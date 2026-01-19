SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Sydney MT5

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
131 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
557
Gewinntrades:
410 (73.60%)
Verlusttrades:
147 (26.39%)
Bester Trade:
57.18 USD
Schlechtester Trade:
-25.74 USD
Bruttoprofit:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Bruttoverlust:
-549.54 USD (21 184 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (86.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
107.73 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
6.63
Long-Positionen:
307 (55.12%)
Short-Positionen:
250 (44.88%)
Profit-Faktor:
2.05
Mathematische Gewinnerwartung:
1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-19.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-52.59 USD (5)
Wachstum pro Monat :
16.48%
Jahresprognose:
199.99%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.70 USD
Maximaler:
86.67 USD (12.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.92% (80.66 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 282
GBPUSD 275
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 221
GBPUSD 354
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +57.18 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +86.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Pepperstone-MT5-Live01
0.20 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real10
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.47 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.65 × 4638
ICMarketsSC-MT5
0.68 × 136
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.01 × 3067
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real31
1.79 × 38
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Exness-MT5Real28
2.50 × 2
Axiory-Live
2.53 × 206
noch 32 ...
Keine Bewertungen
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 3.18% of days out of 911 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 08:40
A large drawdown may occur on the account again
