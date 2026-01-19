- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 590
Profit Trade:
1 097 (68.99%)
Loss Trade:
493 (31.01%)
Best Trade:
67.85 GBP
Worst Trade:
-92.97 GBP
Profitto lordo:
5 269.48 GBP (581 069 pips)
Perdita lorda:
-3 915.28 GBP (488 890 pips)
Vincite massime consecutive:
180 (1 162.95 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
1 162.95 GBP (180)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
90.98%
Massimo carico di deposito:
9.42%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
446
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
914 (57.48%)
Short Trade:
676 (42.52%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.85 GBP
Profitto medio:
4.80 GBP
Perdita media:
-7.94 GBP
Massime perdite consecutive:
53 (-303.94 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-303.94 GBP (53)
Crescita mensile:
2.34%
Previsione annuale:
28.44%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
399.98 GBP
Massimale:
505.13 GBP (20.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.99% (478.89 GBP)
Per equità:
2.55% (5.81 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1487
|DJ30.z
|39
|NAS100.z
|19
|AUDJPY+
|11
|CADJPY+
|11
|EURUSD+
|10
|NAS100ft.z
|3
|AUDCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|GBPCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURNZD+
|1
|GBPUSD+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|DJ30.z
|0
|NAS100.z
|9
|AUDJPY+
|8
|CADJPY+
|4
|EURUSD+
|-9
|NAS100ft.z
|27
|AUDCAD+
|0
|AUDCHF+
|0
|CADCHF+
|0
|GBPCHF+
|0
|CHFJPY+
|-1
|NZDCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|0
|EURNZD+
|0
|GBPUSD+
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|50K
|DJ30.z
|25K
|NAS100.z
|8.8K
|AUDJPY+
|770
|CADJPY+
|346
|EURUSD+
|-381
|NAS100ft.z
|7.4K
|AUDCAD+
|-45
|AUDCHF+
|38
|CADCHF+
|17
|GBPCHF+
|-4
|CHFJPY+
|-72
|NZDCAD+
|2
|GBPAUD+
|96
|AUDUSD+
|20
|EURNZD+
|-4
|GBPUSD+
|24
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.85 GBP
Worst Trade: -93 GBP
Vincite massime consecutive: 180
Massime perdite consecutive: 53
Massimo profitto consecutivo: +1 162.95 GBP
Massima perdita consecutiva: -303.94 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
