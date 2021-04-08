- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
14 936
Profit Trades:
10 912 (73.05%)
Loss Trades:
4 024 (26.94%)
Best trade:
6 138.45 AUD
Worst trade:
-23 990.73 AUD
Gross Profit:
554 312.39 AUD (1 481 975 pips)
Gross Loss:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
Maximum consecutive wins:
85 (629.23 AUD)
Maximal consecutive profit:
12 505.03 AUD (44)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading activity:
86.69%
Max deposit load:
93.63%
Latest trade:
13 hours ago
Trades per week:
73
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.12
Long Trades:
7 251 (48.55%)
Short Trades:
7 685 (51.45%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-1.84 AUD
Average Profit:
50.80 AUD
Average Loss:
-144.60 AUD
Maximum consecutive losses:
41 (-2 046.86 AUD)
Maximal consecutive loss:
-125 711.14 AUD (26)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
-0.01%
Algo trading:
91%
Drawdown by balance:
Absolute:
157 325.64 AUD
Maximal:
225 936.00 AUD (73.58%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.16% (225 936.00 AUD)
By Equity:
68.72% (59 292.48 AUD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3648
|EURUSD
|3081
|AUDCAD
|1762
|AUDUSD
|1204
|AUDNZD
|1196
|USDCAD
|789
|NZDCAD
|726
|USDCHF
|540
|USDJPY
|323
|NZDUSD
|276
|EURGBP
|233
|GBPJPY
|213
|GBPCHF
|163
|EURCHF
|126
|GBPNZD
|108
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|94
|NZDJPY
|67
|CHFJPY
|66
|GBPAUD
|63
|AUDCHF
|56
|XAUUSD
|27
|EURJPY
|24
|GBPCAD
|21
|EURAUD
|13
|CADJPY
|10
|USDSEK
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-18K
|EURUSD
|-39K
|AUDCAD
|21K
|AUDUSD
|-23K
|AUDNZD
|16K
|USDCAD
|-18K
|NZDCAD
|9.4K
|USDCHF
|-8.8K
|USDJPY
|2K
|NZDUSD
|1.7K
|EURGBP
|2.5K
|GBPJPY
|9.3K
|GBPCHF
|8.8K
|EURCHF
|73
|GBPNZD
|4.4K
|EURCAD
|671
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|5K
|CHFJPY
|3.3K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDCHF
|203
|XAUUSD
|-28
|EURJPY
|339
|GBPCAD
|-459
|EURAUD
|-90
|CADJPY
|9
|USDSEK
|26
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-134K
|EURUSD
|-181K
|AUDCAD
|73K
|AUDUSD
|-175K
|AUDNZD
|50K
|USDCAD
|-12K
|NZDCAD
|14K
|USDCHF
|-130K
|USDJPY
|8.5K
|NZDUSD
|-9.8K
|EURGBP
|7.1K
|GBPJPY
|9.1K
|GBPCHF
|5.5K
|EURCHF
|-4.7K
|GBPNZD
|7K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-3.8K
|NZDJPY
|-169
|CHFJPY
|2.6K
|GBPAUD
|18
|AUDCHF
|3.7K
|XAUUSD
|-2.3K
|EURJPY
|513
|GBPCAD
|-1.5K
|EURAUD
|-268
|CADJPY
|823
|USDSEK
|202
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +6 138.45 AUD
Worst trade: -23 991 AUD
Maximum consecutive wins: 44
Maximum consecutive losses: 26
Maximal consecutive profit: +629.23 AUD
Maximal consecutive loss: -2 046.86 AUD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FXCM-AUDReal01" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
EURUSD 15M No Martingale
