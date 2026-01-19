- Wachstum
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
Trades insgesamt:
557
Gewinntrades:
410 (73.60%)
Verlusttrades:
147 (26.39%)
Bester Trade:
57.18 USD
Schlechtester Trade:
-25.74 USD
Bruttoprofit:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Bruttoverlust:
-549.54 USD (21 184 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (86.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
107.73 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
6.63
Long-Positionen:
307 (55.12%)
Short-Positionen:
250 (44.88%)
Profit-Faktor:
2.05
Mathematische Gewinnerwartung:
1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-19.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-52.59 USD (5)
Wachstum pro Monat :
16.48%
Jahresprognose:
199.99%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.70 USD
Maximaler:
86.67 USD (12.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.92% (80.66 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|282
|GBPUSD
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|354
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.20 × 15
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.43 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.65 × 4638
|
ICMarketsSC-MT5
|0.68 × 136
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.01 × 3067
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|1.79 × 38
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 2
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
