|-9.8K
|EURGBP
|7.1K
|GBPJPY
|9.1K
|GBPCHF
|5.5K
|EURCHF
|-4.7K
|GBPNZD
|7K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-3.8K
|NZDJPY
|-169
|CHFJPY
|2.6K
|GBPAUD
|18
|AUDCHF
|3.7K
|XAUUSD
|-2.3K
|EURJPY
|513
|GBPCAD
|-1.5K
|EURAUD
|-268
|CADJPY
|823
|USDSEK
|202
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
ベストトレード: +6 138.45 AUD
最悪のトレード: -23 991 AUD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +629.23 AUD
最大連続損失: -2 046.86 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-AUDReal01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 9
|
EuromarketFX-Live
|0.06 × 35
|
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
|
ATFXGM7-Live
|1.33 × 3
|
BenchMark-Real
|5.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|13.29 × 7
|
RoboForex-Fix
|18.33 × 6
30 USD/月
-18%
0
0
USD
USD
181K
AUD
AUD
303
91%
14 940
73%
87%
0.95
-1.84
AUD
AUD
69%
1:200