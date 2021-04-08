시그널섹션
Mario Cocurullo

SuperMario

Mario Cocurullo
0 리뷰
305
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2020 -18%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
14 980
이익 거래:
10 947 (73.07%)
손실 거래:
4 033 (26.92%)
최고의 거래:
6 138.45 AUD
최악의 거래:
-23 990.73 AUD
총 수익:
555 365.63 AUD (1 487 297 pips)
총 손실:
-582 191.34 AUD (1 956 098 pips)
연속 최대 이익:
85 (629.23 AUD)
연속 최대 이익:
12 505.03 AUD (44)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
86.69%
최대 입금량:
93.63%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.12
롱(주식매수):
7 260 (48.46%)
숏(주식차입매도):
7 720 (51.54%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-1.79 AUD
평균 이익:
50.73 AUD
평균 손실:
-144.36 AUD
연속 최대 손실:
41 (-2 046.86 AUD)
연속 최대 손실:
-125 711.14 AUD (26)
월별 성장률:
0.03%
연간 예측:
1.35%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
157 325.64 AUD
최대한의:
225 936.00 AUD (73.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.16% (225 936.00 AUD)
자본금별:
68.72% (59 292.48 AUD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 3663
EURUSD 3081
AUDCAD 1775
AUDUSD 1204
AUDNZD 1200
USDCAD 789
NZDCAD 738
USDCHF 540
USDJPY 323
NZDUSD 276
EURGBP 233
GBPJPY 213
GBPCHF 163
EURCHF 126
GBPNZD 108
EURCAD 106
AUDJPY 94
NZDJPY 67
CHFJPY 66
GBPAUD 63
AUDCHF 56
XAUUSD 27
EURJPY 24
GBPCAD 21
EURAUD 13
CADJPY 10
USDSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD -18K
EURUSD -39K
AUDCAD 21K
AUDUSD -23K
AUDNZD 16K
USDCAD -18K
NZDCAD 9.4K
USDCHF -8.8K
USDJPY 2K
NZDUSD 1.7K
EURGBP 2.5K
GBPJPY 9.3K
GBPCHF 8.8K
EURCHF 73
GBPNZD 4.4K
EURCAD 671
AUDJPY 4
NZDJPY 5K
CHFJPY 3.3K
GBPAUD 2.2K
AUDCHF 203
XAUUSD -28
EURJPY 339
GBPCAD -459
EURAUD -90
CADJPY 9
USDSEK 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD -131K
EURUSD -181K
AUDCAD 73K
AUDUSD -175K
AUDNZD 50K
USDCAD -12K
NZDCAD 14K
USDCHF -130K
USDJPY 8.5K
NZDUSD -9.8K
EURGBP 7.1K
GBPJPY 9.1K
GBPCHF 5.5K
EURCHF -4.7K
GBPNZD 7K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.8K
NZDJPY -169
CHFJPY 2.6K
GBPAUD 18
AUDCHF 3.7K
XAUUSD -2.3K
EURJPY 513
GBPCAD -1.5K
EURAUD -268
CADJPY 823
USDSEK 202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6 138.45 AUD
최악의 거래: -23 991 AUD
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +629.23 AUD
연속 최대 손실: -2 046.86 AUD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-AUDReal01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 9
EuromarketFX-Live
0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.33 × 3
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
13.29 × 7
RoboForex-Fix
18.33 × 6
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SuperMario
월별 30 USD
-18%
0
0
USD
182K
AUD
305
91%
14 980
73%
87%
0.95
-1.79
AUD
69%
1:200
