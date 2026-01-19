SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Startradrr
Semiu Kilaso

Startradrr

Semiu Kilaso
0 comentários
73 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -55%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 590
Negociações com lucro:
1 097 (68.99%)
Negociações com perda:
493 (31.01%)
Melhor negociação:
67.85 GBP
Pior negociação:
-92.97 GBP
Lucro bruto:
5 269.48 GBP (581 069 pips)
Perda bruta:
-3 915.28 GBP (488 890 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
180 (1 162.95 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
1 162.95 GBP (180)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
96.49%
Depósito máximo carregado:
9.42%
Último negócio:
44 minutos atrás
Negociações por semana:
446
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.68
Negociações longas:
914 (57.48%)
Negociações curtas:
676 (42.52%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.85 GBP
Lucro médio:
4.80 GBP
Perda média:
-7.94 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
53 (-303.94 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-303.94 GBP (53)
Crescimento mensal:
2.34%
Previsão anual:
28.44%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
399.98 GBP
Máximo:
505.13 GBP (20.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.99% (478.89 GBP)
Pelo Capital Líquido:
2.55% (5.81 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 1487
DJ30.z 39
NAS100.z 19
AUDJPY+ 11
CADJPY+ 11
EURUSD+ 10
NAS100ft.z 3
AUDCAD+ 1
AUDCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCHF+ 1
CHFJPY+ 1
NZDCAD+ 1
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 1
EURNZD+ 1
GBPUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 1.7K
DJ30.z 0
NAS100.z 9
AUDJPY+ 8
CADJPY+ 4
EURUSD+ -9
NAS100ft.z 27
AUDCAD+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 0
GBPCHF+ 0
CHFJPY+ -1
NZDCAD+ 0
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 0
EURNZD+ 0
GBPUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 50K
DJ30.z 25K
NAS100.z 8.8K
AUDJPY+ 770
CADJPY+ 346
EURUSD+ -381
NAS100ft.z 7.4K
AUDCAD+ -45
AUDCHF+ 38
CADCHF+ 17
GBPCHF+ -4
CHFJPY+ -72
NZDCAD+ 2
GBPAUD+ 96
AUDUSD+ 20
EURNZD+ -4
GBPUSD+ 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +67.85 GBP
Pior negociação: -93 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 180
Máximo de perdas consecutivas: 53
Máximo lucro consecutivo: +1 162.95 GBP
Máxima perda consecutiva: -303.94 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.19 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Startradrr
30 USD por mês
-55%
0
0
USD
230
GBP
73
7%
1 590
68%
96%
1.34
0.85
GBP
93%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.