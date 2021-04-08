シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SuperMario
Mario Cocurullo

SuperMario

Mario Cocurullo
レビュー0件
303週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2020 -18%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
14 940
利益トレード:
10 916 (73.06%)
損失トレード:
4 024 (26.93%)
ベストトレード:
6 138.45 AUD
最悪のトレード:
-23 990.73 AUD
総利益:
554 330.84 AUD (1 482 062 pips)
総損失:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
最大連続の勝ち:
85 (629.23 AUD)
最大連続利益:
12 505.03 AUD (44)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
86.69%
最大入金額:
93.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
7 251 (48.53%)
短いトレード:
7 689 (51.47%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-1.84 AUD
平均利益:
50.78 AUD
平均損失:
-144.60 AUD
最大連続の負け:
41 (-2 046.86 AUD)
最大連続損失:
-125 711.14 AUD (26)
月間成長:
-0.05%
年間予想:
-0.29%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
157 325.64 AUD
最大の:
225 936.00 AUD (73.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.16% (225 936.00 AUD)
エクイティによる:
68.72% (59 292.48 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 3648
EURUSD 3081
AUDCAD 1764
AUDUSD 1204
AUDNZD 1197
USDCAD 789
NZDCAD 727
USDCHF 540
USDJPY 323
NZDUSD 276
EURGBP 233
GBPJPY 213
GBPCHF 163
EURCHF 126
GBPNZD 108
EURCAD 106
AUDJPY 94
NZDJPY 67
CHFJPY 66
GBPAUD 63
AUDCHF 56
XAUUSD 27
EURJPY 24
GBPCAD 21
EURAUD 13
CADJPY 10
USDSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -18K
EURUSD -39K
AUDCAD 21K
AUDUSD -23K
AUDNZD 16K
USDCAD -18K
NZDCAD 9.4K
USDCHF -8.8K
USDJPY 2K
NZDUSD 1.7K
EURGBP 2.5K
GBPJPY 9.3K
GBPCHF 8.8K
EURCHF 73
GBPNZD 4.4K
EURCAD 671
AUDJPY 4
NZDJPY 5K
CHFJPY 3.3K
GBPAUD 2.2K
AUDCHF 203
XAUUSD -28
EURJPY 339
GBPCAD -459
EURAUD -90
CADJPY 9
USDSEK 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -134K
EURUSD -181K
AUDCAD 73K
AUDUSD -175K
AUDNZD 50K
USDCAD -12K
NZDCAD 14K
USDCHF -130K
USDJPY 8.5K
NZDUSD -9.8K
EURGBP 7.1K
GBPJPY 9.1K
GBPCHF 5.5K
EURCHF -4.7K
GBPNZD 7K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.8K
NZDJPY -169
CHFJPY 2.6K
GBPAUD 18
AUDCHF 3.7K
XAUUSD -2.3K
EURJPY 513
GBPCAD -1.5K
EURAUD -268
CADJPY 823
USDSEK 202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 138.45 AUD
最悪のトレード: -23 991 AUD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +629.23 AUD
最大連続損失: -2 046.86 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-AUDReal01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge03
0.00 × 9
EuromarketFX-Live
0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.33 × 3
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
13.29 × 7
RoboForex-Fix
18.33 × 6
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SuperMario
30 USD/月
-18%
0
0
USD
181K
AUD
303
91%
14 940
73%
87%
0.95
-1.84
AUD
69%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください