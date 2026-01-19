- Büyüme
İşlemler:
557
Kârla kapanan işlemler:
410 (73.60%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (26.39%)
En iyi işlem:
57.18 USD
En kötü işlem:
-25.74 USD
Brüt kâr:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Brüt zarar:
-549.54 USD (21 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (86.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.73 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.63
Alış işlemleri:
307 (55.12%)
Satış işlemleri:
250 (44.88%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
2.74 USD
Ortalama zarar:
-3.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-19.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.59 USD (5)
Aylık büyüme:
16.48%
Yıllık tahmin:
199.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
86.67 USD (12.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.92% (80.66 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|282
|GBPUSD
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|354
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +57.18 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +86.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.20 × 15
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.43 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.65 × 4638
|
ICMarketsSC-MT5
|0.68 × 136
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.01 × 3067
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|1.79 × 38
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 2
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
İnceleme yok