Mario Cocurullo

SuperMario

Mario Cocurullo
0条评论
303
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2020 -18%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14 939
盈利交易:
10 915 (73.06%)
亏损交易:
4 024 (26.94%)
最好交易:
6 138.45 AUD
最差交易:
-23 990.73 AUD
毛利:
554 327.17 AUD (1 482 046 pips)
毛利亏损:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
最大连续赢利:
85 (629.23 AUD)
最大连续盈利:
12 505.03 AUD (44)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
86.69%
最大入金加载:
93.63%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
41
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.12
长期交易:
7 251 (48.54%)
短期交易:
7 688 (51.46%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-1.84 AUD
平均利润:
50.79 AUD
平均损失:
-144.60 AUD
最大连续失误:
41 (-2 046.86 AUD)
最大连续亏损:
-125 711.14 AUD (26)
每月增长:
-0.03%
年度预测:
-0.01%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
157 325.64 AUD
最大值:
225 936.00 AUD (73.58%)
相对跌幅:
结余:
65.16% (225 936.00 AUD)
净值:
68.72% (59 292.48 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 3648
EURUSD 3081
AUDCAD 1763
AUDUSD 1204
AUDNZD 1197
USDCAD 789
NZDCAD 727
USDCHF 540
USDJPY 323
NZDUSD 276
EURGBP 233
GBPJPY 213
GBPCHF 163
EURCHF 126
GBPNZD 108
EURCAD 106
AUDJPY 94
NZDJPY 67
CHFJPY 66
GBPAUD 63
AUDCHF 56
XAUUSD 27
EURJPY 24
GBPCAD 21
EURAUD 13
CADJPY 10
USDSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -18K
EURUSD -39K
AUDCAD 21K
AUDUSD -23K
AUDNZD 16K
USDCAD -18K
NZDCAD 9.4K
USDCHF -8.8K
USDJPY 2K
NZDUSD 1.7K
EURGBP 2.5K
GBPJPY 9.3K
GBPCHF 8.8K
EURCHF 73
GBPNZD 4.4K
EURCAD 671
AUDJPY 4
NZDJPY 5K
CHFJPY 3.3K
GBPAUD 2.2K
AUDCHF 203
XAUUSD -28
EURJPY 339
GBPCAD -459
EURAUD -90
CADJPY 9
USDSEK 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -134K
EURUSD -181K
AUDCAD 73K
AUDUSD -175K
AUDNZD 50K
USDCAD -12K
NZDCAD 14K
USDCHF -130K
USDJPY 8.5K
NZDUSD -9.8K
EURGBP 7.1K
GBPJPY 9.1K
GBPCHF 5.5K
EURCHF -4.7K
GBPNZD 7K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.8K
NZDJPY -169
CHFJPY 2.6K
GBPAUD 18
AUDCHF 3.7K
XAUUSD -2.3K
EURJPY 513
GBPCAD -1.5K
EURAUD -268
CADJPY 823
USDSEK 202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 138.45 AUD
最差交易: -23 991 AUD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +629.23 AUD
最大连续亏损: -2 046.86 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-AUDReal01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge03
0.00 × 9
EuromarketFX-Live
0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.33 × 3
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
13.29 × 7
RoboForex-Fix
18.33 × 6
