СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Startradrr
Semiu Kilaso

Startradrr

Semiu Kilaso
0 отзывов
73 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -53%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 593
Прибыльных трейдов:
1 100 (69.05%)
Убыточных трейдов:
493 (30.95%)
Лучший трейд:
67.85 GBP
Худший трейд:
-92.97 GBP
Общая прибыль:
5 277.18 GBP (581 802 pips)
Общий убыток:
-3 915.52 GBP (488 890 pips)
Макс. серия выигрышей:
180 (1 162.95 GBP)
Макс. прибыль в серии:
1 162.95 GBP (180)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
97.70%
Макс. загрузка депозита:
16.48%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
450
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.70
Длинных трейдов:
914 (57.38%)
Коротких трейдов:
679 (42.62%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.85 GBP
Средняя прибыль:
4.80 GBP
Средний убыток:
-7.94 GBP
Макс. серия проигрышей:
53 (-303.94 GBP)
Макс. убыток в серии:
-303.94 GBP (53)
Прирост в месяц:
5.68%
Годовой прогноз:
68.92%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
399.98 GBP
Максимальная:
505.13 GBP (20.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.99% (478.89 GBP)
По эквити:
8.88% (20.58 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 1490
DJ30.z 39
NAS100.z 19
AUDJPY+ 11
CADJPY+ 11
EURUSD+ 10
NAS100ft.z 3
AUDCAD+ 1
AUDCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCHF+ 1
CHFJPY+ 1
NZDCAD+ 1
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 1
EURNZD+ 1
GBPUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1.7K
DJ30.z 0
NAS100.z 9
AUDJPY+ 8
CADJPY+ 4
EURUSD+ -9
NAS100ft.z 27
AUDCAD+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 0
GBPCHF+ 0
CHFJPY+ -1
NZDCAD+ 0
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 0
EURNZD+ 0
GBPUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 51K
DJ30.z 25K
NAS100.z 8.8K
AUDJPY+ 770
CADJPY+ 346
EURUSD+ -381
NAS100ft.z 7.4K
AUDCAD+ -45
AUDCHF+ 38
CADCHF+ 17
GBPCHF+ -4
CHFJPY+ -72
NZDCAD+ 2
GBPAUD+ 96
AUDUSD+ 20
EURNZD+ -4
GBPUSD+ 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +67.85 GBP
Худший трейд: -93 GBP
Макс. серия выигрышей: 180
Макс. серия проигрышей: 53
Макс. прибыль в серии: +1 162.95 GBP
Макс. убыток в серии: -303.94 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.19 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Startradrr
30 USD в месяц
-53%
0
0
USD
237
GBP
73
7%
1 593
69%
98%
1.34
0.85
GBP
93%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.