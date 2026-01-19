SeñalesSecciones
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Sydney MT5

0 comentarios
Fiabilidad
131 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
557
Transacciones Rentables:
410 (73.60%)
Transacciones Irrentables:
147 (26.39%)
Mejor transacción:
57.18 USD
Peor transacción:
-25.74 USD
Beneficio Bruto:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Pérdidas Brutas:
-549.54 USD (21 184 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (86.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
107.73 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
6.63
Transacciones Largas:
307 (55.12%)
Transacciones Cortas:
250 (44.88%)
Factor de Beneficio:
2.05
Beneficio Esperado:
1.03 USD
Beneficio medio:
2.74 USD
Pérdidas medias:
-3.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-19.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-52.59 USD (5)
Crecimiento al mes:
16.48%
Pronóstico anual:
199.99%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.70 USD
Máxima:
86.67 USD (12.56%)
Reducción relativa:
De balance:
63.92% (80.66 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 282
GBPUSD 275
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 221
GBPUSD 354
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD 8.5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +57.18 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +86.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Pepperstone-MT5-Live01
0.20 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real10
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.47 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.65 × 4638
ICMarketsSC-MT5
0.68 × 136
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.01 × 3067
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real31
1.79 × 38
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Exness-MT5Real28
2.50 × 2
Axiory-Live
2.53 × 206
otros 32...
No hay comentarios
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 3.18% of days out of 911 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 08:40
A large drawdown may occur on the account again
