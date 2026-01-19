シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Startradrr
Semiu Kilaso

Startradrr

Semiu Kilaso
レビュー0件
73週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -54%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 591
利益トレード:
1 098 (69.01%)
損失トレード:
493 (30.99%)
ベストトレード:
67.85 GBP
最悪のトレード:
-92.97 GBP
総利益:
5 271.46 GBP (581 201 pips)
総損失:
-3 915.48 GBP (488 890 pips)
最大連続の勝ち:
180 (1 162.95 GBP)
最大連続利益:
1 162.95 GBP (180)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
97.70%
最大入金額:
16.48%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
449
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.68
長いトレード:
914 (57.45%)
短いトレード:
677 (42.55%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.85 GBP
平均利益:
4.80 GBP
平均損失:
-7.94 GBP
最大連続の負け:
53 (-303.94 GBP)
最大連続損失:
-303.94 GBP (53)
月間成長:
3.19%
年間予想:
38.70%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
399.98 GBP
最大の:
505.13 GBP (20.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.99% (478.89 GBP)
エクイティによる:
8.88% (20.58 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 1488
DJ30.z 39
NAS100.z 19
AUDJPY+ 11
CADJPY+ 11
EURUSD+ 10
NAS100ft.z 3
AUDCAD+ 1
AUDCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCHF+ 1
CHFJPY+ 1
NZDCAD+ 1
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 1
EURNZD+ 1
GBPUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 1.7K
DJ30.z 0
NAS100.z 9
AUDJPY+ 8
CADJPY+ 4
EURUSD+ -9
NAS100ft.z 27
AUDCAD+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 0
GBPCHF+ 0
CHFJPY+ -1
NZDCAD+ 0
GBPAUD+ 1
AUDUSD+ 0
EURNZD+ 0
GBPUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 51K
DJ30.z 25K
NAS100.z 8.8K
AUDJPY+ 770
CADJPY+ 346
EURUSD+ -381
NAS100ft.z 7.4K
AUDCAD+ -45
AUDCHF+ 38
CADCHF+ 17
GBPCHF+ -4
CHFJPY+ -72
NZDCAD+ 2
GBPAUD+ 96
AUDUSD+ 20
EURNZD+ -4
GBPUSD+ 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +67.85 GBP
最悪のトレード: -93 GBP
最大連続の勝ち: 180
最大連続の負け: 53
最大連続利益: +1 162.95 GBP
最大連続損失: -303.94 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.19 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
