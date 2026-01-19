- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 589
Bénéfice trades:
1 096 (68.97%)
Perte trades:
493 (31.03%)
Meilleure transaction:
67.85 GBP
Pire transaction:
-92.97 GBP
Bénéfice brut:
5 268.89 GBP (580 991 pips)
Perte brute:
-3 915.24 GBP (488 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
180 (1 162.95 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
1 162.95 GBP (180)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
90.98%
Charge de dépôt maximale:
9.42%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
446
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.68
Longs trades:
914 (57.52%)
Courts trades:
675 (42.48%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.85 GBP
Bénéfice moyen:
4.81 GBP
Perte moyenne:
-7.94 GBP
Pertes consécutives maximales:
53 (-303.94 GBP)
Perte consécutive maximale:
-303.94 GBP (53)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.47%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
399.98 GBP
Maximal:
505.13 GBP (20.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.99% (478.89 GBP)
Par fonds propres:
2.55% (5.81 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1486
|DJ30.z
|39
|NAS100.z
|19
|AUDJPY+
|11
|CADJPY+
|11
|EURUSD+
|10
|NAS100ft.z
|3
|AUDCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|GBPCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURNZD+
|1
|GBPUSD+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|DJ30.z
|0
|NAS100.z
|9
|AUDJPY+
|8
|CADJPY+
|4
|EURUSD+
|-9
|NAS100ft.z
|27
|AUDCAD+
|0
|AUDCHF+
|0
|CADCHF+
|0
|GBPCHF+
|0
|CHFJPY+
|-1
|NZDCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|0
|EURNZD+
|0
|GBPUSD+
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|50K
|DJ30.z
|25K
|NAS100.z
|8.8K
|AUDJPY+
|770
|CADJPY+
|346
|EURUSD+
|-381
|NAS100ft.z
|7.4K
|AUDCAD+
|-45
|AUDCHF+
|38
|CADCHF+
|17
|GBPCHF+
|-4
|CHFJPY+
|-72
|NZDCAD+
|2
|GBPAUD+
|96
|AUDUSD+
|20
|EURNZD+
|-4
|GBPUSD+
|24
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +67.85 GBP
Pire transaction: -93 GBP
Gains consécutifs maximales: 180
Pertes consécutives maximales: 53
Bénéfice consécutif maximal: +1 162.95 GBP
Perte consécutive maximale: -303.94 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-55%
0
0
USD
USD
229
GBP
GBP
73
7%
1 589
68%
91%
1.34
0.85
GBP
GBP
93%
1:500