- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 590
Kârla kapanan işlemler:
1 097 (68.99%)
Zararla kapanan işlemler:
493 (31.01%)
En iyi işlem:
67.85 GBP
En kötü işlem:
-92.97 GBP
Brüt kâr:
5 269.48 GBP (581 069 pips)
Brüt zarar:
-3 915.28 GBP (488 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
180 (1 162.95 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
1 162.95 GBP (180)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
90.98%
Maks. mevduat yükü:
9.42%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
446
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.68
Alış işlemleri:
914 (57.48%)
Satış işlemleri:
676 (42.52%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.85 GBP
Ortalama kâr:
4.80 GBP
Ortalama zarar:
-7.94 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-303.94 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-303.94 GBP (53)
Aylık büyüme:
2.34%
Yıllık tahmin:
28.44%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
399.98 GBP
Maksimum:
505.13 GBP (20.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.99% (478.89 GBP)
Varlığa göre:
2.55% (5.81 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1487
|DJ30.z
|39
|NAS100.z
|19
|AUDJPY+
|11
|CADJPY+
|11
|EURUSD+
|10
|NAS100ft.z
|3
|AUDCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|GBPCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURNZD+
|1
|GBPUSD+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|DJ30.z
|0
|NAS100.z
|9
|AUDJPY+
|8
|CADJPY+
|4
|EURUSD+
|-9
|NAS100ft.z
|27
|AUDCAD+
|0
|AUDCHF+
|0
|CADCHF+
|0
|GBPCHF+
|0
|CHFJPY+
|-1
|NZDCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|0
|EURNZD+
|0
|GBPUSD+
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|50K
|DJ30.z
|25K
|NAS100.z
|8.8K
|AUDJPY+
|770
|CADJPY+
|346
|EURUSD+
|-381
|NAS100ft.z
|7.4K
|AUDCAD+
|-45
|AUDCHF+
|38
|CADCHF+
|17
|GBPCHF+
|-4
|CHFJPY+
|-72
|NZDCAD+
|2
|GBPAUD+
|96
|AUDUSD+
|20
|EURNZD+
|-4
|GBPUSD+
|24
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67.85 GBP
En kötü işlem: -93 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 180
Maksimum ardışık kayıp: 53
Maksimum ardışık kâr: +1 162.95 GBP
Maksimum ardışık zarar: -303.94 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-55%
0
0
USD
USD
230
GBP
GBP
73
7%
1 590
68%
91%
1.34
0.85
GBP
GBP
93%
1:500