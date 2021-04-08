- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14 939
Прибыльных трейдов:
10 915 (73.06%)
Убыточных трейдов:
4 024 (26.94%)
Лучший трейд:
6 138.45 AUD
Худший трейд:
-23 990.73 AUD
Общая прибыль:
554 327.17 AUD (1 482 046 pips)
Общий убыток:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (629.23 AUD)
Макс. прибыль в серии:
12 505.03 AUD (44)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
86.69%
Макс. загрузка депозита:
93.63%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
7 251 (48.54%)
Коротких трейдов:
7 688 (51.46%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.84 AUD
Средняя прибыль:
50.79 AUD
Средний убыток:
-144.60 AUD
Макс. серия проигрышей:
41 (-2 046.86 AUD)
Макс. убыток в серии:
-125 711.14 AUD (26)
Прирост в месяц:
-0.00%
Годовой прогноз:
-0.01%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
157 325.64 AUD
Максимальная:
225 936.00 AUD (73.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.16% (225 936.00 AUD)
По эквити:
68.72% (59 292.48 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3648
|EURUSD
|3081
|AUDCAD
|1763
|AUDUSD
|1204
|AUDNZD
|1197
|USDCAD
|789
|NZDCAD
|727
|USDCHF
|540
|USDJPY
|323
|NZDUSD
|276
|EURGBP
|233
|GBPJPY
|213
|GBPCHF
|163
|EURCHF
|126
|GBPNZD
|108
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|94
|NZDJPY
|67
|CHFJPY
|66
|GBPAUD
|63
|AUDCHF
|56
|XAUUSD
|27
|EURJPY
|24
|GBPCAD
|21
|EURAUD
|13
|CADJPY
|10
|USDSEK
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-18K
|EURUSD
|-39K
|AUDCAD
|21K
|AUDUSD
|-23K
|AUDNZD
|16K
|USDCAD
|-18K
|NZDCAD
|9.4K
|USDCHF
|-8.8K
|USDJPY
|2K
|NZDUSD
|1.7K
|EURGBP
|2.5K
|GBPJPY
|9.3K
|GBPCHF
|8.8K
|EURCHF
|73
|GBPNZD
|4.4K
|EURCAD
|671
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|5K
|CHFJPY
|3.3K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDCHF
|203
|XAUUSD
|-28
|EURJPY
|339
|GBPCAD
|-459
|EURAUD
|-90
|CADJPY
|9
|USDSEK
|26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-134K
|EURUSD
|-181K
|AUDCAD
|73K
|AUDUSD
|-175K
|AUDNZD
|50K
|USDCAD
|-12K
|NZDCAD
|14K
|USDCHF
|-130K
|USDJPY
|8.5K
|NZDUSD
|-9.8K
|EURGBP
|7.1K
|GBPJPY
|9.1K
|GBPCHF
|5.5K
|EURCHF
|-4.7K
|GBPNZD
|7K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-3.8K
|NZDJPY
|-169
|CHFJPY
|2.6K
|GBPAUD
|18
|AUDCHF
|3.7K
|XAUUSD
|-2.3K
|EURJPY
|513
|GBPCAD
|-1.5K
|EURAUD
|-268
|CADJPY
|823
|USDSEK
|202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 138.45 AUD
Худший трейд: -23 991 AUD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +629.23 AUD
Макс. убыток в серии: -2 046.86 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-AUDReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 9
EuromarketFX-Live
|0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
ATFXGM7-Live
|1.33 × 3
BenchMark-Real
|5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
|13.29 × 7
RoboForex-Fix
|18.33 × 6
EURUSD 15M No Martingale
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-18%
0
0
USD
USD
181K
AUD
AUD
303
91%
14 939
73%
87%
0.95
-1.84
AUD
AUD
69%
1:200