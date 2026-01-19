시그널섹션
Semiu Kilaso

Startradrr

Semiu Kilaso
0 리뷰
73
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -53%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 593
이익 거래:
1 100 (69.05%)
손실 거래:
493 (30.95%)
최고의 거래:
67.85 GBP
최악의 거래:
-92.97 GBP
총 수익:
5 277.18 GBP (581 802 pips)
총 손실:
-3 915.52 GBP (488 890 pips)
연속 최대 이익:
180 (1 162.95 GBP)
연속 최대 이익:
1 162.95 GBP (180)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
97.70%
최대 입금량:
16.48%
최근 거래:
34 분 전
주별 거래 수:
450
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.70
롱(주식매수):
914 (57.38%)
숏(주식차입매도):
679 (42.62%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.85 GBP
평균 이익:
4.80 GBP
평균 손실:
-7.94 GBP
연속 최대 손실:
53 (-303.94 GBP)
연속 최대 손실:
-303.94 GBP (53)
월별 성장률:
5.68%
연간 예측:
68.92%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
399.98 GBP
최대한의:
505.13 GBP (20.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.99% (478.89 GBP)
자본금별:
8.88% (20.58 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 1490
DJ30.z 39
NAS100.z 19
AUDJPY+ 11
CADJPY+ 11
EURUSD+ 10
NAS100ft.z 3
AUDCAD+ 1
AUDCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCHF+ 1
CHFJPY+ 1
NZDCAD+ 1
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 1
EURNZD+ 1
GBPUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 1.7K
DJ30.z 0
NAS100.z 9
AUDJPY+ 8
CADJPY+ 4
EURUSD+ -9
NAS100ft.z 27
AUDCAD+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 0
GBPCHF+ 0
CHFJPY+ -1
NZDCAD+ 0
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 0
EURNZD+ 0
GBPUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 51K
DJ30.z 25K
NAS100.z 8.8K
AUDJPY+ 770
CADJPY+ 346
EURUSD+ -381
NAS100ft.z 7.4K
AUDCAD+ -45
AUDCHF+ 38
CADCHF+ 17
GBPCHF+ -4
CHFJPY+ -72
NZDCAD+ 2
GBPAUD+ 96
AUDUSD+ 20
EURNZD+ -4
GBPUSD+ 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +67.85 GBP
최악의 거래: -93 GBP
연속 최대 이익: 180
연속 최대 손실: 53
연속 최대 이익: +1 162.95 GBP
연속 최대 손실: -303.94 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.19 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
