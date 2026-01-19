SegnaliSezioni
Semiu Kilaso

Startradrr

Semiu Kilaso
0 recensioni
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -55%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 590
Profit Trade:
1 097 (68.99%)
Loss Trade:
493 (31.01%)
Best Trade:
67.85 GBP
Worst Trade:
-92.97 GBP
Profitto lordo:
5 269.48 GBP (581 069 pips)
Perdita lorda:
-3 915.28 GBP (488 890 pips)
Vincite massime consecutive:
180 (1 162.95 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
1 162.95 GBP (180)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
90.98%
Massimo carico di deposito:
9.42%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
446
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
914 (57.48%)
Short Trade:
676 (42.52%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.85 GBP
Profitto medio:
4.80 GBP
Perdita media:
-7.94 GBP
Massime perdite consecutive:
53 (-303.94 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-303.94 GBP (53)
Crescita mensile:
2.34%
Previsione annuale:
28.44%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
399.98 GBP
Massimale:
505.13 GBP (20.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.99% (478.89 GBP)
Per equità:
2.55% (5.81 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 1487
DJ30.z 39
NAS100.z 19
AUDJPY+ 11
CADJPY+ 11
EURUSD+ 10
NAS100ft.z 3
AUDCAD+ 1
AUDCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCHF+ 1
CHFJPY+ 1
NZDCAD+ 1
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 1
EURNZD+ 1
GBPUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.7K
DJ30.z 0
NAS100.z 9
AUDJPY+ 8
CADJPY+ 4
EURUSD+ -9
NAS100ft.z 27
AUDCAD+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 0
GBPCHF+ 0
CHFJPY+ -1
NZDCAD+ 0
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 0
EURNZD+ 0
GBPUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 50K
DJ30.z 25K
NAS100.z 8.8K
AUDJPY+ 770
CADJPY+ 346
EURUSD+ -381
NAS100ft.z 7.4K
AUDCAD+ -45
AUDCHF+ 38
CADCHF+ 17
GBPCHF+ -4
CHFJPY+ -72
NZDCAD+ 2
GBPAUD+ 96
AUDUSD+ 20
EURNZD+ -4
GBPUSD+ 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.85 GBP
Worst Trade: -93 GBP
Vincite massime consecutive: 180
Massime perdite consecutive: 53
Massimo profitto consecutivo: +1 162.95 GBP
Massima perdita consecutiva: -303.94 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.19 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
