El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
1 586
Transacciones Rentables:
1 093 (68.91%)
Transacciones Irrentables:
493 (31.08%)
Mejor transacción:
67.85 GBP
Peor transacción:
-92.97 GBP
Beneficio Bruto:
5 261.81 GBP (580 041 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 915.12 GBP (488 890 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
180 (1 162.95 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
1 162.95 GBP (180)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
90.98%
Carga máxima del depósito:
9.42%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
443
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.67
Transacciones Largas:
912 (57.50%)
Transacciones Cortas:
674 (42.50%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
0.85 GBP
Beneficio medio:
4.81 GBP
Pérdidas medias:
-7.94 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
53 (-303.94 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-303.94 GBP (53)
Crecimiento al mes:
-1.00%
Pronóstico anual:
-12.09%
Trading algorítmico:
7%
Reducción de balance:
Absoluto:
399.98 GBP
Máxima:
505.13 GBP (20.09%)
Reducción relativa:
De balance:
92.99% (478.89 GBP)
De fondos:
2.55% (5.81 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1483
|DJ30.z
|39
|NAS100.z
|19
|AUDJPY+
|11
|CADJPY+
|11
|EURUSD+
|10
|NAS100ft.z
|3
|AUDCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|GBPCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURNZD+
|1
|GBPUSD+
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|DJ30.z
|0
|NAS100.z
|9
|AUDJPY+
|8
|CADJPY+
|4
|EURUSD+
|-9
|NAS100ft.z
|27
|AUDCAD+
|0
|AUDCHF+
|0
|CADCHF+
|0
|GBPCHF+
|0
|CHFJPY+
|-1
|NZDCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|0
|EURNZD+
|0
|GBPUSD+
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|49K
|DJ30.z
|25K
|NAS100.z
|8.8K
|AUDJPY+
|770
|CADJPY+
|346
|EURUSD+
|-381
|NAS100ft.z
|7.4K
|AUDCAD+
|-45
|AUDCHF+
|38
|CADCHF+
|17
|GBPCHF+
|-4
|CHFJPY+
|-72
|NZDCAD+
|2
|GBPAUD+
|96
|AUDUSD+
|20
|EURNZD+
|-4
|GBPUSD+
|24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +67.85 GBP
Peor transacción: -93 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 180
Máximo de pérdidas consecutivas: 53
Beneficio máximo consecutivo: +1 162.95 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -303.94 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
