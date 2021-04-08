SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SuperMario
Mario Cocurullo

SuperMario

Mario Cocurullo
0 recensioni
290 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 -19%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14 440
Profit Trade:
10 506 (72.75%)
Loss Trade:
3 934 (27.24%)
Best Trade:
6 138.45 AUD
Worst Trade:
-23 990.73 AUD
Profitto lordo:
539 933.92 AUD (1 447 376 pips)
Perdita lorda:
-571 166.67 AUD (1 913 016 pips)
Vincite massime consecutive:
85 (629.23 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
12 505.03 AUD (44)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
86.69%
Massimo carico di deposito:
93.63%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
7 024 (48.64%)
Short Trade:
7 416 (51.36%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-2.16 AUD
Profitto medio:
51.39 AUD
Perdita media:
-145.19 AUD
Massime perdite consecutive:
41 (-2 046.86 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-125 711.14 AUD (26)
Crescita mensile:
0.68%
Previsione annuale:
8.49%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157 325.64 AUD
Massimale:
225 936.00 AUD (73.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.16% (225 936.00 AUD)
Per equità:
68.72% (59 292.48 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 3609
EURUSD 3070
AUDCAD 1546
AUDUSD 1204
AUDNZD 1067
USDCAD 789
NZDCAD 646
USDCHF 539
USDJPY 303
NZDUSD 276
EURGBP 233
GBPJPY 213
GBPCHF 163
EURCHF 126
GBPNZD 108
EURCAD 106
AUDJPY 94
NZDJPY 67
CHFJPY 66
GBPAUD 63
AUDCHF 56
XAUUSD 27
EURJPY 24
GBPCAD 21
EURAUD 13
CADJPY 10
USDSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -18K
EURUSD -39K
AUDCAD 19K
AUDUSD -23K
AUDNZD 14K
USDCAD -18K
NZDCAD 8.8K
USDCHF -8.8K
USDJPY 2.3K
NZDUSD 1.7K
EURGBP 2.5K
GBPJPY 9.3K
GBPCHF 8.8K
EURCHF 73
GBPNZD 4.4K
EURCAD 671
AUDJPY 4
NZDJPY 5K
CHFJPY 3.3K
GBPAUD 2.2K
AUDCHF 203
XAUUSD -28
EURJPY 339
GBPCAD -459
EURAUD -90
CADJPY 9
USDSEK 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -133K
EURUSD -181K
AUDCAD 67K
AUDUSD -175K
AUDNZD 58K
USDCAD -12K
NZDCAD 13K
USDCHF -130K
USDJPY 11K
NZDUSD -9.8K
EURGBP 7.1K
GBPJPY 9.1K
GBPCHF 5.5K
EURCHF -4.7K
GBPNZD 7K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.8K
NZDJPY -169
CHFJPY 2.6K
GBPAUD 18
AUDCHF 3.7K
XAUUSD -2.3K
EURJPY 513
GBPCAD -1.5K
EURAUD -268
CADJPY 823
USDSEK 202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 138.45 AUD
Worst Trade: -23 991 AUD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +629.23 AUD
Massima perdita consecutiva: -2 046.86 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-AUDReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 9
EuromarketFX-Live
0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.33 × 3
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
13.29 × 7
RoboForex-Fix
18.33 × 6
EURUSD 15M No Martingale
Non ci sono recensioni
2025.05.26 11:54
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SuperMario
30USD al mese
-19%
0
0
USD
180K
AUD
290
91%
14 440
72%
87%
0.94
-2.16
AUD
69%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.