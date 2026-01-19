- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
557
Прибыльных трейдов:
410 (73.60%)
Убыточных трейдов:
147 (26.39%)
Лучший трейд:
57.18 USD
Худший трейд:
-25.74 USD
Общая прибыль:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Общий убыток:
-549.54 USD (21 184 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (86.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.73 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.63
Длинных трейдов:
307 (55.12%)
Коротких трейдов:
250 (44.88%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
2.74 USD
Средний убыток:
-3.74 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-19.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.59 USD (5)
Прирост в месяц:
16.48%
Годовой прогноз:
199.99%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.70 USD
Максимальная:
86.67 USD (12.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.92% (80.66 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|282
|GBPUSD
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|354
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +57.18 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +86.13 USD
Макс. убыток в серии: -19.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.20 × 15
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.43 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.65 × 4638
|
ICMarketsSC-MT5
|0.68 × 136
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.01 × 3067
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|1.79 × 38
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 2
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
еще 32...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов