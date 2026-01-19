SeñalesSecciones
Semiu Kilaso

Startradrr

Semiu Kilaso
0 comentarios
73 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -56%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 586
Transacciones Rentables:
1 093 (68.91%)
Transacciones Irrentables:
493 (31.08%)
Mejor transacción:
67.85 GBP
Peor transacción:
-92.97 GBP
Beneficio Bruto:
5 261.81 GBP (580 041 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 915.12 GBP (488 890 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
180 (1 162.95 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
1 162.95 GBP (180)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
90.98%
Carga máxima del depósito:
9.42%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
443
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.67
Transacciones Largas:
912 (57.50%)
Transacciones Cortas:
674 (42.50%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
0.85 GBP
Beneficio medio:
4.81 GBP
Pérdidas medias:
-7.94 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
53 (-303.94 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-303.94 GBP (53)
Crecimiento al mes:
-1.00%
Pronóstico anual:
-12.09%
Trading algorítmico:
7%
Reducción de balance:
Absoluto:
399.98 GBP
Máxima:
505.13 GBP (20.09%)
Reducción relativa:
De balance:
92.99% (478.89 GBP)
De fondos:
2.55% (5.81 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 1483
DJ30.z 39
NAS100.z 19
AUDJPY+ 11
CADJPY+ 11
EURUSD+ 10
NAS100ft.z 3
AUDCAD+ 1
AUDCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCHF+ 1
CHFJPY+ 1
NZDCAD+ 1
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 1
EURNZD+ 1
GBPUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 1.7K
DJ30.z 0
NAS100.z 9
AUDJPY+ 8
CADJPY+ 4
EURUSD+ -9
NAS100ft.z 27
AUDCAD+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 0
GBPCHF+ 0
CHFJPY+ -1
NZDCAD+ 0
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 0
EURNZD+ 0
GBPUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 49K
DJ30.z 25K
NAS100.z 8.8K
AUDJPY+ 770
CADJPY+ 346
EURUSD+ -381
NAS100ft.z 7.4K
AUDCAD+ -45
AUDCHF+ 38
CADCHF+ 17
GBPCHF+ -4
CHFJPY+ -72
NZDCAD+ 2
GBPAUD+ 96
AUDUSD+ 20
EURNZD+ -4
GBPUSD+ 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +67.85 GBP
Peor transacción: -93 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 180
Máximo de pérdidas consecutivas: 53
Beneficio máximo consecutivo: +1 162.95 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -303.94 GBP

No hay comentarios
2026.01.19 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
