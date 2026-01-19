- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 593
이익 거래:
1 100 (69.05%)
손실 거래:
493 (30.95%)
최고의 거래:
67.85 GBP
최악의 거래:
-92.97 GBP
총 수익:
5 277.18 GBP (581 802 pips)
총 손실:
-3 915.52 GBP (488 890 pips)
연속 최대 이익:
180 (1 162.95 GBP)
연속 최대 이익:
1 162.95 GBP (180)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
97.70%
최대 입금량:
16.48%
최근 거래:
34 분 전
주별 거래 수:
450
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.70
롱(주식매수):
914 (57.38%)
숏(주식차입매도):
679 (42.62%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.85 GBP
평균 이익:
4.80 GBP
평균 손실:
-7.94 GBP
연속 최대 손실:
53 (-303.94 GBP)
연속 최대 손실:
-303.94 GBP (53)
월별 성장률:
5.68%
연간 예측:
68.92%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
399.98 GBP
최대한의:
505.13 GBP (20.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.99% (478.89 GBP)
자본금별:
8.88% (20.58 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1490
|DJ30.z
|39
|NAS100.z
|19
|AUDJPY+
|11
|CADJPY+
|11
|EURUSD+
|10
|NAS100ft.z
|3
|AUDCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|GBPCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURNZD+
|1
|GBPUSD+
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|DJ30.z
|0
|NAS100.z
|9
|AUDJPY+
|8
|CADJPY+
|4
|EURUSD+
|-9
|NAS100ft.z
|27
|AUDCAD+
|0
|AUDCHF+
|0
|CADCHF+
|0
|GBPCHF+
|0
|CHFJPY+
|-1
|NZDCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|0
|EURNZD+
|0
|GBPUSD+
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|51K
|DJ30.z
|25K
|NAS100.z
|8.8K
|AUDJPY+
|770
|CADJPY+
|346
|EURUSD+
|-381
|NAS100ft.z
|7.4K
|AUDCAD+
|-45
|AUDCHF+
|38
|CADCHF+
|17
|GBPCHF+
|-4
|CHFJPY+
|-72
|NZDCAD+
|2
|GBPAUD+
|96
|AUDUSD+
|20
|EURNZD+
|-4
|GBPUSD+
|24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +67.85 GBP
최악의 거래: -93 GBP
연속 최대 이익: 180
연속 최대 손실: 53
연속 최대 이익: +1 162.95 GBP
연속 최대 손실: -303.94 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
