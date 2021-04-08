- 자본
- 축소
트레이드:
14 980
이익 거래:
10 947 (73.07%)
손실 거래:
4 033 (26.92%)
최고의 거래:
6 138.45 AUD
최악의 거래:
-23 990.73 AUD
총 수익:
555 365.63 AUD (1 487 297 pips)
총 손실:
-582 191.34 AUD (1 956 098 pips)
연속 최대 이익:
85 (629.23 AUD)
연속 최대 이익:
12 505.03 AUD (44)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
86.69%
최대 입금량:
93.63%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.12
롱(주식매수):
7 260 (48.46%)
숏(주식차입매도):
7 720 (51.54%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-1.79 AUD
평균 이익:
50.73 AUD
평균 손실:
-144.36 AUD
연속 최대 손실:
41 (-2 046.86 AUD)
연속 최대 손실:
-125 711.14 AUD (26)
월별 성장률:
0.03%
연간 예측:
1.35%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
157 325.64 AUD
최대한의:
225 936.00 AUD (73.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.16% (225 936.00 AUD)
자본금별:
68.72% (59 292.48 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3663
|EURUSD
|3081
|AUDCAD
|1775
|AUDUSD
|1204
|AUDNZD
|1200
|USDCAD
|789
|NZDCAD
|738
|USDCHF
|540
|USDJPY
|323
|NZDUSD
|276
|EURGBP
|233
|GBPJPY
|213
|GBPCHF
|163
|EURCHF
|126
|GBPNZD
|108
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|94
|NZDJPY
|67
|CHFJPY
|66
|GBPAUD
|63
|AUDCHF
|56
|XAUUSD
|27
|EURJPY
|24
|GBPCAD
|21
|EURAUD
|13
|CADJPY
|10
|USDSEK
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-18K
|EURUSD
|-39K
|AUDCAD
|21K
|AUDUSD
|-23K
|AUDNZD
|16K
|USDCAD
|-18K
|NZDCAD
|9.4K
|USDCHF
|-8.8K
|USDJPY
|2K
|NZDUSD
|1.7K
|EURGBP
|2.5K
|GBPJPY
|9.3K
|GBPCHF
|8.8K
|EURCHF
|73
|GBPNZD
|4.4K
|EURCAD
|671
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|5K
|CHFJPY
|3.3K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDCHF
|203
|XAUUSD
|-28
|EURJPY
|339
|GBPCAD
|-459
|EURAUD
|-90
|CADJPY
|9
|USDSEK
|26
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-131K
|EURUSD
|-181K
|AUDCAD
|73K
|AUDUSD
|-175K
|AUDNZD
|50K
|USDCAD
|-12K
|NZDCAD
|14K
|USDCHF
|-130K
|USDJPY
|8.5K
|NZDUSD
|-9.8K
|EURGBP
|7.1K
|GBPJPY
|9.1K
|GBPCHF
|5.5K
|EURCHF
|-4.7K
|GBPNZD
|7K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-3.8K
|NZDJPY
|-169
|CHFJPY
|2.6K
|GBPAUD
|18
|AUDCHF
|3.7K
|XAUUSD
|-2.3K
|EURJPY
|513
|GBPCAD
|-1.5K
|EURAUD
|-268
|CADJPY
|823
|USDSEK
|202
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6 138.45 AUD
최악의 거래: -23 991 AUD
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +629.23 AUD
연속 최대 손실: -2 046.86 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-AUDReal01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
EURUSD 15M No Martingale
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-18%
0
0
USD
USD
182K
AUD
AUD
305
91%
14 980
73%
87%
0.95
-1.79
AUD
AUD
69%
1:200