Mario Cocurullo

SuperMario

Mario Cocurullo
0 отзывов
303 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2020 -18%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14 939
Прибыльных трейдов:
10 915 (73.06%)
Убыточных трейдов:
4 024 (26.94%)
Лучший трейд:
6 138.45 AUD
Худший трейд:
-23 990.73 AUD
Общая прибыль:
554 327.17 AUD (1 482 046 pips)
Общий убыток:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (629.23 AUD)
Макс. прибыль в серии:
12 505.03 AUD (44)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
86.69%
Макс. загрузка депозита:
93.63%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
7 251 (48.54%)
Коротких трейдов:
7 688 (51.46%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.84 AUD
Средняя прибыль:
50.79 AUD
Средний убыток:
-144.60 AUD
Макс. серия проигрышей:
41 (-2 046.86 AUD)
Макс. убыток в серии:
-125 711.14 AUD (26)
Прирост в месяц:
-0.00%
Годовой прогноз:
-0.01%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
157 325.64 AUD
Максимальная:
225 936.00 AUD (73.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.16% (225 936.00 AUD)
По эквити:
68.72% (59 292.48 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 3648
EURUSD 3081
AUDCAD 1763
AUDUSD 1204
AUDNZD 1197
USDCAD 789
NZDCAD 727
USDCHF 540
USDJPY 323
NZDUSD 276
EURGBP 233
GBPJPY 213
GBPCHF 163
EURCHF 126
GBPNZD 108
EURCAD 106
AUDJPY 94
NZDJPY 67
CHFJPY 66
GBPAUD 63
AUDCHF 56
XAUUSD 27
EURJPY 24
GBPCAD 21
EURAUD 13
CADJPY 10
USDSEK 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -18K
EURUSD -39K
AUDCAD 21K
AUDUSD -23K
AUDNZD 16K
USDCAD -18K
NZDCAD 9.4K
USDCHF -8.8K
USDJPY 2K
NZDUSD 1.7K
EURGBP 2.5K
GBPJPY 9.3K
GBPCHF 8.8K
EURCHF 73
GBPNZD 4.4K
EURCAD 671
AUDJPY 4
NZDJPY 5K
CHFJPY 3.3K
GBPAUD 2.2K
AUDCHF 203
XAUUSD -28
EURJPY 339
GBPCAD -459
EURAUD -90
CADJPY 9
USDSEK 26
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -134K
EURUSD -181K
AUDCAD 73K
AUDUSD -175K
AUDNZD 50K
USDCAD -12K
NZDCAD 14K
USDCHF -130K
USDJPY 8.5K
NZDUSD -9.8K
EURGBP 7.1K
GBPJPY 9.1K
GBPCHF 5.5K
EURCHF -4.7K
GBPNZD 7K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.8K
NZDJPY -169
CHFJPY 2.6K
GBPAUD 18
AUDCHF 3.7K
XAUUSD -2.3K
EURJPY 513
GBPCAD -1.5K
EURAUD -268
CADJPY 823
USDSEK 202
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 138.45 AUD
Худший трейд: -23 991 AUD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +629.23 AUD
Макс. убыток в серии: -2 046.86 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-AUDReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 9
EuromarketFX-Live
0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.33 × 3
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
13.29 × 7
RoboForex-Fix
18.33 × 6
EURUSD 15M No Martingale
Нет отзывов
2025.05.26 11:54
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.