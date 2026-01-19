信号部分
Startradrr

Semiu Kilaso
0条评论
73
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -55%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 590
盈利交易:
1 097 (68.99%)
亏损交易:
493 (31.01%)
最好交易:
67.85 GBP
最差交易:
-92.97 GBP
毛利:
5 269.48 GBP (581 069 pips)
毛利亏损:
-3 915.32 GBP (488 890 pips)
最大连续赢利:
180 (1 162.95 GBP)
最大连续盈利:
1 162.95 GBP (180)
夏普比率:
0.13
交易活动:
96.49%
最大入金加载:
16.48%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
448
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.68
长期交易:
914 (57.48%)
短期交易:
676 (42.52%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.85 GBP
平均利润:
4.80 GBP
平均损失:
-7.94 GBP
最大连续失误:
53 (-303.94 GBP)
最大连续亏损:
-303.94 GBP (53)
每月增长:
2.34%
年度预测:
28.44%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
399.98 GBP
最大值:
505.13 GBP (20.09%)
相对跌幅:
结余:
92.99% (478.89 GBP)
净值:
8.88% (20.58 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 1487
DJ30.z 39
NAS100.z 19
AUDJPY+ 11
CADJPY+ 11
EURUSD+ 10
NAS100ft.z 3
AUDCAD+ 1
AUDCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCHF+ 1
CHFJPY+ 1
NZDCAD+ 1
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 1
EURNZD+ 1
GBPUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 1.7K
DJ30.z 0
NAS100.z 9
AUDJPY+ 8
CADJPY+ 4
EURUSD+ -9
NAS100ft.z 27
AUDCAD+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 0
GBPCHF+ 0
CHFJPY+ -1
NZDCAD+ 0
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 0
EURNZD+ 0
GBPUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 50K
DJ30.z 25K
NAS100.z 8.8K
AUDJPY+ 770
CADJPY+ 346
EURUSD+ -381
NAS100ft.z 7.4K
AUDCAD+ -45
AUDCHF+ 38
CADCHF+ 17
GBPCHF+ -4
CHFJPY+ -72
NZDCAD+ 2
GBPAUD+ 96
AUDUSD+ 20
EURNZD+ -4
GBPUSD+ 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +67.85 GBP
最差交易: -93 GBP
最大连续赢利: 180
最大连续失误: 53
最大连续盈利: +1 162.95 GBP
最大连续亏损: -303.94 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.19 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Startradrr
每月30 USD
-55%
0
0
USD
232
GBP
73
7%
1 590
68%
96%
1.34
0.85
GBP
93%
1:500
