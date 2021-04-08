SinaisSeções
Mario Cocurullo

SuperMario

Mario Cocurullo
0 comentários
303 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2020 -18%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14 940
Negociações com lucro:
10 916 (73.06%)
Negociações com perda:
4 024 (26.93%)
Melhor negociação:
6 138.45 AUD
Pior negociação:
-23 990.73 AUD
Lucro bruto:
554 330.84 AUD (1 482 062 pips)
Perda bruta:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
85 (629.23 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
12 505.03 AUD (44)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
86.69%
Depósito máximo carregado:
93.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
7 251 (48.53%)
Negociações curtas:
7 689 (51.47%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-1.84 AUD
Lucro médio:
50.78 AUD
Perda média:
-144.60 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
41 (-2 046.86 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-125 711.14 AUD (26)
Crescimento mensal:
-0.03%
Previsão anual:
-0.29%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
157 325.64 AUD
Máximo:
225 936.00 AUD (73.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.16% (225 936.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
68.72% (59 292.48 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 3648
EURUSD 3081
AUDCAD 1764
AUDUSD 1204
AUDNZD 1197
USDCAD 789
NZDCAD 727
USDCHF 540
USDJPY 323
NZDUSD 276
EURGBP 233
GBPJPY 213
GBPCHF 163
EURCHF 126
GBPNZD 108
EURCAD 106
AUDJPY 94
NZDJPY 67
CHFJPY 66
GBPAUD 63
AUDCHF 56
XAUUSD 27
EURJPY 24
GBPCAD 21
EURAUD 13
CADJPY 10
USDSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -18K
EURUSD -39K
AUDCAD 21K
AUDUSD -23K
AUDNZD 16K
USDCAD -18K
NZDCAD 9.4K
USDCHF -8.8K
USDJPY 2K
NZDUSD 1.7K
EURGBP 2.5K
GBPJPY 9.3K
GBPCHF 8.8K
EURCHF 73
GBPNZD 4.4K
EURCAD 671
AUDJPY 4
NZDJPY 5K
CHFJPY 3.3K
GBPAUD 2.2K
AUDCHF 203
XAUUSD -28
EURJPY 339
GBPCAD -459
EURAUD -90
CADJPY 9
USDSEK 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -134K
EURUSD -181K
AUDCAD 73K
AUDUSD -175K
AUDNZD 50K
USDCAD -12K
NZDCAD 14K
USDCHF -130K
USDJPY 8.5K
NZDUSD -9.8K
EURGBP 7.1K
GBPJPY 9.1K
GBPCHF 5.5K
EURCHF -4.7K
GBPNZD 7K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.8K
NZDJPY -169
CHFJPY 2.6K
GBPAUD 18
AUDCHF 3.7K
XAUUSD -2.3K
EURJPY 513
GBPCAD -1.5K
EURAUD -268
CADJPY 823
USDSEK 202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 138.45 AUD
Pior negociação: -23 991 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +629.23 AUD
Máxima perda consecutiva: -2 046.86 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-AUDReal01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 9
EuromarketFX-Live
0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.33 × 3
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
13.29 × 7
RoboForex-Fix
18.33 × 6
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SuperMario
30 USD por mês
-18%
0
0
USD
181K
AUD
303
91%
14 940
73%
87%
0.95
-1.84
AUD
69%
1:200
Copiar

