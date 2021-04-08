SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SuperMario
Mario Cocurullo

SuperMario

Mario Cocurullo
0 comentarios
303 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2020 -18%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
14 940
Transacciones Rentables:
10 916 (73.06%)
Transacciones Irrentables:
4 024 (26.93%)
Mejor transacción:
6 138.45 AUD
Peor transacción:
-23 990.73 AUD
Beneficio Bruto:
554 330.84 AUD (1 482 062 pips)
Pérdidas Brutas:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
85 (629.23 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
12 505.03 AUD (44)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
86.69%
Carga máxima del depósito:
93.63%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
7 251 (48.53%)
Transacciones Cortas:
7 689 (51.47%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-1.84 AUD
Beneficio medio:
50.78 AUD
Pérdidas medias:
-144.60 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
41 (-2 046.86 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-125 711.14 AUD (26)
Crecimiento al mes:
-0.02%
Pronóstico anual:
-0.29%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
157 325.64 AUD
Máxima:
225 936.00 AUD (73.58%)
Reducción relativa:
De balance:
65.16% (225 936.00 AUD)
De fondos:
68.72% (59 292.48 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 3648
EURUSD 3081
AUDCAD 1764
AUDUSD 1204
AUDNZD 1197
USDCAD 789
NZDCAD 727
USDCHF 540
USDJPY 323
NZDUSD 276
EURGBP 233
GBPJPY 213
GBPCHF 163
EURCHF 126
GBPNZD 108
EURCAD 106
AUDJPY 94
NZDJPY 67
CHFJPY 66
GBPAUD 63
AUDCHF 56
XAUUSD 27
EURJPY 24
GBPCAD 21
EURAUD 13
CADJPY 10
USDSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -18K
EURUSD -39K
AUDCAD 21K
AUDUSD -23K
AUDNZD 16K
USDCAD -18K
NZDCAD 9.4K
USDCHF -8.8K
USDJPY 2K
NZDUSD 1.7K
EURGBP 2.5K
GBPJPY 9.3K
GBPCHF 8.8K
EURCHF 73
GBPNZD 4.4K
EURCAD 671
AUDJPY 4
NZDJPY 5K
CHFJPY 3.3K
GBPAUD 2.2K
AUDCHF 203
XAUUSD -28
EURJPY 339
GBPCAD -459
EURAUD -90
CADJPY 9
USDSEK 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -134K
EURUSD -181K
AUDCAD 73K
AUDUSD -175K
AUDNZD 50K
USDCAD -12K
NZDCAD 14K
USDCHF -130K
USDJPY 8.5K
NZDUSD -9.8K
EURGBP 7.1K
GBPJPY 9.1K
GBPCHF 5.5K
EURCHF -4.7K
GBPNZD 7K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.8K
NZDJPY -169
CHFJPY 2.6K
GBPAUD 18
AUDCHF 3.7K
XAUUSD -2.3K
EURJPY 513
GBPCAD -1.5K
EURAUD -268
CADJPY 823
USDSEK 202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 138.45 AUD
Peor transacción: -23 991 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 26
Beneficio máximo consecutivo: +629.23 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 046.86 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-AUDReal01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 9
EuromarketFX-Live
0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.33 × 3
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
13.29 × 7
RoboForex-Fix
18.33 × 6
EURUSD 15M No Martingale
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SuperMario
30 USD al mes
-18%
0
0
USD
181K
AUD
303
91%
14 940
73%
87%
0.95
-1.84
AUD
69%
1:200
