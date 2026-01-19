- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
557
盈利交易:
410 (73.60%)
亏损交易:
147 (26.39%)
最好交易:
57.18 USD
最差交易:
-25.74 USD
毛利:
1 124.22 USD (36 351 pips)
毛利亏损:
-549.54 USD (21 184 pips)
最大连续赢利:
15 (86.13 USD)
最大连续盈利:
107.73 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
6.63
长期交易:
307 (55.12%)
短期交易:
250 (44.88%)
利润因子:
2.05
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
2.74 USD
平均损失:
-3.74 USD
最大连续失误:
6 (-19.12 USD)
最大连续亏损:
-52.59 USD (5)
每月增长:
16.48%
年度预测:
199.99%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.70 USD
最大值:
86.67 USD (12.56%)
相对跌幅:
结余:
63.92% (80.66 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|282
|GBPUSD
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|354
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.18 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +86.13 USD
最大连续亏损: -19.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.20 × 15
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.43 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.65 × 4638
|
ICMarketsSC-MT5
|0.68 × 136
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.01 × 3067
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|1.79 × 38
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 2
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
