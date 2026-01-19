SignauxSections
Semiu Kilaso

Startradrr

Semiu Kilaso
0 avis
73 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -55%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 589
Bénéfice trades:
1 096 (68.97%)
Perte trades:
493 (31.03%)
Meilleure transaction:
67.85 GBP
Pire transaction:
-92.97 GBP
Bénéfice brut:
5 268.89 GBP (580 991 pips)
Perte brute:
-3 915.24 GBP (488 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
180 (1 162.95 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
1 162.95 GBP (180)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
90.98%
Charge de dépôt maximale:
9.42%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
446
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.68
Longs trades:
914 (57.52%)
Courts trades:
675 (42.48%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.85 GBP
Bénéfice moyen:
4.81 GBP
Perte moyenne:
-7.94 GBP
Pertes consécutives maximales:
53 (-303.94 GBP)
Perte consécutive maximale:
-303.94 GBP (53)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.47%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
399.98 GBP
Maximal:
505.13 GBP (20.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.99% (478.89 GBP)
Par fonds propres:
2.55% (5.81 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 1486
DJ30.z 39
NAS100.z 19
AUDJPY+ 11
CADJPY+ 11
EURUSD+ 10
NAS100ft.z 3
AUDCAD+ 1
AUDCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCHF+ 1
CHFJPY+ 1
NZDCAD+ 1
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 1
EURNZD+ 1
GBPUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.7K
DJ30.z 0
NAS100.z 9
AUDJPY+ 8
CADJPY+ 4
EURUSD+ -9
NAS100ft.z 27
AUDCAD+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 0
GBPCHF+ 0
CHFJPY+ -1
NZDCAD+ 0
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 0
EURNZD+ 0
GBPUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 50K
DJ30.z 25K
NAS100.z 8.8K
AUDJPY+ 770
CADJPY+ 346
EURUSD+ -381
NAS100ft.z 7.4K
AUDCAD+ -45
AUDCHF+ 38
CADCHF+ 17
GBPCHF+ -4
CHFJPY+ -72
NZDCAD+ 2
GBPAUD+ 96
AUDUSD+ 20
EURNZD+ -4
GBPUSD+ 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.85 GBP
Pire transaction: -93 GBP
Gains consécutifs maximales: 180
Pertes consécutives maximales: 53
Bénéfice consécutif maximal: +1 162.95 GBP
Perte consécutive maximale: -303.94 GBP

Aucun avis
2026.01.19 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
