信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Sydney MT5

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0条评论
可靠性
131
0 / 0 USD
增长自 2023 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
557
盈利交易:
410 (73.60%)
亏损交易:
147 (26.39%)
最好交易:
57.18 USD
最差交易:
-25.74 USD
毛利:
1 124.22 USD (36 351 pips)
毛利亏损:
-549.54 USD (21 184 pips)
最大连续赢利:
15 (86.13 USD)
最大连续盈利:
107.73 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
6.63
长期交易:
307 (55.12%)
短期交易:
250 (44.88%)
利润因子:
2.05
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
2.74 USD
平均损失:
-3.74 USD
最大连续失误:
6 (-19.12 USD)
最大连续亏损:
-52.59 USD (5)
每月增长:
16.48%
年度预测:
199.99%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.70 USD
最大值:
86.67 USD (12.56%)
相对跌幅:
结余:
63.92% (80.66 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 282
GBPUSD 275
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 221
GBPUSD 354
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +57.18 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +86.13 USD
最大连续亏损: -19.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Pepperstone-MT5-Live01
0.20 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real10
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.47 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.65 × 4638
ICMarketsSC-MT5
0.68 × 136
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.01 × 3067
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real31
1.79 × 38
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Exness-MT5Real28
2.50 × 2
Axiory-Live
2.53 × 206
32 更多...
没有评论
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 3.18% of days out of 911 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 08:40
A large drawdown may occur on the account again
