経済成長率はどうやって計算するのですか？
トレード:
1 591
利益トレード:
1 098 (69.01%)
損失トレード:
493 (30.99%)
ベストトレード:
67.85 GBP
最悪のトレード:
-92.97 GBP
総利益:
5 271.46 GBP (581 201 pips)
総損失:
-3 915.48 GBP (488 890 pips)
最大連続の勝ち:
180 (1 162.95 GBP)
最大連続利益:
1 162.95 GBP (180)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
97.70%
最大入金額:
16.48%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
449
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.68
長いトレード:
914 (57.45%)
短いトレード:
677 (42.55%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.85 GBP
平均利益:
4.80 GBP
平均損失:
-7.94 GBP
最大連続の負け:
53 (-303.94 GBP)
最大連続損失:
-303.94 GBP (53)
月間成長:
3.19%
年間予想:
38.70%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
399.98 GBP
最大の:
505.13 GBP (20.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.99% (478.89 GBP)
エクイティによる:
8.88% (20.58 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1488
|DJ30.z
|39
|NAS100.z
|19
|AUDJPY+
|11
|CADJPY+
|11
|EURUSD+
|10
|NAS100ft.z
|3
|AUDCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|GBPCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURNZD+
|1
|GBPUSD+
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|DJ30.z
|0
|NAS100.z
|9
|AUDJPY+
|8
|CADJPY+
|4
|EURUSD+
|-9
|NAS100ft.z
|27
|AUDCAD+
|0
|AUDCHF+
|0
|CADCHF+
|0
|GBPCHF+
|0
|CHFJPY+
|-1
|NZDCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|AUDUSD+
|0
|EURNZD+
|0
|GBPUSD+
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|51K
|DJ30.z
|25K
|NAS100.z
|8.8K
|AUDJPY+
|770
|CADJPY+
|346
|EURUSD+
|-381
|NAS100ft.z
|7.4K
|AUDCAD+
|-45
|AUDCHF+
|38
|CADCHF+
|17
|GBPCHF+
|-4
|CHFJPY+
|-72
|NZDCAD+
|2
|GBPAUD+
|96
|AUDUSD+
|20
|EURNZD+
|-4
|GBPUSD+
|24
ベストトレード: +67.85 GBP
最悪のトレード: -93 GBP
最大連続の勝ち: 180
最大連続の負け: 53
最大連続利益: +1 162.95 GBP
最大連続損失: -303.94 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
