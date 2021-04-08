- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
14 437
Bénéfice trades:
10 503 (72.75%)
Perte trades:
3 934 (27.25%)
Meilleure transaction:
6 138.45 AUD
Pire transaction:
-23 990.73 AUD
Bénéfice brut:
539 914.49 AUD (1 447 286 pips)
Perte brute:
-571 166.67 AUD (1 913 016 pips)
Gains consécutifs maximales:
85 (629.23 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 505.03 AUD (44)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
86.69%
Charge de dépôt maximale:
93.63%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
7 021 (48.63%)
Courts trades:
7 416 (51.37%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-2.16 AUD
Bénéfice moyen:
51.41 AUD
Perte moyenne:
-145.19 AUD
Pertes consécutives maximales:
41 (-2 046.86 AUD)
Perte consécutive maximale:
-125 711.14 AUD (26)
Croissance mensuelle:
0.69%
Prévision annuelle:
8.39%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
157 325.64 AUD
Maximal:
225 936.00 AUD (73.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.16% (225 936.00 AUD)
Par fonds propres:
68.72% (59 292.48 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3609
|EURUSD
|3070
|AUDCAD
|1544
|AUDUSD
|1204
|AUDNZD
|1067
|USDCAD
|789
|NZDCAD
|645
|USDCHF
|539
|USDJPY
|303
|NZDUSD
|276
|EURGBP
|233
|GBPJPY
|213
|GBPCHF
|163
|EURCHF
|126
|GBPNZD
|108
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|94
|NZDJPY
|67
|CHFJPY
|66
|GBPAUD
|63
|AUDCHF
|56
|XAUUSD
|27
|EURJPY
|24
|GBPCAD
|21
|EURAUD
|13
|CADJPY
|10
|USDSEK
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-18K
|EURUSD
|-39K
|AUDCAD
|19K
|AUDUSD
|-23K
|AUDNZD
|14K
|USDCAD
|-18K
|NZDCAD
|8.8K
|USDCHF
|-8.8K
|USDJPY
|2.3K
|NZDUSD
|1.7K
|EURGBP
|2.5K
|GBPJPY
|9.3K
|GBPCHF
|8.8K
|EURCHF
|73
|GBPNZD
|4.4K
|EURCAD
|671
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|5K
|CHFJPY
|3.3K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDCHF
|203
|XAUUSD
|-28
|EURJPY
|339
|GBPCAD
|-459
|EURAUD
|-90
|CADJPY
|9
|USDSEK
|26
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-133K
|EURUSD
|-181K
|AUDCAD
|67K
|AUDUSD
|-175K
|AUDNZD
|58K
|USDCAD
|-12K
|NZDCAD
|13K
|USDCHF
|-130K
|USDJPY
|11K
|NZDUSD
|-9.8K
|EURGBP
|7.1K
|GBPJPY
|9.1K
|GBPCHF
|5.5K
|EURCHF
|-4.7K
|GBPNZD
|7K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-3.8K
|NZDJPY
|-169
|CHFJPY
|2.6K
|GBPAUD
|18
|AUDCHF
|3.7K
|XAUUSD
|-2.3K
|EURJPY
|513
|GBPCAD
|-1.5K
|EURAUD
|-268
|CADJPY
|823
|USDSEK
|202
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6 138.45 AUD
Pire transaction: -23 991 AUD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +629.23 AUD
Perte consécutive maximale: -2 046.86 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-AUDReal01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 9
|
EuromarketFX-Live
|0.06 × 35
|
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
|
ATFXGM7-Live
|1.33 × 3
|
BenchMark-Real
|5.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|13.29 × 7
|
RoboForex-Fix
|18.33 × 6
EURUSD 15M No Martingale
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-19%
0
0
USD
USD
180K
AUD
AUD
290
91%
14 437
72%
87%
0.94
-2.16
AUD
AUD
69%
1:200