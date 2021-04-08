- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14 939
盈利交易:
10 915 (73.06%)
亏损交易:
4 024 (26.94%)
最好交易:
6 138.45 AUD
最差交易:
-23 990.73 AUD
毛利:
554 327.17 AUD (1 482 046 pips)
毛利亏损:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
最大连续赢利:
85 (629.23 AUD)
最大连续盈利:
12 505.03 AUD (44)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
86.69%
最大入金加载:
93.63%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
41
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.12
长期交易:
7 251 (48.54%)
短期交易:
7 688 (51.46%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-1.84 AUD
平均利润:
50.79 AUD
平均损失:
-144.60 AUD
最大连续失误:
41 (-2 046.86 AUD)
最大连续亏损:
-125 711.14 AUD (26)
每月增长:
-0.03%
年度预测:
-0.01%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
157 325.64 AUD
最大值:
225 936.00 AUD (73.58%)
相对跌幅:
结余:
65.16% (225 936.00 AUD)
净值:
68.72% (59 292.48 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3648
|EURUSD
|3081
|AUDCAD
|1763
|AUDUSD
|1204
|AUDNZD
|1197
|USDCAD
|789
|NZDCAD
|727
|USDCHF
|540
|USDJPY
|323
|NZDUSD
|276
|EURGBP
|233
|GBPJPY
|213
|GBPCHF
|163
|EURCHF
|126
|GBPNZD
|108
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|94
|NZDJPY
|67
|CHFJPY
|66
|GBPAUD
|63
|AUDCHF
|56
|XAUUSD
|27
|EURJPY
|24
|GBPCAD
|21
|EURAUD
|13
|CADJPY
|10
|USDSEK
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-18K
|EURUSD
|-39K
|AUDCAD
|21K
|AUDUSD
|-23K
|AUDNZD
|16K
|USDCAD
|-18K
|NZDCAD
|9.4K
|USDCHF
|-8.8K
|USDJPY
|2K
|NZDUSD
|1.7K
|EURGBP
|2.5K
|GBPJPY
|9.3K
|GBPCHF
|8.8K
|EURCHF
|73
|GBPNZD
|4.4K
|EURCAD
|671
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|5K
|CHFJPY
|3.3K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDCHF
|203
|XAUUSD
|-28
|EURJPY
|339
|GBPCAD
|-459
|EURAUD
|-90
|CADJPY
|9
|USDSEK
|26
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-134K
|EURUSD
|-181K
|AUDCAD
|73K
|AUDUSD
|-175K
|AUDNZD
|50K
|USDCAD
|-12K
|NZDCAD
|14K
|USDCHF
|-130K
|USDJPY
|8.5K
|NZDUSD
|-9.8K
|EURGBP
|7.1K
|GBPJPY
|9.1K
|GBPCHF
|5.5K
|EURCHF
|-4.7K
|GBPNZD
|7K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-3.8K
|NZDJPY
|-169
|CHFJPY
|2.6K
|GBPAUD
|18
|AUDCHF
|3.7K
|XAUUSD
|-2.3K
|EURJPY
|513
|GBPCAD
|-1.5K
|EURAUD
|-268
|CADJPY
|823
|USDSEK
|202
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 138.45 AUD
最差交易: -23 991 AUD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +629.23 AUD
最大连续亏损: -2 046.86 AUD
