- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
557
이익 거래:
410 (73.60%)
손실 거래:
147 (26.39%)
최고의 거래:
57.18 USD
최악의 거래:
-25.74 USD
총 수익:
1 124.22 USD (36 351 pips)
총 손실:
-549.54 USD (21 184 pips)
연속 최대 이익:
15 (86.13 USD)
연속 최대 이익:
107.73 USD (5)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
6.63
롱(주식매수):
307 (55.12%)
숏(주식차입매도):
250 (44.88%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
2.74 USD
평균 손실:
-3.74 USD
연속 최대 손실:
6 (-19.12 USD)
연속 최대 손실:
-52.59 USD (5)
월별 성장률:
16.48%
연간 예측:
199.99%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.70 USD
최대한의:
86.67 USD (12.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.92% (80.66 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|282
|GBPUSD
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|354
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +57.18 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +86.13 USD
연속 최대 손실: -19.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.20 × 15
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.43 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.65 × 4638
|
ICMarketsSC-MT5
|0.68 × 136
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.01 × 3067
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|1.79 × 38
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 2
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
리뷰 없음