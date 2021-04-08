SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / SuperMario
Mario Cocurullo

SuperMario

Mario Cocurullo
0 reviews
303 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2020 -18%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
14 936
Profit Trades:
10 912 (73.05%)
Loss Trades:
4 024 (26.94%)
Best trade:
6 138.45 AUD
Worst trade:
-23 990.73 AUD
Gross Profit:
554 312.39 AUD (1 481 975 pips)
Gross Loss:
-581 850.86 AUD (1 953 853 pips)
Maximum consecutive wins:
85 (629.23 AUD)
Maximal consecutive profit:
12 505.03 AUD (44)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading activity:
86.69%
Max deposit load:
93.63%
Latest trade:
13 hours ago
Trades per week:
73
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.12
Long Trades:
7 251 (48.55%)
Short Trades:
7 685 (51.45%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-1.84 AUD
Average Profit:
50.80 AUD
Average Loss:
-144.60 AUD
Maximum consecutive losses:
41 (-2 046.86 AUD)
Maximal consecutive loss:
-125 711.14 AUD (26)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
-0.01%
Algo trading:
91%
Drawdown by balance:
Absolute:
157 325.64 AUD
Maximal:
225 936.00 AUD (73.58%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.16% (225 936.00 AUD)
By Equity:
68.72% (59 292.48 AUD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 3648
EURUSD 3081
AUDCAD 1762
AUDUSD 1204
AUDNZD 1196
USDCAD 789
NZDCAD 726
USDCHF 540
USDJPY 323
NZDUSD 276
EURGBP 233
GBPJPY 213
GBPCHF 163
EURCHF 126
GBPNZD 108
EURCAD 106
AUDJPY 94
NZDJPY 67
CHFJPY 66
GBPAUD 63
AUDCHF 56
XAUUSD 27
EURJPY 24
GBPCAD 21
EURAUD 13
CADJPY 10
USDSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -18K
EURUSD -39K
AUDCAD 21K
AUDUSD -23K
AUDNZD 16K
USDCAD -18K
NZDCAD 9.4K
USDCHF -8.8K
USDJPY 2K
NZDUSD 1.7K
EURGBP 2.5K
GBPJPY 9.3K
GBPCHF 8.8K
EURCHF 73
GBPNZD 4.4K
EURCAD 671
AUDJPY 4
NZDJPY 5K
CHFJPY 3.3K
GBPAUD 2.2K
AUDCHF 203
XAUUSD -28
EURJPY 339
GBPCAD -459
EURAUD -90
CADJPY 9
USDSEK 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -134K
EURUSD -181K
AUDCAD 73K
AUDUSD -175K
AUDNZD 50K
USDCAD -12K
NZDCAD 14K
USDCHF -130K
USDJPY 8.5K
NZDUSD -9.8K
EURGBP 7.1K
GBPJPY 9.1K
GBPCHF 5.5K
EURCHF -4.7K
GBPNZD 7K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.8K
NZDJPY -169
CHFJPY 2.6K
GBPAUD 18
AUDCHF 3.7K
XAUUSD -2.3K
EURJPY 513
GBPCAD -1.5K
EURAUD -268
CADJPY 823
USDSEK 202
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +6 138.45 AUD
Worst trade: -23 991 AUD
Maximum consecutive wins: 44
Maximum consecutive losses: 26
Maximal consecutive profit: +629.23 AUD
Maximal consecutive loss: -2 046.86 AUD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FXCM-AUDReal01" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 9
EuromarketFX-Live
0.06 × 35
FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.33 × 3
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
13.29 × 7
RoboForex-Fix
18.33 × 6
EURUSD 15M No Martingale
No reviews
2025.05.26 11:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.02 19:59
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 06:38
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.28 20:31
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.02.20 23:41
No swaps are charged on the signal account
2025.02.17 09:58
No swaps are charged
2025.02.17 09:58
No swaps are charged
2025.02.12 17:55
No swaps are charged on the signal account
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
SuperMario
30 USD per month
-18%
0
0
USD
181K
AUD
303
91%
14 936
73%
87%
0.95
-1.84
AUD
69%
1:200
