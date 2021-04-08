- Crescimento
Negociações:
14 940
Negociações com lucro:
10 916 (73.06%)
Negociações com perda:
4 024 (26.93%)
Melhor negociação:
6 138.45 AUD
Pior negociação:
-23 990.73 AUD
Lucro bruto:
554 330.84 AUD (1 482 062 pips)
Perda bruta:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
85 (629.23 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
12 505.03 AUD (44)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
86.69%
Depósito máximo carregado:
93.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
7 251 (48.53%)
Negociações curtas:
7 689 (51.47%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-1.84 AUD
Lucro médio:
50.78 AUD
Perda média:
-144.60 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
41 (-2 046.86 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-125 711.14 AUD (26)
Crescimento mensal:
-0.03%
Previsão anual:
-0.29%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
157 325.64 AUD
Máximo:
225 936.00 AUD (73.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.16% (225 936.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
68.72% (59 292.48 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3648
|EURUSD
|3081
|AUDCAD
|1764
|AUDUSD
|1204
|AUDNZD
|1197
|USDCAD
|789
|NZDCAD
|727
|USDCHF
|540
|USDJPY
|323
|NZDUSD
|276
|EURGBP
|233
|GBPJPY
|213
|GBPCHF
|163
|EURCHF
|126
|GBPNZD
|108
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|94
|NZDJPY
|67
|CHFJPY
|66
|GBPAUD
|63
|AUDCHF
|56
|XAUUSD
|27
|EURJPY
|24
|GBPCAD
|21
|EURAUD
|13
|CADJPY
|10
|USDSEK
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-18K
|EURUSD
|-39K
|AUDCAD
|21K
|AUDUSD
|-23K
|AUDNZD
|16K
|USDCAD
|-18K
|NZDCAD
|9.4K
|USDCHF
|-8.8K
|USDJPY
|2K
|NZDUSD
|1.7K
|EURGBP
|2.5K
|GBPJPY
|9.3K
|GBPCHF
|8.8K
|EURCHF
|73
|GBPNZD
|4.4K
|EURCAD
|671
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|5K
|CHFJPY
|3.3K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDCHF
|203
|XAUUSD
|-28
|EURJPY
|339
|GBPCAD
|-459
|EURAUD
|-90
|CADJPY
|9
|USDSEK
|26
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-134K
|EURUSD
|-181K
|AUDCAD
|73K
|AUDUSD
|-175K
|AUDNZD
|50K
|USDCAD
|-12K
|NZDCAD
|14K
|USDCHF
|-130K
|USDJPY
|8.5K
|NZDUSD
|-9.8K
|EURGBP
|7.1K
|GBPJPY
|9.1K
|GBPCHF
|5.5K
|EURCHF
|-4.7K
|GBPNZD
|7K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-3.8K
|NZDJPY
|-169
|CHFJPY
|2.6K
|GBPAUD
|18
|AUDCHF
|3.7K
|XAUUSD
|-2.3K
|EURJPY
|513
|GBPCAD
|-1.5K
|EURAUD
|-268
|CADJPY
|823
|USDSEK
|202
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 138.45 AUD
Pior negociação: -23 991 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +629.23 AUD
Máxima perda consecutiva: -2 046.86 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-AUDReal01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 9
EuromarketFX-Live
|0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
ATFXGM7-Live
|1.33 × 3
BenchMark-Real
|5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
|13.29 × 7
RoboForex-Fix
|18.33 × 6
