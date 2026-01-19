СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Sydney MT5

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 отзывов
Надежность
131 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2023 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
557
Прибыльных трейдов:
410 (73.60%)
Убыточных трейдов:
147 (26.39%)
Лучший трейд:
57.18 USD
Худший трейд:
-25.74 USD
Общая прибыль:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Общий убыток:
-549.54 USD (21 184 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (86.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.73 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.63
Длинных трейдов:
307 (55.12%)
Коротких трейдов:
250 (44.88%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
2.74 USD
Средний убыток:
-3.74 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-19.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.59 USD (5)
Прирост в месяц:
16.48%
Годовой прогноз:
199.99%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.70 USD
Максимальная:
86.67 USD (12.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.92% (80.66 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 282
GBPUSD 275
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 221
GBPUSD 354
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD 8.5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.18 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +86.13 USD
Макс. убыток в серии: -19.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Pepperstone-MT5-Live01
0.20 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real10
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.47 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.65 × 4638
ICMarketsSC-MT5
0.68 × 136
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.01 × 3067
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real31
1.79 × 38
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Exness-MT5Real28
2.50 × 2
Axiory-Live
2.53 × 206
Нет отзывов
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 3.18% of days out of 911 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 08:40
A large drawdown may occur on the account again
