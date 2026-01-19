- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 590
Negociações com lucro:
1 097 (68.99%)
Negociações com perda:
493 (31.01%)
Melhor negociação:
67.85 GBP
Pior negociação:
-92.97 GBP
Lucro bruto:
5 269.48 GBP (581 069 pips)
Perda bruta:
-3 915.28 GBP (488 890 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
180 (1 162.95 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
1 162.95 GBP (180)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
96.49%
Depósito máximo carregado:
9.42%
Último negócio:
44 minutos atrás
Negociações por semana:
446
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.68
Negociações longas:
914 (57.48%)
Negociações curtas:
676 (42.52%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.85 GBP
Lucro médio:
4.80 GBP
Perda média:
-7.94 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
53 (-303.94 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-303.94 GBP (53)
Crescimento mensal:
2.34%
Previsão anual:
28.44%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
399.98 GBP
Máximo:
505.13 GBP (20.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.99% (478.89 GBP)
Pelo Capital Líquido:
2.55% (5.81 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1487
|DJ30.z
|39
|NAS100.z
|19
|AUDJPY+
|11
|CADJPY+
|11
|EURUSD+
|10
|NAS100ft.z
|3
|AUDCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|GBPCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURNZD+
|1
|GBPUSD+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|DJ30.z
|0
|NAS100.z
|9
|AUDJPY+
|8
|CADJPY+
|4
|EURUSD+
|-9
|NAS100ft.z
|27
|AUDCAD+
|0
|AUDCHF+
|0
|CADCHF+
|0
|GBPCHF+
|0
|CHFJPY+
|-1
|NZDCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|0
|EURNZD+
|0
|GBPUSD+
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|50K
|DJ30.z
|25K
|NAS100.z
|8.8K
|AUDJPY+
|770
|CADJPY+
|346
|EURUSD+
|-381
|NAS100ft.z
|7.4K
|AUDCAD+
|-45
|AUDCHF+
|38
|CADCHF+
|17
|GBPCHF+
|-4
|CHFJPY+
|-72
|NZDCAD+
|2
|GBPAUD+
|96
|AUDUSD+
|20
|EURNZD+
|-4
|GBPUSD+
|24
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +67.85 GBP
Pior negociação: -93 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 180
Máximo de perdas consecutivas: 53
Máximo lucro consecutivo: +1 162.95 GBP
Máxima perda consecutiva: -303.94 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-55%
0
0
USD
USD
230
GBP
GBP
73
7%
1 590
68%
96%
1.34
0.85
GBP
GBP
93%
1:500