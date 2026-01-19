SignaleKategorien
Semiu Kilaso

Startradrr

Semiu Kilaso
0 Bewertungen
73 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -54%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 591
Gewinntrades:
1 098 (69.01%)
Verlusttrades:
493 (30.99%)
Bester Trade:
67.85 GBP
Schlechtester Trade:
-92.97 GBP
Bruttoprofit:
5 271.46 GBP (581 201 pips)
Bruttoverlust:
-3 915.48 GBP (488 890 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
180 (1 162.95 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 162.95 GBP (180)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
97.70%
Max deposit load:
16.48%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
449
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.68
Long-Positionen:
914 (57.45%)
Short-Positionen:
677 (42.55%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 GBP
Durchschnittlicher Profit:
4.80 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-7.94 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
53 (-303.94 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-303.94 GBP (53)
Wachstum pro Monat :
3.19%
Jahresprognose:
38.70%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
399.98 GBP
Maximaler:
505.13 GBP (20.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
92.99% (478.89 GBP)
Kapital:
8.88% (20.58 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 1488
DJ30.z 39
NAS100.z 19
AUDJPY+ 11
CADJPY+ 11
EURUSD+ 10
NAS100ft.z 3
AUDCAD+ 1
AUDCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCHF+ 1
CHFJPY+ 1
NZDCAD+ 1
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 1
EURNZD+ 1
GBPUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.7K
DJ30.z 0
NAS100.z 9
AUDJPY+ 8
CADJPY+ 4
EURUSD+ -9
NAS100ft.z 27
AUDCAD+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 0
GBPCHF+ 0
CHFJPY+ -1
NZDCAD+ 0
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 0
EURNZD+ 0
GBPUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 51K
DJ30.z 25K
NAS100.z 8.8K
AUDJPY+ 770
CADJPY+ 346
EURUSD+ -381
NAS100ft.z 7.4K
AUDCAD+ -45
AUDCHF+ 38
CADCHF+ 17
GBPCHF+ -4
CHFJPY+ -72
NZDCAD+ 2
GBPAUD+ 96
AUDUSD+ 20
EURNZD+ -4
GBPUSD+ 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +67.85 GBP
Schlechtester Trade: -93 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 180
Max. aufeinandergehende Verluste: 53
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 162.95 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -303.94 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.19 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
