- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
557
Transacciones Rentables:
410 (73.60%)
Transacciones Irrentables:
147 (26.39%)
Mejor transacción:
57.18 USD
Peor transacción:
-25.74 USD
Beneficio Bruto:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Pérdidas Brutas:
-549.54 USD (21 184 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (86.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
107.73 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
6.63
Transacciones Largas:
307 (55.12%)
Transacciones Cortas:
250 (44.88%)
Factor de Beneficio:
2.05
Beneficio Esperado:
1.03 USD
Beneficio medio:
2.74 USD
Pérdidas medias:
-3.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-19.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-52.59 USD (5)
Crecimiento al mes:
16.48%
Pronóstico anual:
199.99%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.70 USD
Máxima:
86.67 USD (12.56%)
Reducción relativa:
De balance:
63.92% (80.66 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|282
|GBPUSD
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|354
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +57.18 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +86.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.12 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.20 × 15
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.43 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.65 × 4638
|
ICMarketsSC-MT5
|0.68 × 136
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.01 × 3067
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|1.79 × 38
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 2
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
