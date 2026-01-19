- Прирост
Всего трейдов:
1 593
Прибыльных трейдов:
1 100 (69.05%)
Убыточных трейдов:
493 (30.95%)
Лучший трейд:
67.85 GBP
Худший трейд:
-92.97 GBP
Общая прибыль:
5 277.18 GBP (581 802 pips)
Общий убыток:
-3 915.52 GBP (488 890 pips)
Макс. серия выигрышей:
180 (1 162.95 GBP)
Макс. прибыль в серии:
1 162.95 GBP (180)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
97.70%
Макс. загрузка депозита:
16.48%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
450
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.70
Длинных трейдов:
914 (57.38%)
Коротких трейдов:
679 (42.62%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.85 GBP
Средняя прибыль:
4.80 GBP
Средний убыток:
-7.94 GBP
Макс. серия проигрышей:
53 (-303.94 GBP)
Макс. убыток в серии:
-303.94 GBP (53)
Прирост в месяц:
5.68%
Годовой прогноз:
68.92%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
399.98 GBP
Максимальная:
505.13 GBP (20.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.99% (478.89 GBP)
По эквити:
8.88% (20.58 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1490
|DJ30.z
|39
|NAS100.z
|19
|AUDJPY+
|11
|CADJPY+
|11
|EURUSD+
|10
|NAS100ft.z
|3
|AUDCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|GBPCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURNZD+
|1
|GBPUSD+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|DJ30.z
|0
|NAS100.z
|9
|AUDJPY+
|8
|CADJPY+
|4
|EURUSD+
|-9
|NAS100ft.z
|27
|AUDCAD+
|0
|AUDCHF+
|0
|CADCHF+
|0
|GBPCHF+
|0
|CHFJPY+
|-1
|NZDCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|0
|EURNZD+
|0
|GBPUSD+
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|51K
|DJ30.z
|25K
|NAS100.z
|8.8K
|AUDJPY+
|770
|CADJPY+
|346
|EURUSD+
|-381
|NAS100ft.z
|7.4K
|AUDCAD+
|-45
|AUDCHF+
|38
|CADCHF+
|17
|GBPCHF+
|-4
|CHFJPY+
|-72
|NZDCAD+
|2
|GBPAUD+
|96
|AUDUSD+
|20
|EURNZD+
|-4
|GBPUSD+
|24
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
