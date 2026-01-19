- 成长
交易:
1 590
盈利交易:
1 097 (68.99%)
亏损交易:
493 (31.01%)
最好交易:
67.85 GBP
最差交易:
-92.97 GBP
毛利:
5 269.48 GBP (581 069 pips)
毛利亏损:
-3 915.32 GBP (488 890 pips)
最大连续赢利:
180 (1 162.95 GBP)
最大连续盈利:
1 162.95 GBP (180)
夏普比率:
0.13
交易活动:
96.49%
最大入金加载:
16.48%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
448
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.68
长期交易:
914 (57.48%)
短期交易:
676 (42.52%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.85 GBP
平均利润:
4.80 GBP
平均损失:
-7.94 GBP
最大连续失误:
53 (-303.94 GBP)
最大连续亏损:
-303.94 GBP (53)
每月增长:
2.34%
年度预测:
28.44%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
399.98 GBP
最大值:
505.13 GBP (20.09%)
相对跌幅:
结余:
92.99% (478.89 GBP)
净值:
8.88% (20.58 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1487
|DJ30.z
|39
|NAS100.z
|19
|AUDJPY+
|11
|CADJPY+
|11
|EURUSD+
|10
|NAS100ft.z
|3
|AUDCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|GBPCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURNZD+
|1
|GBPUSD+
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|DJ30.z
|0
|NAS100.z
|9
|AUDJPY+
|8
|CADJPY+
|4
|EURUSD+
|-9
|NAS100ft.z
|27
|AUDCAD+
|0
|AUDCHF+
|0
|CADCHF+
|0
|GBPCHF+
|0
|CHFJPY+
|-1
|NZDCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|0
|EURNZD+
|0
|GBPUSD+
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|50K
|DJ30.z
|25K
|NAS100.z
|8.8K
|AUDJPY+
|770
|CADJPY+
|346
|EURUSD+
|-381
|NAS100ft.z
|7.4K
|AUDCAD+
|-45
|AUDCHF+
|38
|CADCHF+
|17
|GBPCHF+
|-4
|CHFJPY+
|-72
|NZDCAD+
|2
|GBPAUD+
|96
|AUDUSD+
|20
|EURNZD+
|-4
|GBPUSD+
|24
- 入金加载
- 提取
最好交易: +67.85 GBP
最差交易: -93 GBP
最大连续赢利: 180
最大连续失误: 53
最大连续盈利: +1 162.95 GBP
最大连续亏损: -303.94 GBP
