Semiu Kilaso

Startradrr

Semiu Kilaso
0 inceleme
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -55%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 590
Kârla kapanan işlemler:
1 097 (68.99%)
Zararla kapanan işlemler:
493 (31.01%)
En iyi işlem:
67.85 GBP
En kötü işlem:
-92.97 GBP
Brüt kâr:
5 269.48 GBP (581 069 pips)
Brüt zarar:
-3 915.28 GBP (488 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
180 (1 162.95 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
1 162.95 GBP (180)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
90.98%
Maks. mevduat yükü:
9.42%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
446
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.68
Alış işlemleri:
914 (57.48%)
Satış işlemleri:
676 (42.52%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.85 GBP
Ortalama kâr:
4.80 GBP
Ortalama zarar:
-7.94 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-303.94 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-303.94 GBP (53)
Aylık büyüme:
2.34%
Yıllık tahmin:
28.44%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
399.98 GBP
Maksimum:
505.13 GBP (20.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.99% (478.89 GBP)
Varlığa göre:
2.55% (5.81 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 1487
DJ30.z 39
NAS100.z 19
AUDJPY+ 11
CADJPY+ 11
EURUSD+ 10
NAS100ft.z 3
AUDCAD+ 1
AUDCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCHF+ 1
CHFJPY+ 1
NZDCAD+ 1
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 1
EURNZD+ 1
GBPUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.7K
DJ30.z 0
NAS100.z 9
AUDJPY+ 8
CADJPY+ 4
EURUSD+ -9
NAS100ft.z 27
AUDCAD+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 0
GBPCHF+ 0
CHFJPY+ -1
NZDCAD+ 0
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 0
EURNZD+ 0
GBPUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 50K
DJ30.z 25K
NAS100.z 8.8K
AUDJPY+ 770
CADJPY+ 346
EURUSD+ -381
NAS100ft.z 7.4K
AUDCAD+ -45
AUDCHF+ 38
CADCHF+ 17
GBPCHF+ -4
CHFJPY+ -72
NZDCAD+ 2
GBPAUD+ 96
AUDUSD+ 20
EURNZD+ -4
GBPUSD+ 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.85 GBP
En kötü işlem: -93 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 180
Maksimum ardışık kayıp: 53
Maksimum ardışık kâr: +1 162.95 GBP
Maksimum ardışık zarar: -303.94 GBP

İnceleme yok
2026.01.19 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
