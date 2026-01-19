SinyallerBölümler
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Sydney MT5

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 inceleme
Güvenilirlik
131 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
557
Kârla kapanan işlemler:
410 (73.60%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (26.39%)
En iyi işlem:
57.18 USD
En kötü işlem:
-25.74 USD
Brüt kâr:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Brüt zarar:
-549.54 USD (21 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (86.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.73 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.63
Alış işlemleri:
307 (55.12%)
Satış işlemleri:
250 (44.88%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
2.74 USD
Ortalama zarar:
-3.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-19.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.59 USD (5)
Aylık büyüme:
16.48%
Yıllık tahmin:
199.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
86.67 USD (12.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.92% (80.66 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 282
GBPUSD 275
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 221
GBPUSD 354
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.18 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +86.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Pepperstone-MT5-Live01
0.20 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real10
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.47 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.65 × 4638
ICMarketsSC-MT5
0.68 × 136
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.01 × 3067
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real31
1.79 × 38
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Exness-MT5Real28
2.50 × 2
Axiory-Live
2.53 × 206
32 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 3.18% of days out of 911 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 08:40
A large drawdown may occur on the account again
