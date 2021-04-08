SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SuperMario
Mario Cocurullo

SuperMario

Mario Cocurullo
0 Bewertungen
303 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2020 -18%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
14 943
Gewinntrades:
10 919 (73.07%)
Verlusttrades:
4 024 (26.93%)
Bester Trade:
6 138.45 AUD
Schlechtester Trade:
-23 990.73 AUD
Bruttoprofit:
554 348.03 AUD (1 482 136 pips)
Bruttoverlust:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
85 (629.23 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 505.03 AUD (44)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
86.69%
Max deposit load:
93.63%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.12
Long-Positionen:
7 252 (48.53%)
Short-Positionen:
7 691 (51.47%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.84 AUD
Durchschnittlicher Profit:
50.77 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-144.60 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
41 (-2 046.86 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-125 711.14 AUD (26)
Wachstum pro Monat :
-0.04%
Jahresprognose:
-0.29%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
157 325.64 AUD
Maximaler:
225 936.00 AUD (73.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.16% (225 936.00 AUD)
Kapital:
68.72% (59 292.48 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 3648
EURUSD 3081
AUDCAD 1765
AUDUSD 1204
AUDNZD 1197
USDCAD 789
NZDCAD 729
USDCHF 540
USDJPY 323
NZDUSD 276
EURGBP 233
GBPJPY 213
GBPCHF 163
EURCHF 126
GBPNZD 108
EURCAD 106
AUDJPY 94
NZDJPY 67
CHFJPY 66
GBPAUD 63
AUDCHF 56
XAUUSD 27
EURJPY 24
GBPCAD 21
EURAUD 13
CADJPY 10
USDSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -18K
EURUSD -39K
AUDCAD 21K
AUDUSD -23K
AUDNZD 16K
USDCAD -18K
NZDCAD 9.4K
USDCHF -8.8K
USDJPY 2K
NZDUSD 1.7K
EURGBP 2.5K
GBPJPY 9.3K
GBPCHF 8.8K
EURCHF 73
GBPNZD 4.4K
EURCAD 671
AUDJPY 4
NZDJPY 5K
CHFJPY 3.3K
GBPAUD 2.2K
AUDCHF 203
XAUUSD -28
EURJPY 339
GBPCAD -459
EURAUD -90
CADJPY 9
USDSEK 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -134K
EURUSD -181K
AUDCAD 73K
AUDUSD -175K
AUDNZD 50K
USDCAD -12K
NZDCAD 14K
USDCHF -130K
USDJPY 8.5K
NZDUSD -9.8K
EURGBP 7.1K
GBPJPY 9.1K
GBPCHF 5.5K
EURCHF -4.7K
GBPNZD 7K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.8K
NZDJPY -169
CHFJPY 2.6K
GBPAUD 18
AUDCHF 3.7K
XAUUSD -2.3K
EURJPY 513
GBPCAD -1.5K
EURAUD -268
CADJPY 823
USDSEK 202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 138.45 AUD
Schlechtester Trade: -23 991 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +629.23 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 046.86 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-AUDReal01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 9
EuromarketFX-Live
0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.33 × 3
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
13.29 × 7
RoboForex-Fix
18.33 × 6
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SuperMario
30 USD pro Monat
-18%
0
0
USD
181K
AUD
303
91%
14 943
73%
87%
0.95
-1.84
AUD
69%
1:200
Kopieren

