Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
Trades insgesamt:
1 591
Gewinntrades:
1 098 (69.01%)
Verlusttrades:
493 (30.99%)
Bester Trade:
67.85 GBP
Schlechtester Trade:
-92.97 GBP
Bruttoprofit:
5 271.46 GBP (581 201 pips)
Bruttoverlust:
-3 915.48 GBP (488 890 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
180 (1 162.95 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 162.95 GBP (180)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
97.70%
Max deposit load:
16.48%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
449
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.68
Long-Positionen:
914 (57.45%)
Short-Positionen:
677 (42.55%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 GBP
Durchschnittlicher Profit:
4.80 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-7.94 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
53 (-303.94 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-303.94 GBP (53)
Wachstum pro Monat :
3.19%
Jahresprognose:
38.70%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
399.98 GBP
Maximaler:
505.13 GBP (20.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
92.99% (478.89 GBP)
Kapital:
8.88% (20.58 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1488
|DJ30.z
|39
|NAS100.z
|19
|AUDJPY+
|11
|CADJPY+
|11
|EURUSD+
|10
|NAS100ft.z
|3
|AUDCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|GBPCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURNZD+
|1
|GBPUSD+
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|DJ30.z
|0
|NAS100.z
|9
|AUDJPY+
|8
|CADJPY+
|4
|EURUSD+
|-9
|NAS100ft.z
|27
|AUDCAD+
|0
|AUDCHF+
|0
|CADCHF+
|0
|GBPCHF+
|0
|CHFJPY+
|-1
|NZDCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|0
|EURNZD+
|0
|GBPUSD+
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|51K
|DJ30.z
|25K
|NAS100.z
|8.8K
|AUDJPY+
|770
|CADJPY+
|346
|EURUSD+
|-381
|NAS100ft.z
|7.4K
|AUDCAD+
|-45
|AUDCHF+
|38
|CADCHF+
|17
|GBPCHF+
|-4
|CHFJPY+
|-72
|NZDCAD+
|2
|GBPAUD+
|96
|AUDUSD+
|20
|EURNZD+
|-4
|GBPUSD+
|24
Bester Trade: +67.85 GBP
Schlechtester Trade: -93 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 180
Max. aufeinandergehende Verluste: 53
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 162.95 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -303.94 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
