Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Sydney MT5

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 리뷰
안정성
131
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2023 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
557
이익 거래:
410 (73.60%)
손실 거래:
147 (26.39%)
최고의 거래:
57.18 USD
최악의 거래:
-25.74 USD
총 수익:
1 124.22 USD (36 351 pips)
총 손실:
-549.54 USD (21 184 pips)
연속 최대 이익:
15 (86.13 USD)
연속 최대 이익:
107.73 USD (5)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
6.63
롱(주식매수):
307 (55.12%)
숏(주식차입매도):
250 (44.88%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
2.74 USD
평균 손실:
-3.74 USD
연속 최대 손실:
6 (-19.12 USD)
연속 최대 손실:
-52.59 USD (5)
월별 성장률:
16.48%
연간 예측:
199.99%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.70 USD
최대한의:
86.67 USD (12.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.92% (80.66 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 282
GBPUSD 275
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 221
GBPUSD 354
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Pepperstone-MT5-Live01
0.20 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real10
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.47 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.65 × 4638
ICMarketsSC-MT5
0.68 × 136
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.01 × 3067
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real31
1.79 × 38
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Exness-MT5Real28
2.50 × 2
Axiory-Live
2.53 × 206
32 더...
리뷰 없음
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 3.18% of days out of 911 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 08:40
A large drawdown may occur on the account again
