Trades insgesamt:
14 943
Gewinntrades:
10 919 (73.07%)
Verlusttrades:
4 024 (26.93%)
Bester Trade:
6 138.45 AUD
Schlechtester Trade:
-23 990.73 AUD
Bruttoprofit:
554 348.03 AUD (1 482 136 pips)
Bruttoverlust:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
85 (629.23 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 505.03 AUD (44)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
86.69%
Max deposit load:
93.63%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.12
Long-Positionen:
7 252 (48.53%)
Short-Positionen:
7 691 (51.47%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.84 AUD
Durchschnittlicher Profit:
50.77 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-144.60 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
41 (-2 046.86 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-125 711.14 AUD (26)
Wachstum pro Monat :
-0.04%
Jahresprognose:
-0.29%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
157 325.64 AUD
Maximaler:
225 936.00 AUD (73.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.16% (225 936.00 AUD)
Kapital:
68.72% (59 292.48 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3648
|EURUSD
|3081
|AUDCAD
|1765
|AUDUSD
|1204
|AUDNZD
|1197
|USDCAD
|789
|NZDCAD
|729
|USDCHF
|540
|USDJPY
|323
|NZDUSD
|276
|EURGBP
|233
|GBPJPY
|213
|GBPCHF
|163
|EURCHF
|126
|GBPNZD
|108
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|94
|NZDJPY
|67
|CHFJPY
|66
|GBPAUD
|63
|AUDCHF
|56
|XAUUSD
|27
|EURJPY
|24
|GBPCAD
|21
|EURAUD
|13
|CADJPY
|10
|USDSEK
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-18K
|EURUSD
|-39K
|AUDCAD
|21K
|AUDUSD
|-23K
|AUDNZD
|16K
|USDCAD
|-18K
|NZDCAD
|9.4K
|USDCHF
|-8.8K
|USDJPY
|2K
|NZDUSD
|1.7K
|EURGBP
|2.5K
|GBPJPY
|9.3K
|GBPCHF
|8.8K
|EURCHF
|73
|GBPNZD
|4.4K
|EURCAD
|671
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|5K
|CHFJPY
|3.3K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDCHF
|203
|XAUUSD
|-28
|EURJPY
|339
|GBPCAD
|-459
|EURAUD
|-90
|CADJPY
|9
|USDSEK
|26
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-134K
|EURUSD
|-181K
|AUDCAD
|73K
|AUDUSD
|-175K
|AUDNZD
|50K
|USDCAD
|-12K
|NZDCAD
|14K
|USDCHF
|-130K
|USDJPY
|8.5K
|NZDUSD
|-9.8K
|EURGBP
|7.1K
|GBPJPY
|9.1K
|GBPCHF
|5.5K
|EURCHF
|-4.7K
|GBPNZD
|7K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-3.8K
|NZDJPY
|-169
|CHFJPY
|2.6K
|GBPAUD
|18
|AUDCHF
|3.7K
|XAUUSD
|-2.3K
|EURJPY
|513
|GBPCAD
|-1.5K
|EURAUD
|-268
|CADJPY
|823
|USDSEK
|202
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Bester Trade: +6 138.45 AUD
Schlechtester Trade: -23 991 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +629.23 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 046.86 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-AUDReal01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 9
|
EuromarketFX-Live
|0.06 × 35
|
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
|
ATFXGM7-Live
|1.33 × 3
|
BenchMark-Real
|5.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|13.29 × 7
|
RoboForex-Fix
|18.33 × 6
