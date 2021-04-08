SignauxSections
Mario Cocurullo

SuperMario

Mario Cocurullo
0 avis
290 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 -19%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14 437
Bénéfice trades:
10 503 (72.75%)
Perte trades:
3 934 (27.25%)
Meilleure transaction:
6 138.45 AUD
Pire transaction:
-23 990.73 AUD
Bénéfice brut:
539 914.49 AUD (1 447 286 pips)
Perte brute:
-571 166.67 AUD (1 913 016 pips)
Gains consécutifs maximales:
85 (629.23 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 505.03 AUD (44)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
86.69%
Charge de dépôt maximale:
93.63%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
7 021 (48.63%)
Courts trades:
7 416 (51.37%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-2.16 AUD
Bénéfice moyen:
51.41 AUD
Perte moyenne:
-145.19 AUD
Pertes consécutives maximales:
41 (-2 046.86 AUD)
Perte consécutive maximale:
-125 711.14 AUD (26)
Croissance mensuelle:
0.69%
Prévision annuelle:
8.39%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
157 325.64 AUD
Maximal:
225 936.00 AUD (73.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.16% (225 936.00 AUD)
Par fonds propres:
68.72% (59 292.48 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 3609
EURUSD 3070
AUDCAD 1544
AUDUSD 1204
AUDNZD 1067
USDCAD 789
NZDCAD 645
USDCHF 539
USDJPY 303
NZDUSD 276
EURGBP 233
GBPJPY 213
GBPCHF 163
EURCHF 126
GBPNZD 108
EURCAD 106
AUDJPY 94
NZDJPY 67
CHFJPY 66
GBPAUD 63
AUDCHF 56
XAUUSD 27
EURJPY 24
GBPCAD 21
EURAUD 13
CADJPY 10
USDSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -18K
EURUSD -39K
AUDCAD 19K
AUDUSD -23K
AUDNZD 14K
USDCAD -18K
NZDCAD 8.8K
USDCHF -8.8K
USDJPY 2.3K
NZDUSD 1.7K
EURGBP 2.5K
GBPJPY 9.3K
GBPCHF 8.8K
EURCHF 73
GBPNZD 4.4K
EURCAD 671
AUDJPY 4
NZDJPY 5K
CHFJPY 3.3K
GBPAUD 2.2K
AUDCHF 203
XAUUSD -28
EURJPY 339
GBPCAD -459
EURAUD -90
CADJPY 9
USDSEK 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -133K
EURUSD -181K
AUDCAD 67K
AUDUSD -175K
AUDNZD 58K
USDCAD -12K
NZDCAD 13K
USDCHF -130K
USDJPY 11K
NZDUSD -9.8K
EURGBP 7.1K
GBPJPY 9.1K
GBPCHF 5.5K
EURCHF -4.7K
GBPNZD 7K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.8K
NZDJPY -169
CHFJPY 2.6K
GBPAUD 18
AUDCHF 3.7K
XAUUSD -2.3K
EURJPY 513
GBPCAD -1.5K
EURAUD -268
CADJPY 823
USDSEK 202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 138.45 AUD
Pire transaction: -23 991 AUD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +629.23 AUD
Perte consécutive maximale: -2 046.86 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-AUDReal01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 9
EuromarketFX-Live
0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.33 × 3
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
13.29 × 7
RoboForex-Fix
18.33 × 6
