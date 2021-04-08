- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14 440
Profit Trade:
10 506 (72.75%)
Loss Trade:
3 934 (27.24%)
Best Trade:
6 138.45 AUD
Worst Trade:
-23 990.73 AUD
Profitto lordo:
539 933.92 AUD (1 447 376 pips)
Perdita lorda:
-571 166.67 AUD (1 913 016 pips)
Vincite massime consecutive:
85 (629.23 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
12 505.03 AUD (44)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
86.69%
Massimo carico di deposito:
93.63%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
7 024 (48.64%)
Short Trade:
7 416 (51.36%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-2.16 AUD
Profitto medio:
51.39 AUD
Perdita media:
-145.19 AUD
Massime perdite consecutive:
41 (-2 046.86 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-125 711.14 AUD (26)
Crescita mensile:
0.68%
Previsione annuale:
8.49%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157 325.64 AUD
Massimale:
225 936.00 AUD (73.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.16% (225 936.00 AUD)
Per equità:
68.72% (59 292.48 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3609
|EURUSD
|3070
|AUDCAD
|1546
|AUDUSD
|1204
|AUDNZD
|1067
|USDCAD
|789
|NZDCAD
|646
|USDCHF
|539
|USDJPY
|303
|NZDUSD
|276
|EURGBP
|233
|GBPJPY
|213
|GBPCHF
|163
|EURCHF
|126
|GBPNZD
|108
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|94
|NZDJPY
|67
|CHFJPY
|66
|GBPAUD
|63
|AUDCHF
|56
|XAUUSD
|27
|EURJPY
|24
|GBPCAD
|21
|EURAUD
|13
|CADJPY
|10
|USDSEK
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-18K
|EURUSD
|-39K
|AUDCAD
|19K
|AUDUSD
|-23K
|AUDNZD
|14K
|USDCAD
|-18K
|NZDCAD
|8.8K
|USDCHF
|-8.8K
|USDJPY
|2.3K
|NZDUSD
|1.7K
|EURGBP
|2.5K
|GBPJPY
|9.3K
|GBPCHF
|8.8K
|EURCHF
|73
|GBPNZD
|4.4K
|EURCAD
|671
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|5K
|CHFJPY
|3.3K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDCHF
|203
|XAUUSD
|-28
|EURJPY
|339
|GBPCAD
|-459
|EURAUD
|-90
|CADJPY
|9
|USDSEK
|26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-133K
|EURUSD
|-181K
|AUDCAD
|67K
|AUDUSD
|-175K
|AUDNZD
|58K
|USDCAD
|-12K
|NZDCAD
|13K
|USDCHF
|-130K
|USDJPY
|11K
|NZDUSD
|-9.8K
|EURGBP
|7.1K
|GBPJPY
|9.1K
|GBPCHF
|5.5K
|EURCHF
|-4.7K
|GBPNZD
|7K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-3.8K
|NZDJPY
|-169
|CHFJPY
|2.6K
|GBPAUD
|18
|AUDCHF
|3.7K
|XAUUSD
|-2.3K
|EURJPY
|513
|GBPCAD
|-1.5K
|EURAUD
|-268
|CADJPY
|823
|USDSEK
|202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-AUDReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 9
EuromarketFX-Live
|0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
|
ATFXGM7-Live
|1.33 × 3
BenchMark-Real
|5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
|13.29 × 7
RoboForex-Fix
|18.33 × 6
EURUSD 15M No Martingale
